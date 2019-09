Dollarama annonce ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020

Hausse de 9,0 % des ventes et de 4,7 % des ventes des magasins comparables;

Hausse de 50 points de base de l'hypothèse relative aux ventes des magasins comparables pour l'exercice complet, la nouvelle fourchette étant de 3,5 % à 4,5 %;

Rétrécissement de la fourchette prévisionnelle annuelle concernant la marge brute en pourcentage des ventes, pour la ramener entre 43,25 % et 43,75 %;

Réalisation, après la clôture du trimestre, de l'acquisition préalablement annoncée d'une participation de 50,1 % dans Dollarcity, détaillant à bas prix latino-américain, et établissement d'une deuxième plateforme de croissance complémentaire à la stratégie de croissance canadienne.

MONTRÉAL, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Dollarama inc. (TSX: DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») présente aujourd'hui une hausse de ses ventes, de son résultat net et de son résultat par action ordinaire pour le deuxième trimestre clos le 4 août 2019. Le résultat net dilué par action ordinaire a augmenté de 7,1 %, pour s'établir à 0,45 $.

Faits saillants de nature financière et opérationnelle

Toutes les données comparatives présentées ci-après portent sur le deuxième trimestre clos le 4 août 2019, en comparaison du deuxième trimestre clos le 29 juillet 2018. Toutes les informations financières présentées dans le présent communiqué de presse ont été préparées conformément aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») du Canada, tels qu'ils sont établis à la Partie I du Manuel de CPA Canada - Comptabilité, laquelle inclut les Normes internationales d'information financière (« IFRS »), telles qu'elles sont publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »).

Les résultats présentés ci-après ainsi que les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société reflètent l'adoption de la norme IFRS 16, Contrats de location, le 4 février 2019, et toutes les données comparatives présentées pour la période correspondante de l'exercice précédent ont été retraitées (se reporter au tableau de la page 4 pour plus de précisions).

Dans le présent communiqué de presse, le BAIIA, la marge du BAIIA, le total de la dette et la dette nette, appelés « mesures hors PCGR », sont utilisés pour favoriser la compréhension des résultats financiers de la Société. Une description complète de l'emploi que fait la Société des mesures hors PCGR est fournie à la note 1 afférente à la rubrique « Principales informations financières consolidées » du présent communiqué de presse.

Dans le présent communiqué de presse, « exercice 2019 » désigne l'exercice de la Société clos le 3 février 2019 et « exercice 2020 » désigne l'exercice de la Société qui sera clos le 2 février 2020. L'exercice de la Société se termine le dimanche dont la date est la plus rapprochée du 31 janvier et comporte habituellement 52 semaines. Cependant, comme il est d'usage en ce qui concerne le calendrier du secteur de la vente au détail, une semaine est ajoutée à l'exercice tous les cinq ou six ans. L'exercice 2019 comptait 53 semaines.

Comparativement au deuxième trimestre de l'exercice 2019 :

les ventes ont augmenté de 9,0 % pour s'établir à 946,4 M$;

les ventes des magasins comparables 1) ont progressé de 4,7 %, en sus d'une croissance de 2,6 % l'exercice précédent;

ont progressé de 4,7 %, en sus d'une croissance de 2,6 % l'exercice précédent; la marge brute 1) s'est établie à 43,7 % des ventes, comparativement à 45,0 % 2) des ventes;

s'est établie à 43,7 % des ventes, comparativement à 45,0 % des ventes; le BAIIA 1 ) s'est accru de 3,5 % pour s'établir à 281,6 M$, soit 29,8 % des ventes, comparativement à 31,3 % 2) des ventes;

s'est accru de 3,5 % pour s'établir à 281,6 M$, soit 29,8 % des ventes, comparativement à 31,3 % des ventes; le résultat d'exploitation a augmenté de 2,7 % et s'est chiffré à 221,6 M$, soit 23,4 % des ventes, comparativement à 24,9 % 2) des ventes;

des ventes; le résultat net dilué par action ordinaire a augmenté de 7,1 % pour s'établir à 0,45 $, alors qu'il était de 0,42 $2).

Au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2020, la Société a ouvert un nombre net de 14 nouveaux magasins, comparativement à un nombre net de 8 nouveaux magasins au cours de la période correspondante de l'exercice précédent.









1) Le lecteur est prié de se reporter aux notes de la rubrique « Principales informations financières consolidées » du présent communiqué de presse pour obtenir la définition de ces éléments et, s'il y a lieu, un rapprochement avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable. 2) L'information financière et les ratios comparatifs ont été retraités afin de refléter l'application rétrospective intégrale de la norme IFRS 16 à la comptabilisation des contrats de location.

« Les clients accueillent favorablement notre offre de produits attrayante et répondent positivement à nos diverses stratégies de marchandisage, comme le démontre la solide performance de notre chiffre d'affaires pour un deuxième trimestre consécutif. Compte tenu de nos résultats jusqu'à ce jour, nous révisons à la hausse notre hypothèse pour l'exercice complet en ce qui concerne la croissance des ventes des magasins comparables, qui s'établit désormais dans une fourchette de 3,5 % à 4,5 % », a déclaré le président et chef de la direction, Neil Rossy.

