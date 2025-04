Les ventes des magasins comparables 1 ) se sont chiffrées à 4,9 % pour le quatrième trimestre et à 4,6 % pour l'exercice 2025

Le résultat par action net dilué a augmenté de 21,7 % et s'est chiffré à 1,40 $ pour le quatrième trimestre, et a augmenté de 16,9 % et s'est chiffré à 4,16 $ pour l'exercice 2025

Les prévisions pour l'exercice 2025 ont été réalisées ou surpassées pour l'ensemble des indicateurs

Le dividende trimestriel a augmenté de 15,0 % pour passer de 0,0920 $ à 0,1058 $ par action ordinaire

MONTRÉAL, le 3 avril 2025 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX: DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») présente aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 2 février 2025 (l'« exercice 2025 ») et a publié ses prévisions pour l'exercice qui sera clos le 1er février 2026 (l' « exercice 2026 »). L'exercice 2025 comptait 53 semaines, tandis que l'exercice 2026 comptera 52 semaines.

Faits saillants du quatrième trimestre de l'exercice 2025 comparativement au quatrième trimestre de l'exercice 2024

Les ventes ont augmenté de 14,8 % pour s'établir à 1 881,3 M$, comparativement à 1 639,2 M$

Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 4,9 %, en sus de la croissance de 8,7 % enregistrée à la période correspondante de l'exercice précédent

Le BAIIA 1) s'est accru de 19,9 % pour s'établir à 670,1 M$, ce qui représente une marge du BAIIA 1) de 35,6 %, comparativement à 34,1 %

s'est accru de 19,9 % pour s'établir à 670,1 M$, ce qui représente une marge du BAIIA de 35,6 %, comparativement à 34,1 % Le résultat d'exploitation a augmenté de 20,1 % et s'est chiffré à 558,3 M$, ce qui représente une marge d'exploitation 1) de 29,7 %, comparativement à 28,3 %

de 29,7 %, comparativement à 28,3 % Le résultat net dilué par action ordinaire a augmenté de 21,7 % pour s'établir à 1,40 $, comparativement à 1,15 $

Un nombre net de 15 nouveaux magasins ont été ouverts, comparativement à un nombre net de 10 nouveaux magasins

Un total de 3 373 479 actions ordinaires ont été rachetées aux fins d'annulation pour une contrepartie de 473,3 M$

Faits saillants de l'exercice 2025 comparativement à l'exercice 2024

Les ventes ont augmenté de 9,3 % pour s'établir à 6 413,1 M$, comparativement à 5 867,3 M$

Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 4,6 %, en sus de la croissance de 12,8 % enregistrée à la période correspondante de l'exercice précédent

Le BAIIA s'est accru de 14,0 % pour s'établir à 2 121,8 M$, ce qui représente une marge du BAIIA de 33,1 %, comparativement à 31,7 %

Le résultat d'exploitation a augmenté de 14,4 % et s'est chiffré à 1 710,7 M$, ce qui représente une marge d'exploitation de 26,7 %, comparativement à 25,5 %

Le résultat net dilué par action ordinaire a augmenté de 16,9 % pour s'établir à 4,16 $, alors qu'il était de 3,56 $

Un nombre net de 65 nouveaux magasins ont été ouverts, soit le même nombre qu'à l'exercice précédent, pour un total de 1 616 magasins

Un total de 8 119 971 actions ordinaires ont été rachetées aux fins d'annulation pour une contrepartie de 1 068,2 M$

« Tout au long de l'exercice 2025, dans un contexte d'affaiblissement de l'économie, Dollarama était là pour les Canadiens, offrant une valeur attrayante tout au long de l'année grâce à notre vaste éventail de produits de consommation courante et de commodité offerts dans notre réseau national de magasin en croissance. Cela nous a permis d'atteindre ou de dépasser nos prévisions annuelles pour l'ensemble des indicateurs », a déclaré Neil Rossy, président et chef de la direction.

« Au cours de l'exercice qui vient de se terminer, nous avons accompli d'excellents progrès dans l'avancement de nos projets de croissance au Canada et en Amérique latine, et avons stimulé notre expansion à l'international avec l'acquisition proposée de The Reject Shop en Australie, ce qui témoigne de notre conviction à l'égard de la pertinence de notre modèle d'affaires dans tous les groupes démographiques et toutes les régions. En ce début d'exercice 2026, nous avons confiance en notre capacité à mener à bien nos plans de croissance et à tirer parti de nos forces en approvisionnement et en commercialisation pour offrir la meilleure valeur relative aux consommateurs tout en continuant de générer une croissance rentable pour nos actionnaires », a conclu Neil Rossy.

Résultats financiers du quatrième trimestre de l'exercice 2025

Les ventes pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025 ont augmenté de 14,8 % pour s'établir à 1 881,3 M$, alors qu'elles étaient de 1 639,2 M$ pour le quatrième trimestre de l'exercice clos le 28 janvier 2024 (« exercice 2024 »). Cette augmentation est attribuable à l'accroissement du nombre total de magasins au cours des 12 derniers mois, qui est passé de 1 551 magasins au 28 janvier 2024 à 1 616 magasins au 2 février 2025, et à la hausse des ventes des magasins comparables. Les ventes du quatrième trimestre de l'exercice 2025 comprennent celles de la 53e semaine.

