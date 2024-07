Dominick Gauthier et Hassoun Camara dans une nouvelle campagne de la SAAQ contre la conduite avec les facultés affaiblies

QUÉBEC, le 26 juill. 2024 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) est heureuse de dévoiler sa nouvelle campagne de sensibilisation à la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue, mettant en vedette les analystes sportifs Dominick Gauthier et Hassoun Camara.

Produits en collaboration avec Radio-Canada et diffusés dans le cadre des Jeux olympiques de Paris, les messages, dans lesquels les deux analystes jouent leur propre rôle de commentateurs sportifs avec un ton humoristique et sympathique, visent à sensibiliser les conducteurs et conductrices au fait que la consommation d'alcool ou de drogue ne fait pas bon ménage avec la conduite automobile.

Période couverte : du 26 juillet au 11 août 2024 (pendant les Jeux olympiques)

Thème : « Alcool ou drogue, on ne conduit pas. »

Moyens : Messages vidéo diffusés pendant les Jeux olympiques à Radio-Canada et RDS ainsi que sur le Web, notamment pendant les cérémonies d'ouverture et de fermeture. Commandite du segment Le panel diffusé à Radio-Canada où Dominick Gauthier et Hassoun Camara, en compagnie de l'animatrice Jacinthe Taillon , analysent quotidiennement les performances sportives des athlètes.



Avec cette campagne, la SAAQ souhaite rejoindre un grand nombre de téléspectateurs et téléspectatrices, à heure de grande écoute, afin de leur rappeler que lorsque l'on prend de l'alcool ou de la drogue, il vaut mieux ne pas conduire et prévoir une des solutions de rechange suivantes :

utiliser le transport en commun; appeler un taxi, Uber, etc.; faire appel à un service de raccompagnement; dormir chez son hôte; désigner un conducteur; consommer des boissons sans alcool.



Citation

« Je suis très fier que la SAAQ puisse s'associer à la diffusion des Jeux olympiques à Radio-Canada. La diffusion de cette grande compétition sportive nous permettra de rejoindre de nombreux Québécois et Québécoises d'une façon différente. Encore aujourd'hui, l'alcool et la drogue sont la cause de beaucoup trop de décès et d'accidents sur nos routes. Nos messages visent donc à sensibiliser les conducteurs et conductrices à l'importance de ne pas prendre le volant après avoir consommé. »

Éric Ducharme, président et directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

Faits saillants

La conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue demeure l'une des principales causes d'accidents au Québec.

Pour les années 2018 à 2022, c'est en été que l'on retrouve le plus grand nombre de conducteurs décédés présentant de l'alcool dans le sang. En effet, pour les mois de juillet et août combinés, près du quart (24,2 %) des personnes décédées avaient de l'alcool dans le sang.

Comme pour l'alcool, la drogue est plus présente pendant les mois d'été. De 2018 à 2022, pour les mois de juillet et août combinés, la présence de drogues ou de médicaments dans le sang a été décelée chez près du quart (23,7 %) des conducteurs décédés.

Chaque année, en moyenne, de 2018 à 2022 : l'alcool était la cause d'accidents ayant entraîné 90 décès (25 %) et 190 personnes blessées gravement (15 %); la présence de drogues ou de médicaments a été décelée chez 42 % des conducteurs décédés ayant subi un test (la présence de drogues ne signifie pas nécessairement que les facultés du conducteur ou de la conductrice étaient affaiblies au moment de l'accident); le cannabis était la drogue la plus souvent dépistée (22 % des conducteurs décédés ayant subi un test).

Les détails de la campagne sont disponibles sur le site Web de la SAAQ.

