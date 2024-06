Augmentation de la participation dans Dollarcity à 60,1 % par l'acquisition d'une participation supplémentaire de 10,0 %

Acquisition d'une option d'acquérir une participation supplémentaire de 9,89 % dans le futur

Expansion des pays visés par le partenariat pour inclure le Mexique avec une participation de 80,05 % et une entrée initiale prévue pour 2026

MONTRÉAL, le 12 juin 2024 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX: DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir acquis une participation supplémentaire de 10,0 % dans le détaillant latino‑américain d'articles à bas prix Dollarcity en échange de l'émission de 6 060 478 actions ordinaires de Dollarama. Par conséquent, Dollarama détient maintenant une participation de 60,1 % dans Dollarcity et a l'option d'acquérir une participation supplémentaire de 9,89 % en tout temps le ou avant le 31 décembre 2027.

Dollarama et les actionnaires fondateurs de Dollarcity ont également convenu de modalités de gouvernance prévoyant l'expansion future de l'entreprise dans un nouveau pays, le Mexique. Dollarama et les actionnaires fondateurs de Dollarcity détiendront indirectement une participation respective de 80,05 % et de 19,95 % dans la partie de l'entreprise située au Mexique. Dollarcity prévoit mettre à l'essai son premier magasin au Mexique au cours de l'année civile 2026.

« Dollarcity continue de représenter une plateforme de croissance à long terme attrayante pour Dollarama, alors que l'équipe de direction de Dollarcity met en œuvre sa stratégie avec succès depuis le début de notre partenariat de plus de dix ans. Depuis que nous avons initialement acquis une participation majoritaire en 2019, Dollarcity a plus que triplé ses ventes et accru considérablement sa présence dans les principaux marchés d'Amérique latine, ce qui démontre la force sous-jacente de son modèle d'affaires et l'intérêt des consommateurs d'Amérique latine pour notre proposition de valeur », a déclaré Neil Rossy, président et chef de la direction de Dollarama.

« Grâce à son équipe de direction chevronnée, Dollarcity est bien positionnée pour continuer à générer une croissance rentable, tant sur ses marchés d'exploitation actuels que sur son prochain marché. Nous sommes impatients de nous préparer à entrer au Mexique à court terme, un marché vaste et dynamique, doté d'un potentiel inexploité dans le secteur de la vente au détail à bas prix, guidés par l'approche prudente et disciplinée qui a accompagné nos entrées réussies en Colombie en 2017 et au Pérou en 2021. »

L'opération devrait avoir une incidence neutre sur le bénéfice net par action de Dollarama pour l'exercice 2025.

Nombre de magasins de Dollarcity et nouvelle cible de magasins à long terme

Au 31 mars 2024, Dollarcity comptait 547 magasins, dont 324 en Colombie, 99 au Guatemala, 72 au Salvador et 52 au Pérou. À la suite d'une mise à jour de l'évaluation du potentiel du marché, la direction de Dollarcity a révisé son objectif à long terme en ce qui concerne les magasins dans ces quatre marchés d'exploitation actuels pour le porter à 1 050 magasins d'ici 2031, comparativement à son objectif précédent de 850 magasins d'ici 2029. La cible accrue tient compte de la croissance prévue principalement au Pérou et en Colombie, mais ne tient pas compte de toute expansion future au Mexique.

Autres modalités de l'opération

Aux termes de l'option d'achat, Dollarama a le droit d'acquérir, à tout moment le ou avant le 31 décembre 2027, une participation supplémentaire de 9,89 % dans Dollarcity et une participation correspondante de 4,945 % dans le partenariat du Mexique.

À l'exception de l'ajout de l'option d'achat, aucun changement important n'a été apporté aux modalités de la convention entre actionnaires, de la convention d'approvisionnement et de la convention de services intervenues entre les parties à l'égard de l'entreprise actuellement exploitée par Dollarcity. En outre, les modalités de gouvernance qui s'appliqueront au Mexique et à ses activités futures, y compris à l'égard de certaines décisions stratégiques et opérationnelles précises qui doivent être approuvées par tous les actionnaires, seront essentiellement semblables à celles qui s'appliquent à l'entreprise actuellement exploitée par Dollarcity.

