Don de 1 million $ : Druide informatique soutient la recherche en littératie à l'UQAM

MONTRÉAL, le 3 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Druide informatique octroie 1 million de dollars à la Fondation de l'UQAM pour créer la Chaire de recherche sur les apprentissages fondamentaux en littératie et mettre sur pied la Bourse Antidote en orthopédagogie. Le lancement de la Chaire a eu lieu ce matin à l'occasion du 33e Colloque et Symposium de l'Association des Orthopédagogues du Québec. L'UQAM est l'université québécoise qui forme le plus grand nombre d'orthopédagogues et d'enseignants.

Photo par Nathalie St-Pierre (Groupe CNW/Druide informatique inc.)

« Les conséquences de l'analphabétisme, sur les plans individuel, familial et social, sont majeures. Or, les recherches menées à l'UQAM ont un potentiel immense d'améliorer les compétences en lecture et en écriture, au bénéfice des personnes apprenantes et des gens qui les accompagnent. Il s'agit de travaux novateurs s'inscrivant dans le droit fil des valeurs de notre Université en matière de droit à l'éducation, d'inclusion et de justice sociale », déclare la rectrice Magda Fusaro.

Dirigée par la professeure Line Laplante, experte internationalement reconnue de l'intervention et de l'évaluation en lecture-écriture, la Chaire a pour objectif de développer des pratiques pédagogiques ou orthopédagogiques afin d'appuyer les enfants, adolescents et adultes en situation de vulnérabilité. « Un Québécois sur deux a de faibles compétences en littératie », explique la titulaire et professeure au Département de didactique des langues. « Grâce aux pratiques développées par la Chaire et partagées avec le milieu de l'éducation, nous serons en mesure de former le personnel enseignant et les orthopédagogues afin de contrer les difficultés en lecture-écriture et de prévenir l'analphabétisme. »

La Bourse Antidote en orthopédagogie, au montant de 25 000 $, sera offerte annuellement aux étudiants et étudiantes de la maitrise ou du doctorat en éducation dont le projet de mémoire ou le projet doctoral s'inscrit dans les domaines de l'orthopédagogie ou des difficultés d'apprentissage en lecture-écriture.

La création de la Chaire et de la Bourse résulte d'un don exceptionnel annoncé dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire du logiciel d'aide à la rédaction Antidote, largement utilisé pour soutenir les apprentissages en écriture. « Antidote peut également compenser les déficits plus ou moins sévères en orthographe que présentent les personnes dyslexiques », précise André d'Orsonnens, président du conseil et chef de la direction de Druide informatique. « Certains travaux de la Chaire permettront même d'évaluer comment Antidote pourrait en faire davantage pour aider ces apprenants. C'est tout le monde francophone qui bénéficiera de l'expertise uqamienne en éducation. »

« Le soutien de Druide informatique à la Chaire de recherche sur les apprentissages fondamentaux en littératie, un projet phare de la campagne majeure 100 millions d'idées, permettra à l'UQAM de continuer d'innover dans ce domaine, où elle fait figure de meneuse », ajoute la directrice générale de la Fondation de l'UQAM Michelle Niceforo.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a aussi créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

Créée en 1969, l'Université du Québec à Montréal (UQAM) est une université publique dont le rayonnement est international. Au cœur de la ville, au centre de l'évolution de Montréal et du Québec, elle met à contribution ses expertises pour faire face aux enjeux qui touchent notre planète. L'originalité et les caractéristiques de ses quelque 300 programmes d'études, ses activités de recherche ancrées dans les préoccupations sociales, et ses innovations en création ont contribué à bâtir sa renommée.

La plus importante campagne de financement de l'histoire de l'UQAM, visant à récolter 100 millions de dollars, a été lancée en 2018 sous la signature 100 millions d'idées. Grâce à l'appui de donatrices et de donateurs, la Fondation de l'UQAM soutient de nombreux projets porteurs de l'Université et appuie la relève, conformément à la mission qu'elle poursuit depuis 1976 : contribuer à la vitalité de la formation, de la recherche et de la création, et favoriser l'accessibilité aux études universitaires par l'offre de bourses aux étudiantes et aux étudiants.

