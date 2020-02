Dollarama se voit attribuer des notations de qualité supérieure par Moody's Investors Service et par S&P Global Ratings

MONTRÉAL, le 19 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Dollarama inc. (TSX: DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle s'est vu attribuer i) par Moody's Investors Service une notation à long terme à titre d'émetteur de 'Baa2' et une notation à court terme de 'P-2', avec perspective stable, et ii) par S&P Global Ratings une notation à titre d'émetteur de 'BBB', avec perspective stable, ainsi qu'une notation à court terme de 'A-2'.

La Société et chacune de ses émissions de billets non garantis de premier rang en cours au Canada se sont déjà vu attribuer la notation 'BBB' par DBRS Limited, avec une perspective stable.

Une notation ne constitue pas une recommandation d'acheter, de vendre ou de détenir des placements, et elle peut faire l'objet d'une révision ou d'un retrait à tout moment par l'agence de notation pertinente.

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 271 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits est également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre magasin en ligne, à l'adresse www.dollarama.com. Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 4,00 $.

Dollarama détient également une participation de 50,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix latino‑américain en pleine croissance. Dollarcity propose un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes d'au plus 3,00 $ US (ou l'équivalent dans la monnaie locale) grâce à ses 210 magasins tous bien situés en Colombie, au Salvador et au Guatemala.