Les 6 060 478 actions ordinaires de Dollarama émises dans le cadre de l'acquisition de la participation de 10,0 % dans Dollarcity l'ont été par Dollarama dans le cadre d'un placement privé et sont assujetties à une période de détention prévue par la loi de quatre mois après la date des présentes ainsi qu'à certaines restrictions contractuelles en matière de transfert applicables pendant une période de 12 mois après la date des présentes, sous réserve d'exceptions précises. L'inscription à la cote et l'affichage à des fins de négociation de ces actions ordinaires de Dollarama, qui représentent environ 2,1 % de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Dollarama à la date des présentes (avant dilution), ont été approuvés sous condition par la Bourse de Toronto (la « TSX »), sous réserve uniquement du respect par la Société des conditions usuelles postérieures à la clôture imposées par la TSX.

La Société continuera d'exercer un contrôle conjoint sur Dollarcity, y compris le partenariat du Mexique, et de comptabiliser sa participation comme un partenariat selon la méthode de la mise en équivalence.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés prospectifs que contient le présent communiqué de presse portent sur nos intentions, nos attentes et nos projets actuels et futurs, nos résultats, notre degré d'activité, notre rendement, nos objectifs, nos réalisations ou tout autre événement ou fait nouveau à venir constituent des énoncés prospectifs, y compris les énoncés qui se rapportent à l'opération avec Dollarcity, à l'incidence de l'opération sur Dollarama, y compris sur son bénéfice net par action pour l'exercice 2025, ainsi qu'aux marchés et aux occasions de croissance en Amérique latine. Les termes « pouvoir », « s'attendre à », « planifier », « prévoir », « tendances », « indications », « anticiper », « croire », « estimer », « probables », « éventuels » ou « potentiels », ou des variantes de ces termes ou autres formulations semblables, visent à signaler des énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur la plus récente information dont disposait la direction ainsi que sur des estimations et hypothèses qui concernent, entre autres choses, la conjoncture économique et géopolitique, et le cadre concurrentiel du secteur de la vente au détail au Canada et en Amérique latine et que la direction a formulées à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et de l'évolution prévue dans l'avenir, ainsi que d'autres facteurs qui sont considérés pertinents et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le degré d'activité, les réalisations ou le rendement réel, ou les événements ou faits futurs, diffèrent de manière significative de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs présentés dans le rapport de gestion du premier trimestre de l'exercice clos le 2 février 2025 et décrits plus en détail à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice clos le 28 janvier 2024, qui sont accessibles sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur le site Web de la Société, à l'adresse www.dollarama.com.

Ces éléments ne sont pas censés représenter une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur la Société ou sur Dollarcity; toutefois, ils devraient être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction au sujet de la performance financière de la Société et de Dollarcity et ils peuvent ne pas être pertinents à d'autres fins. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes. En outre, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse visent à décrire les attentes de la direction en date du 12 juin 2024, et la direction n'a pas l'intention et ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu de la loi. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde.

Résultats du premier trimestre et conférence téléphonique sur l'opération avec Dollarcity

Dollarama tiendra une conférence téléphonique pour discuter des résultats du premier trimestre 2025 et de la transaction visant Dollarcity aujourd'hui, le 12 juin 2024, à 11 h (HE) suivie par une période de questions ouverte uniquement aux analystes financiers. Les autres parties intéressées peuvent participer à la conférence en mode écoute seulement par webdiffusion audio en direct accessible sur le site Web de Dollarama à l'adresse www.dollarama.com/fr-CA/corp/evenements-et-presentations.

À propos de Dollarama

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 569 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits est également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre magasin en ligne, à l'adresse www.dollarama.com. Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 5,00 $.

Dollarama détient également une participation de 60,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix latino‑américain en pleine croissance. Dollarcity propose un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes d'au plus 4,00 $ US (ou l'équivalent en monnaie locale) dans ses 547 magasins tous bien situés au Salvador, au Guatemala, en Colombie et au Pérou.