Sur une période de 13 semaines, les ventes des magasins comparables pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025 ont augmenté de 4,9 %, ce qui reflète la hausse de 5,3 % du nombre de transactions et la baisse de 0,4 % du montant moyen des transactions, en sus de la croissance des ventes des magasins comparables de 8,7 % enregistrée pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024. L'augmentation est principalement attribuable à la demande soutenue de produits de consommation courante et à l'apport positif des articles saisonniers sur les ventes des magasins comparables.

La marge brute1) s'est établie à 46,8 % des ventes pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025, comparativement à 46,3 % des ventes pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024. La marge brute en pourcentage des ventes a été plus élevée principalement en raison de la diminution des frais de logistique.

Les frais généraux, frais d'administration et charges d'exploitation des magasins (les « frais généraux ») pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025 ont augmenté de 16,6 % pour s'établir à 276,5 M$, alors qu'ils étaient de 237,1 M$ pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024. Les frais généraux ont représenté 14,7 % des ventes pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025, comparativement à 14,5 % des ventes pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024, ce qui reflète la hausse des charges d'exploitation des magasins, partiellement contrebalancée par l'incidence favorable des économies d'échelle.

Le BAIIA s'est établi à 670,1 M$, ce qui représente une marge du BAIIA de 35,6 % des ventes, pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025, comparativement à 558,9 M$, ou une marge du BAIIA de 34,1 % des ventes, pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024.

La quote-part de 60,1 % revenant à la Société du résultat net de Dollarcity pour la période allant du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 s'est établie à 58,0 M$, contre 32,8 M$ pour la quote-part de 50,1 % revenant à la Société pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation de 76,8 % s'explique principalement par la performance opérationnelle solide et continue de Dollarcity au cours de la période de trois mois close le 31 décembre 2024, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, et par l'acquisition d'une participation additionnelle de 10,0 % dans Dollarcity le 11 juin 2024 (la « transaction visant Dollarcity »). La performance de Dollarcity pour le quatrième trimestre est surtout attribuable à la hausse de 14,4 % des ventes découlant de l'accroissement du nombre total de magasins, qui est passé de 532 au 31 décembre 2023 à 632 au 31 décembre 2024, et à la hausse de la marge brute en pourcentage des ventes découlant de la baisse des frais de transport de marchandises entrantes et des frais de logistique. Ces éléments ont été en partie contrebalancés par la légère hausse des frais généraux résultant de l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre et des charges d'exploitation. La participation de la Société dans Dollarcity est comptabilisée comme un partenariat selon la méthode de la mise en équivalence.

_________________________________ 1) Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour consulter la définition de ces éléments et, s'il y a lieu, un rapprochement avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable.

Les coûts de financement nets ont augmenté de 9,3 M$, passant de 35,4 M$ pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024 à 44,7 M$ pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025. L'augmentation s'explique principalement par la hausse des charges d'intérêts sur les obligations locatives et par la baisse des produits d'intérêts découlant de la diminution du capital investi.

Le résultat net a augmenté de 20,8 % pour s'établir à 391,0 M$, alors qu'il s'est établi à 323,8 M$ pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024, ce qui reflète une augmentation du résultat net dilué par action ordinaire de 21,7 %, qui est passé de 1,15 $ par action ordinaire après dilution à 1,40 $ pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025.

Résultats financiers de l'exercice 2025

Les ventes pour l'exercice 2025 ont augmenté de 9,3 % pour s'établir à 6 413,1 M$, alors qu'elles étaient de 5 867,3 M$ pour l'exercice 2024. Cette augmentation est attribuable à l'accroissement du nombre total de magasins au cours des 12 derniers mois, qui est passé de 1 551 magasins au 28 janvier 2024 à 1 616 magasins au 2 février 2025, et à la hausse des ventes des magasins comparables. Les ventes de l'exercice 2025 comprennent celles de la 53e semaine.

Sur une période de 52 semaines, les ventes des magasins comparables de l'exercice 2025 ont augmenté de 4,6 %, ce qui reflète la hausse de 6,4 % du nombre de transactions et la baisse de 1,7 % du montant moyen des transactions, en sus de la croissance des ventes des magasins comparables de 12,8 % enregistrée à l'exercice 2024. L'augmentation des ventes des magasins comparables pour l'exercice 2025 a été soutenue par une demande constante de nos produits de consommation courante dans un contexte de normalisation continue des ventes des magasins comparables.

La marge brute s'est établie à 2 893,7 M$, ou 45,1 % des ventes pour l'exercice 2025, comparativement à 2 613,4 M$, ou 44,5 % des ventes pour l'exercice 2024. La marge brute en pourcentage des ventes a été plus élevée en raison de la baisse des frais de transport de marchandises vers le Canada et des frais de logistique.

Les frais généraux pour l'exercice 2025 ont totalisé 930,2 M$, soit une hausse de 10,1 %, alors qu'ils étaient de 844,9 M$ pour l'exercice 2024. Les frais généraux pour l'exercice 2025 ont représenté 14,5 % des ventes, comparativement à 14,4 % des ventes pour l'exercice 2024. Cette variation reflète l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre des magasins et des charges d'exploitation, partiellement contrebalancée par l'incidence favorable des économies d'échelle.

