Don de 200 000 $ au CPE Touchatouille de Port-Cartier pour l'aménagement complet d'une cour extérieure

ArcelorMittal inaugure le nouvel espace de jeu avec les membres du personnel

PORT-CARTIER, QC, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada (« ArcelorMittal ») est heureuse d'annoncer que les travaux d'aménagement de la cour extérieure de l'installation « Sentier des merveilles » du CPE Touchatouille de Port-Cartier sont maintenant terminés. ArcelorMittal a assumé la totalité des coûts du projet par un don de 200 000 $ au CPE Touchatouille.

Julien Lampron, vice-président, Relations gouvernementales, affaires publiques et stratégie, Félix Gravel-Gaumond, directeur, Exécution de projets et Mapi Mobwano, président et chef de la direction d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada, en compagnie de Lindsey Vibert, Gabrielle Séguin et Nadia Dallaire du CPE Touchatouille. (Groupe CNW/ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.)

« Nous sommes heureux de contribuer à offrir un milieu de vie de qualité aux familles de Port-Cartier. Par l'aménagement de la cour de l'installation 'Sentier des merveilles', nous voulions offrir un environnement de jeu sécuritaire et stimulant pour les enfants. Nous croyons que pour inciter les familles à s'établir sur la Côte-Nord, elles doivent avoir accès aux meilleurs services. Nous sommes fiers de soutenir le CPE Touchatouille dans la réalisation de sa mission », a déclaré Mapi Mobwano, le président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada.

Les travaux réalisés à l'installation « Sentier des merveilles » incluent le terrassement, la plantation d'arbres, l'ajout de bancs, de trottoirs et d'une piste cyclable asphaltée pour les vélos et trottinettes, l'intégration d'une surface en pavés de béton ainsi que de nouvelles clôtures.

Cette inauguration complète la première phase d'aménagement des cours extérieures du CPE Touchatouille. La seconde phase vise la cour extérieure de l'installation la « Mer-Veilleuse » et sera livrée en 2023.

À propos d'ArcelorMittal Infrastructure Canada et d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada

Filiales de ArcelorMittal, un chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant d'ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord. Pour en savoir plus : mines-infrastructure-arcelormittal.com

