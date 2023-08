La contribution de 750 000 $ de BMO aidera à financer l'expansion des installations et des programmes communautaires de Blackhurst.

MONTRÉAL, le 1er août 2023 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui un don de 750 000 $ au Centre culturel Blackhurst, à l'occasion de la marche annuelle du Jour de l'émancipation à Toronto. Le don de BMO, principal partenaire de la campagne de financement de Blackhurst, soutiendra la construction d'un nouveau centre culturel célébrant et préservant l'histoire des Noirs dans le village Mirvish de Toronto. Le don soutiendra en outre un fonds d'exploitation et de dotation pour aider le centre à offrir des programmes de sensibilisation, tels que des programmes artistiques pour les jeunes et un cours de gestion des affaires en ligne en partenariat avec la Schulich School of Business.

« Ce nouveau centre favorisera l'amélioration des finances, l'équité raciale et l'inclusion des clients, des collègues et de la communauté noirs, a déclaré Stanley Julien, chef, Centre de gestion des comptes spéciaux, BMO. Notre raison d'être, avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, inspire notre stratégie L'inclusion sans obstacles, éliminant les obstacles systémiques et donnant accès à des possibilités à tous. Nous sommes ravis des avantages que ce centre et ses programmes apporteront à notre communauté. »

« Le Centre culturel Blackhurst est fier d'avoir BMO comme partenaire dans ce nouveau modèle anthropologique de développement, a affirmé Itah Sadu, directrice générale du Centre culturel Blackhurst. Blackhurst accueille la communauté, les administrations publiques et le secteur des entreprises pour jeter les bases d'une infrastructure culturelle permanente et durable dans le quartier historique de Bloor et Bathurst. Les ancêtres qui ont emprunté le chemin de fer clandestin et se sont installés dans ce quartier doivent se réjouir de ce nouveau chapitre canadien. »

Depuis plus de 25 ans, Blackhurst abrite une librairie appartenant à des Noirs, A Different Booklist. En 2025, le centre s'installera dans l'un des 24 bâtiments patrimoniaux conservés dans le village revitalisé de Mirvish, et s'étendra sur quatre étages pour abriter la librairie, la programmation du centre culturel et un studio de percussion. Blackhurst dispose d'un espace dédié à la présentation de fournisseurs, d'artisans et de personnalités de la communauté, et conçu pour favoriser l'apprentissage, le partage et la célébration de la fierté des Canadiens d'origine africaine et caribéenne.

Cette annonce renforce l'engagement de BMO envers une société inclusive sans obstacles. Le soutien de la Banque aux Noirs canadiens et américains comprend les initiatives suivantes :

Lancement de BMO EMpower 2.0 (en anglais), un engagement de BMO à verser plus de 40 milliards de dollars pour soutenir des organisations dans des communautés à travers les États-Unis, en vue de favoriser l'accès à la propriété, de développer les petites entreprises, de renforcer les communautés et de créer une société plus équitable.

Engagement à verser 100 millions de dollars pour lancer le programme Services aux entreprises à portée de main : le programme de financement de BMO pour les entrepreneurs noirs.

Engagement L'inclusion sans obstacles 2025 pour hausser la représentation des personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC) à tous les niveaux au Canada et aux États-Unis, notamment augmenter de 30 pour cent ou plus la représentation des personnes de couleur dans les postes de haute direction au Canada et aux États-Unis.

Création du conseil consultatif pour les Noirs et les Latino-Américains, qui met l'accent sur l'expérience employé et l'avancement et la mobilisation des talents noirs et latino-américains au moyen de groupes de travail attitrés et de partenariats avec des groupes-ressources d'employés (GRE) de BMO.

Lancement de BMORE (en anglais), un programme de perfectionnement de la main-d'œuvre, avec Cara, un organisme à but non lucratif de Chicago , afin de recruter des personnes issues de communautés défavorisées et diverses dans les carrières des services financiers.

, afin de recruter des personnes issues de communautés défavorisées et diverses dans les carrières des services financiers. Établissement de Noire et déterminée, une série d'entrevues de BMO qui met en vedette des femmes noires entrepreneures innovantes.