Le BAIIA s'est établi à 2 121,8 M$, ce qui représente une marge du BAIIA de 33,1 % des ventes, pour l'exercice 2025, comparativement à 1 861,2 M$, ou une marge du BAIIA de 31,7 % des ventes, pour l'exercice 2024.

La quote-part de 50,1 % revenant à la Société du résultat net de Dollarcity pour la période allant du 1er janvier 2024 au 10 juin 2024 et la quote-part de 60,1 % pour la période allant du 11 juin 2024 au 31 décembre 2024 s'est établie à 129,9 M$, contre 75,3 M$ pour la quote-part de 50,1 % pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Cette augmentation de 72,5 % s'explique principalement par la performance opérationnelle solide et continue de Dollarcity au cours de la période de douze mois close le 31 décembre 2024, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, et par l'acquisition d'une participation additionnelle de 10,0 % dans Dollarcity le 11 juin 2024. La performance de Dollarcity au cours de la période de douze mois close le 31 décembre 2024 est surtout attribuable à la hausse de 24,5 % des ventes découlant de l'accroissement du nombre total de magasins, qui est passé de 532 au 31 décembre 2023 à 632 au 31 décembre 2024, et à la hausse de la marge brute en pourcentage des ventes découlant de la baisse des frais de transport de marchandises entrantes et des frais de logistique. Ces éléments ont été en partie contrebalancés par la légère hausse des frais généraux résultant de l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre. La participation de la Société dans Dollarcity est comptabilisée comme un partenariat selon la méthode de la mise en équivalence. Se reporter à la rubrique intitulée « Dollarcity ».

Les coûts de financement nets ont augmenté de 19,0 M$, passant de 144,8 M$ pour l'exercice 2024 à 163,8 M$ pour l'exercice 2025. L'augmentation s'explique principalement par la hausse du taux d'emprunt moyen et du niveau d'endettement découlant des obligations locatives.

Pour l'exercice 2025, le résultat net s'est établi à 1 168,5 M$, soit 4,16 $ par action ordinaire après dilution, contre 1 010,5 M$, soit 3,56 $ par action ordinaire après dilution pour l'exercice 2024.

Dollarcity

Croissance du réseau

Au cours de son quatrième trimestre clos le 31 décembre 2024, Dollarcity a ouvert un nombre net de 44 nouveaux magasins, comparativement à un nombre net de 52 nouveaux magasins au cours de la période correspondante de l'exercice précédent. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, Dollarcity a ouvert un nombre net de 100 nouveaux magasins, comparativement à un nombre net de 92 nouveaux magasins au cours de l'exercice précédent. Au 31 décembre 2024, Dollarcity comptait un total de 632 magasins, dont 368 emplacements en Colombie, 108 au Guatemala, 77 au Salvador et 79 au Pérou. Cela se compare à un total de 532 magasins au 31 décembre 2023.

Au cours de l'exercice 2025, Dollarcity et Dollarama ont convenu de nouvelles modalités de gouvernance dans le cadre de la transaction visant Dollarcity au sujet, notamment, de l'expansion future des activités au Mexique. Dollarcity s'attend maintenant à ouvrir ses premiers magasins au Mexique à l'été 2025, ce qui est plus tôt que ce qui était initialement prévu grâce à une phase de planification qui s'est accélérée. Dollarcity prévoit tester son concept avant d'ouvrir d'autres magasins dans ce marché et de mettre à jour sa cible de nouveaux magasins à long terme.

Dividende

Le 5 décembre 2024, le conseil d'administration de Dollarcity a approuvé un dividende en trésorerie totalisant 62,5 M$ US. La quote-part revenant à Dollarama du dividende correspond à 37,6 M$ US (54,6 M$), ce qui reflète sa participation de 60,1 % dans Dollarcity, et a été reçue au premier trimestre de l'exercice 2026. À l'avenir, il est attendu que des dividendes soient déclarés et versés par Dollarcity deux fois par année.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités et dividende de Dollarama

Le 4 juillet 2024, la Société a annoncé le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités et l'obtention de l'approbation de la Bourse de Toronto pour racheter au plus 16 549 476 de ses actions ordinaires, soit environ 6,0 % du flottant de 275 824 605 actions ordinaires au 28 juin 2024, au cours de la période de 12 mois débutant le 7 juillet 2024 et se terminant au plus tard le 6 juillet 2025 (l'« offre de rachat de 2024-2025 »).

Au cours de l'exercice 2025, 8 119 971 actions ordinaires ont été rachetées aux fins d'annulation au prix moyen pondéré de 131,55 $ par action, pour une contrepartie en trésorerie totale de 1 068,2 M$, sans tenir compte de l'impôt sur les rachats d'actions, dans le cadre de l'offre publique de rachat de 2024-2025 dans le cours normal des activités de la Société et de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités précédemment en vigueur.

Le 3 avril 2025, la Société a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé une hausse de 15,0 % du dividende en trésorerie trimestriel à l'intention des porteurs d'actions ordinaires, le faisant passer de 0,0920 $ à 0,1058 $ par action ordinaire. Ce dividende sera versé le 9 mai 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 18 avril 2025. Le dividende est désigné comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt du Canada.

