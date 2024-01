Dominic Lafontaine reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA, QC, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue (CCAT), est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue à l'artiste multidisciplinaire Dominic Lafontaine. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Honorine Youmbissi, directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale du CALQ, lors d'une cérémonie organisée par le CCAT, à l'Agora des arts de Rouyn-Noranda.

« Artiste audacieux, unique et innovant, Dominic Lafontaine se distingue par sa manière exceptionnellement libre de créer et de faire éclater les formes. Son art provoque la réflexion en mariant habilement l'art numérique, l'art autochtone et l'humour. Son travail fait rayonner la présence anishnabe dans l'art contemporain. La légèreté et l'intelligence de son travail ainsi que son ouverture sont dignes de mention », ont souligné les membres du jury réunis par le CALQ.

Biographie de Dominic Lafontaine

Dominic Lafontaine est un artiste, poète et musicien anishnabe. Diplômé en arts visuels à l'Université d'Ottawa, il cherche à synthétiser sa connaissance de l'histoire de l'art autochtone avec des nouveaux médias afin de redéfinir la substance et le vocabulaire esthétique de l'art anishinabe contemporain.

Ayant une pratique au carrefour des arts visuels, numériques et médiatiques, Dominic Lafontaine se distingue par une démarche artistique innovante. Il revisite de nombreux paradigmes et enjeux relevant de l'histoire de l'art occidental, de l'art autochtone et de la technologie. S'inscrivant dans le courant de l'art conceptuel, il puise son inspiration dans la culture populaire contemporaine et académique pour y apporter un point de vue teinté d'humour et de mordant. Il emploie l'intelligence artificielle en s'appropriant les œuvres d'art comme des artefacts ethnographiques, révélant les travers du contexte sociétal ayant contribué à (re)produire ces œuvres.

Parallèlement à sa pratique artistique, il s'implique, entre autres, en tant qu'administrateur au Centre d'artistes L'Écart (Rouyn-Noranda) et au Centre d'exposition Le Rift (Ville-Marie).

Pour découvrir le travail de Dominic Lafontaine, une vidéo portant sur sa démarche artistique est disponible sur La Fabrique culturelle , la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Caroline Arbour

Caroline Arbour, joaillère, fonde sa propre marque SCARO en 2003. Elle se distingue par ses reproductions d'insectes, dont le scarabée qu'elle dessine et sculpte de façon spectaculaire. Les créations signées SCARO sont des bijoux haut de gamme faits d'or ou d'argent sterling. Depuis 2015, l'Artêria Art Gallery représente la joaillière-sculptrice à New York, Toronto, Hong Kong, les Hamptons ainsi qu'à Séoul.

Marta Saenz de la Calzada

Comédienne, poète et conteuse bilingue, Marta Saenz de la Calzada se produit dans des festivals à l'international en français et en espagnol. Elle participe également à plusieurs festivals au Québec, notamment au Festival de contes et légendes de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle se démarque par la diversité, la vitalité et l'excellence de ses réalisations.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue

Le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue accompagne le milieu culturel et artistique dans ses défis tout en veillant à ses intérêts et à son développement. L'organisme est un incontournable qui influence les maillages, l'innovation et la diversité de son secteur. La concertation menée par les conseils de la culture conduit à des actions de sensibilisation, de représentation, de promotion et de développement auprès des principaux acteurs du milieu culturel régional et leur permet de jouer un rôle-conseil auprès de différents partenaires.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

