Dollarama lance un programme de papier commercial aux États‑Unis

MONTRÉAL, le 18 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Dollarama inc. (TSX: DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui l'établissement d'un programme de papier commercial aux États‑Unis (le « programme de papier commercial américain ») par voie de placement privé.

Aux termes du programme de papier commercial américain, la Société peut émettre à l'occasion des billets de papier commercial non garantis venant à échéance au plus tard 397 jours après leur date d'émission (les « billets »). Le capital total des billets en circulation à un moment donné aux termes du programme de papier commercial américain ne dépassera pas 500 millions de dollars américains. La Société a l'intention d'affecter le produit de l'émission de billets aux fins générales de l'entreprise.

Les billets seront des obligations non garanties directes de la Société et seront de rang égal à toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées de la Société. Les billets seront cautionnés sans condition par Dollarama S.E.C. et Dollarama GP Inc., toutes deux filiales en propriété exclusive de la Société. La facilité de crédit renouvelable de la Société, portée de 500 à 800 millions de dollars canadiens le 14 février 2020, servira de garantie de liquidités pour le remboursement des billets émis dans le cadre du programme de papier commercial américain.

Les billets ne seront pas admissibles à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada; ils ne peuvent pas être offerts ou vendus à un résident du Canada.

Les billets offerts dans le cadre du programme de papier commercial américain n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ou d'une loi sur les valeurs mobilières étatique. Ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'inscription ou d'une dispense des exigences d'inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vendre les billets ni la sollicitation d'une offre d'acheter les billets, et aucune telle offre ou sollicitation ne sera faite, ni aux États‑Unis, ni dans un territoire où cette vente ou cette sollicitation serait illégale.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés dans le présent communiqué concernant le moment de l'émission projetée des billets, l'emploi prévu du produit de l'émission, et tout autre événement ou fait nouveau à venir constituent des énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l'information actuellement à la disposition de la direction et sur des estimations et hypothèses formulées par la direction à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture et de l'évolution prévue, ainsi que sur d'autres facteurs jugés pertinents et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses se révéleront exactes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements ou faits futurs diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs décrits à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société et dans sa notice annuelle pour l'exercice 2019, qui se trouvent tous deux sur le site de SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Le lecteur ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes. En outre, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du 18 février 2020 et la Société n'a pas l'intention et décline toute obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que la loi ne l'y oblige.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde.

À propos de Dollarama

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 271 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits est également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre magasin en ligne, à l'adresse www.dollarama.com. Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 4,00 $.

Dollarama détient également une participation de 50,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix latino‑américain en pleine croissance. Dollarcity propose un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes d'au plus 3,00 $ US (ou l'équivalent dans la monnaie locale) grâce à ses 210 magasins tous bien situés en Colombie, au Salvador et au Guatemala.

www.dollarama.com