Clôture de l'acquisition d'un terrain pour la construction d'un carrefour logistique dans l'Ouest canadien1)

Le 18 décembre 2024, la Société a conclu l'acquisition annoncée précédemment d'un terrain dans la région de Calgary, en Alberta, pour une contrepartie en trésorerie totale de 46,7 M$, qui tient compte des ajustements de clôture. L'achat a été payé avec l'encaisse disponible.

Comme nous l'avons annoncé précédemment, la Société prévoit construire un carrefour logistique dans la région de Calgary, en Alberta, dans le but de desservir les magasins de l'Ouest canadien, pour lequel les dépenses d'investissement devraient s'élever à environ 450,0 M$ sur une période de trois ans. Les dépenses d'investissement prévues dans les perspectives pour l'exercice 2026 excluent pour le moment la portion qui sera affectée au cours de l'exercice, car la Société procède à l'heure actuelle à l'établissement définitif de son plan triennal et du calendrier de ces dépenses d'investissement.

Perspectives pour l'exercice 2026 et stratégie de répartition du capital 1), 2)

Bien que le comportement des consommateurs et la trajectoire de l'économie demeurent difficiles à prédire, la Société croit que les consommateurs continueront de réagir de manière positive à l'accessibilité de ses produits, à la commodité et la proximité de son réseau national de magasins, et à son engagement à offrir une valeur attrayante pour son vaste éventail de produits de consommation courante, d'articles saisonniers et de marchandises générales.

Compte tenu de l'incertitude élevée provenant des conjonctures économique et commerciale actuelles, de la croissance cumulative des ventes des magasins comparables qui s'est établie à 17,4 % au cours des deux derniers exercices et de l'hypothèse selon laquelle les consommateurs demeureront prudents dans leurs dépenses de consommation, la Société prévoit obtenir une croissance des ventes des magasins comparables s'établissant dans une fourchette de 3,0 % à 4,0 % au cours de l'exercice 2026 grâce à son excellente expertise en approvisionnement et en commercialisation et à la rotation régulière des produits offerts. La Société a revu à la hausse sa fourchette prévisionnelle pour sa marge brute en pourcentage des ventes par rapport à l'exercice précédent du fait de sa capacité à gérer activement ses marges sur les produits, contrebalancée en partie par la hausse des frais de transport de marchandises vers le Canada. Elle s'attend aussi à ce que les initiatives visant à favoriser l'efficacité et la productivité de la main-d'œuvre compensent les effets de la hausse des coûts de la main-d'œuvre et des charges d'exploitation des magasins; elle a par conséquent amélioré la fourchette prévisionnelle des frais généraux en pourcentage des ventes par rapport à l'exercice précédent.

En raison d'occasions de reprises de baux de certains détaillants quittant le marché et d'un solide portefeuille de projets immobiliers, la Société pourrait exceptionnellement ouvrir un nombre net de nouveaux magasins plus élevé que d'habitude au cours de l'exercice 2026. Par conséquent, la Société a revu à la hausse sa fourchette prévisionnelle pour son nombre net de nouveaux magasins par rapport à l'exercice précédent.

En plus d'affecter une partie des dépenses d'investissement au carrefour logistique, la Société prévoit en affecter à l'ouverture de nouveaux magasins, aux dépenses d'entretien et aux autres dépenses d'investissement évolutives. Les dépenses d'investissement devraient être principalement financées par les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation et ne devraient pas avoir d'incidence sur la stratégie de rendement du capital pour les actionnaires de la Société. La Société a l'intention, en plus de maintenir le dividende, sous réserve de l'approbation trimestrielle, de continuer d'affecter la majorité de sa trésorerie excédentaire au rachat d'actions dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

Le tableau qui suit présente un résumé des fourchettes prévisionnelles de la Société pour l'exercice 2026, ainsi qu'un résumé de sa performance par rapport aux prévisions pour l'exercice 2025 :

(en pourcentage des ventes, sauf le nombre net de nouveaux magasins qui

est présenté en unités et les dépenses d'investissement qui sont

présentées en millions de dollars) Exercice 2025 Exercice 2026ii) Fourchettes

prévisionnelles Résultats réels Fourchettes

prévisionnelles Nombre net de nouveaux magasins 60 à 70 65 70 à 80 Ventes des magasins comparables 3,5 % à 4,5 % 4,6 % 3,0 % à 4,0 % Marge brute 44,0 % à 45,0 % 45,1 % 44,2 % à 45,2 % Frais généraux 14,5 % à 15,0 % 14,5 % 14,2 % à 14,7 % Dépenses d'investissementi) 175,0 $ à 200,0 $ 195,3 $ 185,0 $ à 210,0 $

i) Pour l'exercice 2025, les dépenses d'investissement excluaient un montant de 46,7 M$ pour le coût du terrain dans la région de Calgary, en Alberta, et un montant de 4,9 M$ pour les coûts d'aménagement de terrains. Les prévisions de dépenses d'investissement pour l'exercice 2026 excluent les coûts liés à la construction du carrefour logistique. ii) Les prévisions pour l'exercice 2026 ne tiennent pas compte de l'acquisition proposée de The Reject Shop Limited par la Société. Se reporter au communiqué de presse de la Société daté du 26 mars 2025 pour obtenir des renseignements sur la transaction

__________________________________ 1) À lire conjointement avec la section « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse. 2) Les prévisions pour l'exercice 2026 ne tiennent pas compte de l'acquisition proposée de The Reject Shop Limited par la Société. Se reporter au communiqué de presse de la Société daté du 26 mars 2025 pour obtenir des renseignements sur la transaction.

