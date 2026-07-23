Domaine Villa Maria : une nouvelle étape pour la Congrégation de Notre-Dame

Un processus de vente public, transparent et ancré dans les valeurs de la Congrégation

MONTRÉAL, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame annoncent aujourd'hui la mise en vente du Domaine Villa Maria. En plus de respecter le bail actuel avec le Collège Villa Maria, qui viendra à échéance en juillet 2030, tout acheteur devra notamment négocier un nouveau bail pour une période minimale de deux années additionnelles, soit jusqu'à l'été 2032.

La mise en vente reposait sur deux conditions essentielles : assurer la relocalisation de la centaine de sœurs demeurant à la Résidence Bon-Secours, située sur le Domaine Villa Maria, et obtenir une analyse rigoureuse des perspectives d'avenir du Collège Villa Maria.

Ces deux conditions sont désormais remplies. Après plus de quatre ans de démarches, une entente a été conclue afin de permettre la relocalisation progressive des sœurs de la Résidence Bon-Secours vers un milieu de vie adapté offrant des soins pour personnes âgées. Par ailleurs, le rapport remis le 26 juin dernier par le conseil d'administration du Collège Villa Maria écarte l'option d'une relocalisation.

En conséquence, les sœurs de la Congrégation ont pris la décision de mettre en œuvre les mesures annoncées aujourd'hui.

« Notre souhait sincère est que le Collège Villa Maria poursuive sa mission le plus longtemps possible. Conscientes de l'importance d'offrir de la prévisibilité aux familles, au personnel et à la communauté, nous avons tenu à ce que les conditions de vente prévoient des engagements concrets : le respect du bail actuel jusqu'en 2030 et l'obligation, pour l'acheteur, de négocier avec le Collège un nouveau bail d'une durée minimale de deux ans », souligne Sœur Ona Bessette, Supérieure générale de la Congrégation de Notre-Dame.

La continuité du Collège au cœur des critères de sélection

Les offres pour la vente du Domaine seront évaluées en fonction de critères précis, notamment :

Le respect du bail actuel du Collège Villa Maria jusqu'en juillet 2030;

L'engagement à négocier un nouveau bail d'au moins deux ans avec le Collège;

La préservation des espaces verts;

La protection du caractère patrimonial du site;

L'adhésion aux valeurs de la Congrégation;

La juste valeur marchande de la propriété.

Le Collège Villa Maria pourra également exercer son droit de premier refus suite à la considération d'une offre par la Congrégation qu'elle est disposée à accepter.

Préserver et protéger le Domaine Villa Maria

Consciente de l'importance du Domaine Villa Maria pour la collectivité montréalaise, la Congrégation réaffirme l'importance que revêt pour elle le respect du patrimoine et des espaces verts de ce site. Elle veillera à ce que son avenir soit envisagé de manière responsable, dans le respect de son patrimoine, de son environnement naturel et de son cadre urbanistique. La vente demeurera conditionnelle à l'autorisation du Vatican.

Depuis plus de 170 ans, les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame veillent sur ce lieu emblématique et entendent poursuivre cet engagement jusqu'à la conclusion du processus de vente.

Un accompagnement respectueux pour les sœurs et les employés

Le déménagement des sœurs de la Résidence Bon-Secours s'effectuera progressivement entre 2026 et 2028. Les employés concernés bénéficieront d'un accompagnement et de mesures de soutien adaptées afin de faciliter cette période de transition et de reconnaître leur contribution auprès de la communauté des sœurs.

Un legs durable à la société québécoise

Fidèle à sa mission éducative, la Congrégation prévoit verser le produit net de la vente du Domaine Villa Maria dans un fonds de dotation dédié destiné à soutenir les élèves en situation de vulnérabilité des écoles primaires et secondaires publiques au Québec.

Ce legs s'inscrit dans la continuité de l'œuvre de Marguerite Bourgeoys et témoigne de la volonté de la Congrégation de continuer à favoriser l'accès à l'éducation et l'égalité des chances pour les générations futures.

À propos du Domaine Villa Maria

Situé dans l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal, le Domaine Villa Maria couvre une superficie de 1 669 320 pieds carrés. Propriété des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame depuis 1854, il accueille notamment la Résidence Bon-Secours, la Résidence Sacré-Coeur, la Résidence Notre-Dame-de-Grâce, les bureaux administratifs de la Congrégation et le Collège Villa Maria, institution d'enseignement fondée il y a plus de 170 ans.

À propos de la Congrégation de Notre-Dame

Fondée à Ville-Marie (Montréal) au 17e siècle par Marguerite Bourgeoys, la Congrégation de Notre-Dame est une communauté religieuse catholique reconnue pour sa contribution exceptionnelle à l'éducation au Québec et ailleurs dans le monde.

Au cours de son histoire, la Congrégation a fondé, administré ou soutenu plus de 340 établissements scolaires et a joué un rôle important dans l'accès des femmes à l'éducation supérieure. Fidèle à sa mission, elle poursuit aujourd'hui son engagement dans les domaines de l'éducation, de la solidarité, de la justice sociale et de la protection de l'environnement.

La Congrégation compte actuellement 411 sœurs présentes au Canada, aux États-Unis, en Amérique centrale, au Cameroun, au Japon et en France. Cette présence internationale témoigne de la vitalité d'une œuvre inspirée depuis plus de 350 ans par l'héritage de Marguerite Bourgeoys.

Pour processus d'achat du Domaine Villa Maria

https://www1.cnd-m.org/docs/CIM-DomaineVillaMaria-FR-2026-2.pdf

https://www1.cnd-m.org/docs/DomaineVillaMaria-CIM-2026-EN.pdf

SOURCE Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame

Source et renseignements : Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, [email protected], (514) 817-1185