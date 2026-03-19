Le conseil d'administration sera présidé par Suzanne Gouin

MONTRÉAL, le 19 mars 2026 /CNW/ - Devant l'impasse, l'absence de solutions et l'urgence d'agir pour assurer la survie du Collège Villa Maria, Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame nomment de nouveaux administrateurs et leur demandent de travailler activement à trouver une solution durable afin d'assurer la pérennité du Collège pour ses élèves, leurs familles et les générations à venir.

La Congrégation pourvoit ainsi les trois postes vacants depuis quelques mois au conseil d'administration, procède au remplacement anticipé de quatre mandats d'administrateurs qui se terminaient dans quatre mois et nomme deux nouveaux administrateurs. Cette décision était nécessaire pour assurer la survie du Collège Villa Maria.

La nécessité de trouver des solutions porteuses

La Congrégation rappelle que les dirigeants du Collège Villa Maria ont été informés depuis 2020 de la fin du bail et du non-renouvellement de celui-ci après juillet 2030. Les cinq dernières années ont été marquées par des recours juridiques qui n'ont malheureusement mené à aucune solution concrète, mais à des dépenses en frais d'avocats et de consultants de plusieurs millions de dollars.

Dans cette optique, la Congrégation nomme un nouveau conseil d'administration composé de membres d'expérience et déterminés à assurer l'avenir de l'école. Leur mandat est clair : analyser les options dans le respect et la transparence afin de trouver une solution permanente dans les meilleurs délais.

Le nouveau Conseil sera présidé par madame Suzanne Gouin, dont l'expertise en gouvernance et en gestion institutionnelle est reconnue. La vice-présidence sera assurée par monsieur Rémy Trudel, ancien ministre, recteur et communicateur bien connu du public. Les autres membres du Conseil, dont les notes biographiques sont présentées en annexe, apportent une expertise complémentaire en éducation, en finances et en droit. De plus, pour la première fois, un siège sera réservé à un parent, en plus d'un siège occupé par une ancienne élève, afin d'assurer une représentation directe de la communauté du Collège.

Une page se tourne. Le dialogue et la recherche de solutions en étroite collaboration entre le conseil d'administration et la Congrégation s'installent. C'est dans cet esprit de respect et de collaboration que des solutions durables pourront être trouvées.

Assurer la pérennité d'une institution

« Les démarches que nous annonçons aujourd'hui visent à assurer que la mission éducative du Collège Villa Maria continue de se déployer, dans un esprit d'ouverture envers la communauté. Nous cherchons une avenue pérenne pour le futur de cette institution que nous avons fondée il y a 170 ans », a affirmé Sœur Francine Landreville, ancienne directrice des études et administratrice du Collège Villa Maria, qui siégera au nouveau Conseil du Collège à titre de membre de la Congrégation.

« Une institution scolaire n'est pas caractérisée par ses murs, mais par les personnes qui la font vivre : les élèves, les enseignants, les familles et le personnel. Nous travaillerons avec la Congrégation et avec l'ensemble de la communauté scolaire afin d'assurer la poursuite de la mission éducative du Collège Villa Maria », indique la présidente du conseil d'administration, madame Suzanne Gouin.

Une continuité assurée pour les élèves actuellement inscrits

La Congrégation tient à rassurer les parents, les élèves, les enseignants et l'ensemble du personnel de l'établissement : les activités courantes se poursuivent normalement. Le bail actuel sera respecté et permettra aux élèves inscrits de compléter leur parcours scolaire au Collège dans ses secteurs francophone et anglophone. Le nouveau Conseil a d'ailleurs pour priorité d'informer régulièrement les familles concernées des démarches en cours.

La recherche de lieux adaptés

Plusieurs dizaines d'écoles, des cégeps et des universités ont déménagé au fil du temps pour assurer leur futur et l'accès à des locaux plus modernes et plus adaptés à leur mission éducative. Ces décisions sont stratégiques et nécessaires. La Congrégation a elle-même recherché activement des lieux permettant d'accueillir les élèves et le personnel dès le début de l'année scolaire 2030. Des options sont déjà à l'étude et le Conseil sera responsable de l'analyse et du choix final.

Un engagement ferme pour préserver le Domaine Villa Maria

Consciente de l'importance du Domaine Villa Maria pour la collectivité, la Congrégation réitère son engagement à ce que toute démarche entourant l'avenir du Domaine se fasse de manière responsable, dans le respect de son caractère patrimonial, de son zonage et de son écrin de verdure. Depuis plus de 170 ans, les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame veillent à préserver ce lieu emblématique et entendent poursuivre cet engagement.

La Congrégation de Notre-Dame dans le monde et ses investissements au Collège Villa Maria

Au cours des dix dernières années, la Congrégation de Notre-Dame a effectué des démarches pour assurer la relève institutionnelle de ses écoles, musées et autres œuvres à travers le monde. Cette décision s'imposait en raison de l'évolution démographique de la communauté, dont la moyenne d'âge est de 88 ans au Québec. Les responsabilités liées à la gestion d'un important patrimoine immobilier et de plusieurs institutions sont maintenant trop lourdes. Au Québec, quatre des cinq écoles ont réussi leur relève institutionnelle et les deux musées l'ont presque terminée. Le Collège Villa Maria est le dernier établissement devant assurer cette transition.

La Congrégation a investi plus de 40 millions de dollars au cours des 25 dernières années dans l'amélioration et le maintien des infrastructures et bâtiments du Collège Villa Maria, en plus de lui louer les bâtiments et les terrains à un très bas prix depuis 2010. Demeurer sur le site actuel n'est pas une option viable à moyen et à long terme.

Rappelons que les revenus de la vente du Domaine, sur lequel est situé le Collège, permettront de relocaliser les sœurs et que les profits seront investis dans un fonds dédié pour soutenir les élèves du primaire et du secondaire du secteur public québécois en situation de vulnérabilité. C'est le legs que la Congrégation a choisi de faire à la société québécoise.

À propos de la Congrégation de Notre-Dame

Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame est une communauté religieuse catholique fondée à Ville-Marie (Montréal) au 17e siècle par Sainte Marguerite Bourgeoys. Cette dernière a soutenu le sieur de Maisonneuve dans le développement de la colonie en 1653, ouvert la première école en 1658, accueilli et formé les Filles du Roy venues de France pour épouser les colons, fonder des familles, coloniser le territoire et ainsi construire la société de la Nouvelle-France.

Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame sont connues pour leur contribution à l'éducation des filles et des garçons, pour la création et la gestion de plus de 340 écoles au Québec et pour la création des premières écoles d'enseignement supérieur et universitaire pour les femmes. L'œuvre de la Congrégation se décline en plusieurs facettes sur quatre continents : enseignement dans les écoles, solidarité avec les femmes, pastorale, justice sociale, protection de l'environnement, etc. La Congrégation compte actuellement 423 sœurs au Canada, aux États-Unis, en Amérique centrale (Salvador, Honduras, Guatemala), au Cameroun, au Japon et en France.

SOURCE Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame

Source et renseignements : Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, [email protected], 514-266-2156