Ces fourchettes prévisionnelles se fondent sur plusieurs hypothèses, notamment les suivantes :

le nombre d'offres de location signées et les ouvertures prévues de nouveaux magasins pour les 12 prochains mois, l'absence de retards indépendants de notre volonté à l'égard des activités de construction et l'absence de hausse importante des frais d'occupation à court et à moyen terme;

un horizon prévisionnel d'environ trois mois pour les commandes en cours et les marges sur les produits;

la poursuite de la réaction favorable de la clientèle à l'égard de notre offre de produits, de notre proposition de valeur et de la présentation des produits en magasin;

la gestion active des marges sur les produits, notamment au moyen de stratégies d'établissement de prix et du renouvellement des produits, et de la freinte des stocks;

la poursuite de la comptabilisation de la participation de la Société dans Dollarcity comme un partenariat selon la méthode de la mise en équivalence;

la conclusion de contrats de change à terme pour couvrir la majeure partie des achats prévus de marchandises en dollars américains contre les fluctuations du dollar canadien par rapport au dollar américain;

la poursuite de nos initiatives de productivité en magasin et la réalisation d'économies de coûts et d'avantages afin de réduire les charges d'exploitation;

l'absence de changements importants en ce qui a trait au marché du travail, à la conjoncture économique et au contexte géopolitique ou de changements significatifs dans le secteur de la vente au détail et les données prévues des recensements et sur les revenus des ménages;

l'absence de changements importants apportés au budget des dépenses d'investissement pour l'exercice 2026 pour les ouvertures de nouveaux magasins, les dépenses d'entretien et les dépenses d'investissement évolutives, ces dernières portant surtout sur les des initiatives en matière de freinte des stocks;

l'absence de conditions météorologiques inhabituellement défavorables, plus particulièrement pendant les saisons de pointe associées aux principales fêtes et célébrations.

Les fourchettes prévisionnelles comprises dans la présente rubrique constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, sont assujetties à un certain nombre de risques et incertitudes, et doivent être lues conjointement avec la rubrique « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés que contient le présent communiqué de presse portent sur nos intentions, nos attentes et nos projets actuels et futurs, nos résultats, notre degré d'activité, notre rendement, nos objectifs, nos réalisations ou tout autre événement ou fait nouveau à venir et constituent des énoncés prospectifs, y compris les énoncés qui se rapportent à la construction prévue du carrefour logistique dans l'Ouest canadien ainsi que le calendrier et les coûts prévus connexes, aux perspectives pour l'exercice 2026 de la Société et à sa stratégie de répartition du capital, y compris ses intentions concernant les dividendes, les rachats d'actions, la déclaration et le versement de dividendes par Dollarcity et l'acquisition proposée de The Reject Shop Limited par la Société, y compris l'échéancier prévu de la réalisation de l'acquisition et certains avantages qui devraient découler de l'acquisition proposée. Les termes « pouvoir », « s'attendre à », « planifier », « prévoir », « tendances », « indications », « anticiper », « croire », « estimer », « probables », « éventuels » ou « potentiels », ou des variantes de ces termes ou autres formulations semblables, visent à signaler des énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les plus récentes informations à la disposition de la direction ainsi que sur des estimations et hypothèses qui concernent, entre autres choses, la conjoncture économique, le contexte géopolitique et la concurrence dans le secteur de la vente au détail au Canada et en Amérique latine ainsi que, dans le cas des perspectives pour l'exercice 2026, sur les estimations et les hypothèses présentées à la rubrique « Perspectives pour l'exercice 2026 et stratégie de répartition du capital », dans chaque cas et que la direction a formulées à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture, et de l'évolution prévue dans l'avenir, ainsi que d'autres facteurs qui sont considérés pertinents et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le degré d'activité, les réalisations ou le rendement réel, ou les événements ou faits futurs, diffèrent de manière significative de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs suivants, lesquels sont décrits plus en détail à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice 2025 : augmentations futures des charges d'exploitation (y compris des hausses du salaire minimum prescrit par la loi), augmentations futures du coût des marchandises (y compris en raison de hausses des coûts des matières premières et de différends sur les tarifs), augmentations futures des frais de livraison et de transport et des autres frais de logistique (y compris en raison des frais de transport, des hausses du prix du carburant et des frais d'immobilisation), augmentation des coûts ou interruption du flux de marchandises importées (y compris en raison des perturbations touchant la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale et de l'instabilité géopolitique créée par l'intensification des tensions entre la Chine et les pays de l'Occident), incapacité de maintenir son image de marque et sa réputation, incapacité de maintenir sa gamme de produits et de se réapprovisionner en marchandises, perturbation dans le réseau de distribution, incapacité d'obtenir de la capacité supplémentaire pour les entrepôts et le centre de distribution en temps opportun, incapacité de conclure ou de renouveler, selon le cas, les baux de ses magasins et de ses entrepôts à des conditions favorables et concurrentielles, freintes de stocks, caractère saisonnier, acceptation par le marché des marques maison, incapacité de protéger les marques de commerce et autres droits exclusifs, activités à l'étranger, fluctuations des taux de change, pertes potentielles associées à l'utilisation d'instruments financiers dérivés, risque de taux d'intérêt relatif à la dette à taux d'intérêt variable, niveau d'endettement et incapacité de générer des flux de trésorerie suffisants pour assurer le service de la dette, tout exercice par les actionnaires fondateurs de Dollarcity de leur option de vente, modification de la solvabilité et de la notation et hausse potentielle du coût du capital, hausses d'impôts et modifications apportées aux lois fiscales applicables ou à leur interprétation, concurrence dans le secteur de la vente au détail (y compris pour les détaillants en ligne), technologies de rupture, conjoncture générale de l'économie, départ de hauts dirigeants, incapacité d'attirer et de conserver des employés compétents, interruptions des systèmes de technologies de l'information, incapacité de protéger les systèmes contre les attaques informatiques, impossibilité de réaliser la stratégie de croissance avec succès (y compris l'incapacité de déceler et de poursuivre de nouvelles occasions de croissance), toute incapacité à remplir les conditions de clôture concernant l'acquisition proposée de The Reject Shop Limited en temps opportun ou tout court, tout retard dans la clôture de l'acquisition de The Reject Shop Limited ou incapacité à la réaliser, incapacité de la Société à intégrer les activités de The Reject Shop Limited avec succès après la réalisation de l'acquisition proposée de The Reject Shop Limited, toute incapacité à tirer parti des avantages qui devraient découler de l'acquisition de The Reject Shop Limited, structure de société de portefeuille, conditions météorologiques défavorables, tremblements de terre et autres catastrophes naturelles, perturbations géopolitiques et instabilité politique dans les pays étrangers, pandémies ou épidémies, coûts inattendus liés aux programmes d'assurance actuels, réclamations en responsabilité du fait des produits et rappels de produits, cadre réglementaire, actions collectives et autres litiges, conformité sur le plan environnemental, changements climatiques et activisme actionnarial. Le rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice 2025 est accessible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur le site Web de la Société, à l'adresse www.dollarama.com.