« En ce qui concerne le résultat net, nous prévoyons que les marges se situeront dans la partie inférieure de la fourchette prévisionnelle que nous avons précédemment annoncée pour l'exercice complet, fourchette que nous avons rétrécie en conséquence. Nous sommes convaincus que l'attention soutenue que nous portons à stimuler la croissance du chiffre d'affaires - tout en continuant à dégager des marges qui font de nous un chef de file du secteur - est la voie à suivre dans l'environnement concurrentiel qui caractérise présentement le commerce de détail. »

Résultats financiers

Les ventes du deuxième trimestre de l'exercice 2020 ont augmenté de 9,0 % pour s'établir à 946,4 M$, comparativement à 868,5 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La croissance interne soutenue des ventes a été alimentée par la croissance équilibrée des ventes des magasins comparables et du nombre total de magasins au cours des 12 derniers mois, qui est passé de 1 178 magasins en date du 29 juillet 2018 à 1 250 magasins en date du 4 août 2019.

Les ventes des magasins comparables ont progressé de 4,7 % au deuxième trimestre de l'exercice 2020, en sus d'une croissance de 2,6 % au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La croissance des ventes des magasins comparables au deuxième trimestre de l'exercice 2020 s'explique par la hausse de 3,8 % du montant moyen des transactions, qui a découlé principalement de l'augmentation du nombre d'articles par panier, et par l'augmentation de 0,9 % du nombre de transactions. L'élargissement de la gamme d'articles offerts par la Société dans toutes les catégories de produits au moyen de l'introduction de nouvelles unités de gestion de stock (les « UGS ») a contribué à la croissance des ventes des magasins comparables.

La marge brute s'est établie à 43,7 % des ventes pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020, comparativement à 45,0 % des ventes pour le deuxième trimestre de l'exercice 2019. La diminution de la marge brute s'explique par une légère baisse de la marge sur les produits, par l'augmentation des ventes d'articles à plus faible marge et par la hausse de certaines dépenses liées à la logistique.

Les frais généraux, frais d'administration et charges d'exploitation des magasins (les « frais généraux ») pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020 se sont élevés à 131,7 M$, par rapport à 118,3 M$ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2019. Cette augmentation résulte principalement de la croissance continue du nombre total de magasins. Les frais généraux pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020 ont représenté 13,9 % des ventes, comparativement à 13,6 % des ventes pour le deuxième trimestre de l'exercice 2019. L'augmentation de 0,3 % découle essentiellement du moment des dépenses.

Les coûts de financement nets ont augmenté de 2,0 M$, passant de 22,6 M$ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2019 à 24,6 M$ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020. Cette augmentation est essentiellement attribuable à l'accroissement des emprunts sur la dette à long terme. Les coûts de financement nets comprennent maintenant les coûts liés aux obligations locatives calculées conformément aux dispositions de la norme IFRS 16 pour les deux périodes.

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020, le résultat net a augmenté pour atteindre 143,2 M$, soit 0,45 $ par action ordinaire après dilution, contre 140,3 M$, soit 0,42 $ par action ordinaire après dilution, pour le deuxième trimestre de l'exercice 2019. Cette augmentation du résultat net est essentiellement attribuable à la hausse de 9,0 % des ventes, contrebalancée en partie par la diminution des marges et par la légère hausse des frais généraux en pourcentage des ventes. Le rachat d'actions dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société au cours des 12 derniers mois a également eu une incidence positive sur le résultat par action ordinaire.

Acquisition d'une participation de 50,1 % dans Dollarcity

Le 2 juillet 2019, la Société a annoncé qu'elle avait conclu une convention d'achat d'actions définitive visant l'acquisition d'une participation de 50,1 % dans le détaillant à bas prix latino-américain Dollarcity, établissant ainsi une deuxième plateforme de croissance, complémentaire à sa stratégie de croissance au Canada. Le 14 août 2019, la Société a réalisé cette acquisition et effectué un paiement initial de 40 M$ US (52,8 M$).

Le prix d'acquisition total est estimé actuellement entre 85 M$ US et 95 M$ US, ce qui correspond à 50,1 % du BAIIA multiplié par cinq de Dollarcity qui a été estimé pour la période de 12 mois se terminant le 30 juin 2020, moins la dette nette et sous réserve des autres ajustements. L'estimation actuelle du prix d'acquisition est fondée sur des projections financières, alors que le prix d'acquisition final sera fondé sur les états financiers audités.

Le solde du prix d'acquisition, estimé actuellement entre 45 M$ US et 55 M$ US, sera comptabilisé en tant que passif dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société pour le troisième trimestre de l'exercice 2020 et sera exigible au troisième trimestre du prochain exercice de Dollarama se terminant le 31 janvier 2021.

