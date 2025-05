Dominique Leroux reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année aux Îles-de-la-Madeleine

LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 14 mai 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année aux Îles-de-la-Madeleine à l'artiste multidisciplinaire Dominique Leroux. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Honorine Youmbissi, directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale au CALQ, à l'occasion d'une cérémonie organisée par Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine, à la salle aux Pas-Perdus à Cap-aux-Meules.

« Par son professionnalisme, sa vision et l'excellence de son travail artistique, Dominique Leroux a un impact majeur sur le développement des publics et le dynamisme culturel des Îles-de-la-Madeleine. Elle nourrit l'imaginaire des tout-petits avec ses univers fascinants et poétiques. Rassembleuse, elle collabore avec des artistes de diverses disciplines pour créer des œuvres dont elle maîtrise finement les langages variés », ont mentionné les membres du jury réunis par le CALQ.

Biographie de Dominique Leroux

Dominique Leroux est une artiste visuelle, marionnettiste, joueuse d'ombres et créatrice de spectacles. Sa pratique artistique combine la performance, la vidéo en direct, le théâtre de matières et l'illustration. Dans chacun de ses projets, elle est habitée par un désir profond de rencontre avec l'autre et de partage poétique et humain, particulièrement avec les tout-petits.

Résidente des Îles-de-la-Madeleine, elle y a fondé en 2012 La Petite Théâtrerie, lieu intime dédié à l'art de la marionnette. Œuvrant dans le milieu théâtral depuis la fin de sa formation en scénographie au Collège Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse (1998), elle dirige ses propres créations et collabore comme conceptrice, artisane et marionnettiste avec de nombreuses compagnies comme le Théâtre Sans Fil, L'Illusion, Le Théâtre de la Petite Marée, le Cirque du Soleil et le Théâtre Tout-À-Trac. En collaboration avec Marie-Andrée Arsenault, elle a publié le livre Des couleurs sur la grave (La Morue verte) qui a valu au duo le prix Harry Black de l'album jeunesse en 2020. En 2024, les collaboratrices étaient finalistes au Prix littéraire du gouverneur général pour leur livre Le Fil d'Alphée.

Dominique Leroux est également directrice artistique de Petits bonheurs Îles-de-la-Madeleine, un évènement pour les tout-petits, qui en sera à sa 5e édition en 2025.

Pour découvrir le travail de Dominique Leroux, une capsule vidéo portant sur son œuvre Des Couleurs sur la Grave est disponible sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine

Créée en 1990, Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine permet non seulement de dynamiser la vie culturelle et d'apporter du soutien aux artistes et aux organismes culturels du territoire, mais concourt également à affirmer la contribution importante du secteur des arts et de la culture au développement socio-économique de l'archipel. Sa mission est de veiller à l'épanouissement et au rayonnement des arts et de la culture des Îles.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la référence culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Depuis 2014, elle fait rayonner les arts et la culture auprès du public en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Pour découvrir ses contenus, on visite video.telequebec.tv.

