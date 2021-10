Dominique Anglade veut mettre fin au mur-à-mur

QUÉBEC, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - Mme Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions a prononcé, aujourd'hui, une allocution dans le cadre du congrès annuel de la FQM. Pour l'occasion, elle était accompagnée de Mme Marie-Claude Nichols, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation.

Pour cette occasion, Mme Anglade a déclaré « qu'elle souhaite que les municipalités et les régions du Québec soient au cœur de la vision économique libérale. En 2022, les Québécois auront le choix entre un gouvernement caquiste qui fait attendre les gens dans les urgences, dans les écoles de nos enfants, dans les services de garde, ainsi qu'en matière de pénurie de main-d'œuvre, ou un gouvernement libéral tourné vers l'avenir qui donne davantage de pouvoirs aux gouvernements de proximité. »

Lors de son allocution, Mme Anglade en a également profité pour énoncer certains engagements du Parti libéral du Québec en vue de l'élection de 2022. En effet, elle a répondu à la demande des membres de la FQM en s'engageant pour la mise en place du « Réflexe région » dans son futur gouvernement. En ce sens, elle a déclaré que « le Réflexe région est nécessaire pour nous assurer d'un développement équitable de toutes les régions du Québec. Le gouvernement doit mettre fin au mur-à-mur et adopter une vision sur mesure. »

La cheffe du Parti libéral s'est aussi engagée à donner les moyens aux municipalités de réaliser leurs ambitions, entre autres, en garantissant que les édifices publics, notamment ceux du réseau de la santé et de l'éducation soient taxés à 100% et permettrait aux municipalités d'obtenir rapidement des revenus supplémentaires. Une refonte importante de la fiscalité municipale doit aussi être réalisée et c'est ce à quoi s'est engagée Mme Anglade. À cet effet, elle a affirmé : « Pour que les gouvernements de proximité puissent réellement jouer leur rôle et assurer un développement régional dynamique, ils doivent avoir les moyens de leurs ambitions. En vous permettant rapidement d'augmenter vos revenus et en nous penchant ensemble sur des solutions de plus long terme, les maires et préfets pourront avoir une plus grande marge de manœuvre pour trouver les solutions les mieux adaptées à leur milieu. »

En plus de ces engagements, Mme Anglade a profité de l'occasion pour énoncer les deux piliers de la Charte des régions, soit l'équité et la décentralisation. Ces deux piliers serviront à guider les décisions d'un prochain gouvernement libéral dans ses relations avec les régions du Québec.

Finalement, la députée de Vaudreuil, Mme Nichols a déclaré : « En tant qu'ancienne mairesse, j'ai toujours apprécié les échanges que nous tenions lors de ce congrès. C'est important pour nous d'être à l'écoute du milieu municipal qui représente le vrai gouvernement de proximité. Nous avons l'intention d'apporter cette vision décentralisée qui vise la collaboration plutôt que l'approche centralisatrice de la CAQ. »

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

