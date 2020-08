Dominique Anglade signe la Déclaration d'engagement jeunesse

MONTRÉAL, le 12 août 2020 /CNW Telbec/ - À l'invitation du Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ) et en présence de jeunes impliqués socialement, la cheffe de l'opposition officielle, madame Dominique Anglade, a procédé le 30 juillet dernier à la signature de la Déclaration d'engagement jeunesse.

Ainsi, Dominique Anglade s'engage à encourager l'inclusion sociale et le développement d'initiatives jeunesse tout en réaffirmant l'importance que sa formation politique accorde aux enjeux générationnels. Rappelons que cette Déclaration vise à promouvoir la participation citoyenne des jeunes et nous rappelle que nous avons le devoir d'agir collectivement afin déconstruire certains blocages institutionnels pour une meilleure implication de la jeunesse québécoise.

« En signant cette Déclaration d'engagement jeunesse, je souhaite envoyer un signal fort à notre jeunesse québécoise : je vous comprends et je suis avec vous. Ayant été moi-même impliquée dans plusieurs organisations, je sais combien l'engagement jeunesse est un véritable générateur de nouvelles idées et de projets innovateurs pour notre société. Comme mère de famille, je sais aussi que mes enfants rêvent d'un Québec où tous peuvent réaliser leur plein potentiel. Alors en cette Journée internationale de la jeunesse, écoutons ce qu'elles et ils ont à nous dire et refusons le statu quo pour réellement bâtir un Québec à notre image. À titre de cheffe du Parti libéral du Québec, je réitère que je vais tout mettre en œuvre pour que notre jeunesse soit cette génération qui grâce à sa vision et son audace aura osé bousculer les codes pour faire évoluer notre Québec. De grandes choses nous attendent et je suis convaincue que nous allons les réaliser ensemble. » Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Léa Carrière, Attachée de presse, Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle, 418-802-3676, [email protected]