Ces éléments ne sont pas censés représenter une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur la Société ou sur Dollarcity; toutefois, ils devraient être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction au sujet de la performance financière de la Société et de Dollarcity et ils peuvent ne pas être pertinents à d'autres fins. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes. En outre, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse visent à décrire les attentes de la direction en date du 3 avril 2025, et la direction n'a pas l'intention et ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu de la loi. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde.

Conférence téléphonique

Dollarama tiendra une conférence téléphonique pour discuter des résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2025 aujourd'hui, le 3 avril 2025, à 10 h 30 (HE), suivie par une période de questions ouverte uniquement aux analystes financiers. Les autres parties intéressées peuvent participer à la conférence à titre d'auditeurs seulement. La conférence sera diffusée en direct sur le site Web de Dollarama, à l'adresse https://www.dollarama.com/fr-CA/corp/evenements-et-presentations.

À propos de Dollarama

Dollarama, qui a été fondé en 1992 et dont le siège social est situé à Montréal (Québec), au Canada, est un détaillant à bas prix reconnu au pays proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 616 magasins, répartis dans toutes les provinces canadiennes et deux territoires, offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 5,00 $.

Dollarama détient également une participation de 60,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix latino‑américain en pleine croissance. Dollarcity propose un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes d'au plus 4,00 $ US (ou l'équivalent en monnaie locale) dans ses 632 magasins tous bien situés en Colombie, au Guatemala, au Salvador et au Pérou.

www.dollarama.com

Principales informations financières consolidées



Période de 14

semaines close

Période de 13

semaines close

Période de 53

semaines close

Période de 52

semaines close (en milliers de dollars et d'actions,

sauf les montants par action) le 2 février

2025

le 28 janvier

2024

le 2 février

2025

le 28 janvier

2024

$

$

$

$























Données sur le résultat





















Ventes 1 881 345



1 639 171



6 413 145



5 867 348

Coût des produits vendus 1 000 786



880 557



3 519 399



3 253 907

Profit brut 880 559



758 614



2 893 746



2 613 441

Frais généraux 276 537



237 147



930 168



844 871

Dotation aux amortissements 103 764



89 597



382 805



348 142

Quote-part du résultat net

de la participation comptabilisée selon

la méthode de la mise en équivalence (58 034)



(32 808)



(129 905)



(75 293)

Résultat d'exploitation 558 292



464 678



1 710 678



1 495 721

Coûts de financement nets 44 717



35 384



163 782



144 842

Résultat avant impôt 513 575



429 294



1 546 896



1 350 879

Impôt sur le résultat 122 621



105 524



378 351



340 419

Résultat net 390 954



323 770



1 168 545



1 010 460

























Résultat net de base par action ordinaire 1,40 $

1,15 $

4,18 $

3,57 $ Résultat net dilué par action ordinaire 1,40 $

1,15 $

4,16 $

3,56 $























Nombre moyen pondéré

d'actions ordinaires en circulation :





















De base 279 118



280 533



279 825



283 074

Après dilution 280 091



281 456



280 819



284 168

























Autres données





















Croissance des ventes d'un exercice à l'autre 14,8 %

11,3 %

9,3 %

16,1 % Croissance des ventes

des magasins comparables1) 4,9 %

8,7 %

4,6 %

12,8 % Marge brute1) 46,8 %

46,3 %

45,1 %

44,5 % Frais généraux en pourcentage des ventes1) 14,7 %

14,5 %

14,5 %

14,4 % BAIIA1) 670 104



558 901



2 121 829



1 861 166

Marge d'exploitation1) 29,7 %

28,3 %

26,7 %

25,5 % Dépenses d'investissement2) 95 632



59 975



246 869



278 764

Nombre de magasins3) 1 616



1 551



1 616



1 551

Superficie moyenne des magasins

(en pieds carrés bruts)3) 10 458



10 422



10 458



10 422

Dividendes déclarés par action ordinaire 0,0920 $

0,0708 $

0,3680 $

0,2832 $















Aux (en milliers de dollars)











2 février

2025



28 janvier

2024















$



$

Données tirées de l'état

de la situation financière





















Trésorerie et équivalents de trésorerie











122 685



313 915

Stocks











921 095



916 812

Total des actifs courants











1 201 280



1 309 093

Immobilisations corporelles











1 046 390



950 994

Actifs au titre de droits d'utilisation











2 109 445



1 788 550

Total de l'actif











6 482 592



5 263 607

Total des passifs courants











1 014 306



677 846

Total des passifs non courants











4 280 028



4 204 913

Total de la dette1)











2 282 679



2 264 394

Dette nette1)











2 159 994



1 950 479

Capitaux propres











1 188 258



380 848



























1) Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour obtenir la définition de ces éléments et, s'il y a lieu, un rapprochement avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable. 2) Pour l'exercice 2025, les dépenses d'investissement comprennent un montant de 46,7 M$ pour le coût du terrain dans la région de Calgary, en Alberta, et un montant de 4,9 M$ pour les coûts d'aménagement du terrain. Pour l'exercice 2024, les dépenses d'investissement comprennent le coût de l'acquisition de propriétés qui a été conclue le 16 août 2023 pour un coût en capital total de 88,1 M$. 3) À la fin de la période.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

La Société prépare son information financière conformément aux PCGR. La direction a inclus des mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières afin de fournir aux investisseurs des mesures complémentaires de la performance financière et opérationnelle de la Société. La direction estime que ces mesures sont des mesures complémentaires importantes de la performance financière et opérationnelle de la Société, car elles éliminent les éléments qui ont une incidence moindre sur celles-ci, mettant ainsi en évidence des tendances dans ses activités de base que les mesures conformes aux PCGR, à elles seules, ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. La direction croit également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures financières non conformes aux PCGR et à d'autres mesures financières pour évaluer les émetteurs. La direction fait par ailleurs appel aux mesures financières non conformes aux PCGR et à d'autres mesures financières pour faciliter la comparaison de la performance financière et opérationnelle d'une période à l'autre, pour établir les budgets annuels et pour évaluer la capacité de la Société à assumer le service de la dette, les dépenses d'investissement et les besoins en fonds de roulement dans l'avenir.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières présentées ci-après n'ont pas de signification normalisée prescrite par les PCGR et ne sont donc pas susceptibles de se prêter aux comparaisons avec des mesures similaires présentées par d'autres sociétés émettrices, et elles devraient être considérées comme un complément aux mesures comparables calculées selon les PCGR et non pas comme pouvant les remplacer ni comme y étant supérieures.

A) Mesures financières non conformes aux PCGR

BAIIA

Le BAIIA représente le résultat d'exploitation plus la dotation aux amortissements et comprend la quote-part revenant à la Société du résultat net de sa participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence. La direction est d'avis que le BAIIA constitue une mesure complémentaire utile permettant d'évaluer la rentabilité et de mesurer la capacité sous-jacente de la Société à générer des liquidités au moyen des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation. Le tableau suivant présente un rapprochement du résultat d'exploitation et du BAIIA :



Période de

14 semaines

close



Période de

13 semaines

close



Période de

53 semaines

close



Période de

52 semaines

close

(en milliers de dollars) le 2 février

2025



le 28 janvier

2024



le 2 février

2025



le 28 janvier

2024



$



$



$



$

Résultat d'exploitation 558 292



464 678



1 710 678



1 495 721

Ajouter : dotation aux amortissements 111 812



94 223



411 151



365 445

BAIIA 670 104



558 901



2 121 829



1 861 166



Total de la dette

Le total de la dette représente la somme de la dette à long terme (y compris les frais d'émission des titres de créance non amortis, l'intérêt à payer et la couverture de la juste valeur - ajustement de la valeur d'entrée), des emprunts à court terme dans le cadre du programme de billets de trésorerie aux États-Unis, des ententes de financement à long terme et des autres dettes bancaires (le cas échéant). La direction est d'avis que le total de la dette constitue une mesure qui facilite la compréhension de la situation financière de la Société par rapport à ses obligations en matière de financement. Le tableau suivant présente un rapprochement de la dette à long terme et du total de la dette :



Aux

(en milliers de dollars) 2 février

2025 $



28 janvier

2024 $













Billets non garantis de premier rang (les « billets à taux fixe »)

portant intérêt comme suit :









Taux annuel fixe de 5,165 %, payable en versements semestriels égaux,

échéant le 26 avril 2030 450 000



450 000

Taux annuel fixe de 2,443 %, payable en versements semestriels égaux,

échéant le 9 juillet 2029 375 000



375 000

Taux annuel fixe de 5,533 %, payable en versements semestriels égaux,

échéant le 26 septembre 2028 500 000



500 000

Taux annuel fixe de 1,505 %, payable en versements semestriels égaux,

échéant le 20 septembre 2027 300 000



300 000

Taux annuel fixe de 1,871 %, payable en versements semestriels égaux,

échéant le 8 juillet 2026 375 000



375 000

Taux annuel fixe de 5,084 %, payable en versements semestriels égaux,

échéant le 27 octobre 2025 250 000



250 000













Frais d'émission des titres de créance non amortis, y compris un montant de 1 219 $ (1 320 $ au 28 janvier 2024) pour la facilité de crédit (7 092)



(9 049)

Intérêt à payer sur les billets à taux fixe 22 330



21 460

Entente de financement à long terme 5 080



-

Couverture de juste valeur - ajustement de la valeur d'entrée des swaps de taux d'intérêt 12 361



1 983

Total de la dette 2 282 679



2 264 394



Dette nette

La dette nette représente le total de la dette, moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. La direction est d'avis que la dette nette constitue une mesure pour évaluer la situation financière de la Société, y compris toutes les obligations en matière de financement de la Société, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Le tableau suivant présente un rapprochement du total de la dette et de la dette nette :



Aux

(en milliers de dollars) 2 février

2025



28 janvier

2024



$



$

























Total de la dette 2 282 679



2 264 394

Trésorerie et équivalents de trésorerie (122 685)



(313 915)

Dette nette 2 159 994



1 950 479



B) Ratios non conformes aux PCGR

Ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA

Le ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA correspond à la dette nette ajustée, divisée par le BAIIA consolidé pour les 12 derniers mois. La direction utilise ce ratio pour évaluer partiellement la situation financière de la Société. Une hausse du ratio indiquerait un accroissement de la dette de la Société par tranche de un dollar de BAIIA généré. Le tableau suivant présente un calcul du ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA :



Aux

(en milliers de dollars) 2 février

2025



28 janvier

2024



$



$

























Dette nette 2 159 994



1 950 479

Obligations locatives 2 426 977



2 069 229

Frais d'émission des titres de créance non amortis, y compris un montant de 1 219 $

(1 320 $ au 28 janvier 2024) pour la facilité de crédit 7 092



9 049

Couverture de juste valeur - ajustement de la valeur d'entrée des swaps de taux d'intérêt (12 361)



(1 983)

Dette nette ajustée 4 581 702



4 026 774













BAIIA pour les 12 derniers mois 2 121 829



1 861 166

Ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA 2,16 x

2,16 x

Marge du BAIIA

La marge du BAIIA représente le BAIIA divisé par les ventes. La direction estime que la marge du BAIIA est utile pour évaluer la performance des activités courantes et l'efficacité des activités par rapport aux ventes. Le tableau suivant présente un rapprochement du BAIIA et de la marge du BAIIA :



Période de

14 semaines

close



Période de 13

semaines

close



Période de 53

semaines

close



Période de 52

semaines

close

(en milliers de dollars) le 2 février

2025



le 28 janvier

2024



le 2 février

2025



le 28 janvier

2024



$



$



$



$

BAIIA 670 104



558 901



2 121 829



1 861 166

Ventes 1 881 345



1 639 171



6 413 145



5 867 348

Marge du BAIIA 35,6 %

34,1 %

33,1 %

31,7 %

C) Mesures financières supplémentaires

Marge brute Représente le profit brut divisé par les ventes, exprimé en pourcentage

des ventes.



Marge

d'exploitation Représente le résultat d'exploitation divisé par les ventes, exprimé en

pourcentage des ventes.



Frais généraux

en pourcentage

des ventes Représentent les frais généraux divisés par les ventes.



Ventes

des magasins

comparables Représentent les ventes des magasins Dollarama, y compris les magasins

relocalisés et agrandis, ouverts depuis au moins 13 mois complets par rapport

à celles de la période correspondante de l'exercice précédent.



Croissance

des ventes

des magasins

comparables Représente l'augmentation ou la diminution, selon le cas, en pourcentage des

ventes des magasins comparables, par rapport à la période correspondante de

l'exercice précédent.

SOURCE Dollarama Inc.

Pour de plus amples renseignements : Investisseurs : Patrick Bui, chef de la direction financière; 514 737-1006, poste 1237, [email protected]; Médias : Lyla Radmanovich, RP PÉLICAN; 514 845-8763, [email protected]