Selon les modalités de la convention entre actionnaires datée du 14 août 2019, certaines décisions stratégiques et opérationnelles sont assujetties à l'approbation unanime des actionnaires. Par conséquent, Dollarcity sera considérée comme une entreprise mise en équivalence et la Société comptabilisera cette participation comme une entreprise commune selon la méthode de la mise en équivalence. Le paiement initial de 52,8 M$ ainsi que la quote-part de 50,1 % du résultat net de Dollarcity détenue par la Société pour la période du 14 août 2019 au 30 septembre 2019, date de clôture du troisième trimestre de Dollarcity, seront présentés dans les résultats de la Société pour le troisième trimestre de l'exercice 2020.

Au 30 juin 2019, date de clôture de son dernier trimestre écoulé, Dollarcity exploitait 192 magasins, dont 91 en Colombie, 45 au Salvador et 56 au Guatemala, comparativement à un total de 169 magasins au 31 décembre 2018.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Le 3 juillet 2019, la Société a annoncé le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités et l'obtention de l'approbation de la Bourse de Toronto pour racheter, aux fins d'annulation, au plus 15 737 468 actions ordinaires, soit 5,0 % des actions ordinaires émises et en circulation à la clôture des marchés le 2 juillet 2019, au cours de la période de 12 mois allant du 5 juillet 2019 au 4 juillet 2020 (l'« offre de rachat de 2019-2020 »).

Au cours du trimestre clos le 4 août 2019, un total de 314 223 actions ordinaires ont été rachetées aux fins d'annulation aux termes de l'offre de rachat de 2019-2020, pour une contrepartie en trésorerie totale de 15,5 M$.

Dividende

Le 12 septembre 2019, la Société a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé un dividende en trésorerie trimestriel à l'intention des porteurs de ses actions ordinaires de 0,044 $ par action ordinaire. Le dividende en trésorerie trimestriel sera versé le 8 novembre 2019 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 11 octobre 2019. Le dividende est désigné comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt du Canada.

Mise à jour sur l'accroissement de la capacité de distribution

L'agrandissement du centre de distribution de la Société, à Montréal, en cours depuis mars 2018, continue de se dérouler selon le calendrier et le budget prévus, sans interruption des activités du centre de distribution. Conformément à ce qui avait déjà été annoncé, l'agrandissement a été achevé plus tôt cette année et la prochaine phase du projet, qui comprend l'annexion de la nouvelle installation à l'installation existante, est en cours et devrait être achevée avant la fin de l'année 2019.

Adoption d'une importante norme comptable - IFRS 16

En janvier 2016, l'IASB a publié IFRS 16, Contrats de location, qui remplace IAS 17, Contrats de location. Cette nouvelle norme s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. La Société applique IFRS 16 aux états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités des trimestres de l'exercice 2020 selon la méthode rétrospective intégrale et a par conséquent retraité l'information comparative de l'exercice 2019 comme si IFRS 16 avait toujours été en vigueur.

L'adoption d'IFRS 16 a une incidence sur l'information financière de la Société. Certaines charges liées aux contrats de location auparavant comptabilisées dans les frais d'occupation sont maintenant comptabilisées à titre de charge d'amortissement liée aux actifs au titre de droits d'utilisation et à titre de charge d'intérêts liée aux obligations locatives connexes. La charge d'amortissement est comptabilisée selon le mode linéaire sur la durée du contrat de location, tandis que la charge d'intérêts diminue sur la durée d'utilité du contrat de location, à mesure que l'obligation est remboursée.



IFRS 16

IAS 17

Périodes de 13 semaines closes

Périodes de 13 semaines closes (en millions de dollars, sauf

les montants par action) le 4 août 2019 le 29 juill. 2018i) Variation

le 4 août 2019ii) le 29 juill. 2018 Variation















Marge brute 413,2$ 390,5$ 22,7$

362,2$ 344,4$ 17,8$ En pourcentage des ventes 43,7% 45,0% (1,3)%

38,3% 39,7% (1,4)%















Frais généraux 131,7$ 118,3$ 13,4$

132,2$ 118,6 $ 13,6$ En pourcentage des ventes 13,9% 13,6% 0,3%

14,0% 13,7% 0,3%















BAIIA 281,6$ 272,2$ 9,4$

230,0$ 225,8$ 4,2$ En pourcentage des ventes 29,8% 31,3% (1,5)%

24,3% 26,0% (1,7)%















Résultat net dilué par action ordinaire 0,45$ 0,42$ 0,03$

0,45$ 0,43$ 0,02$





i) Chiffres retraités pour refléter l'adoption de la norme IFRS 16. ii) Chiffres présentés à titre d'illustration seulement, comme si IFRS 16 n'avait pas été adoptée.

Perspectives

Le tableau qui suit présente les fourchettes prévisionnelles pour l'exercice 2020, retraitées pour refléter l'adoption d'IFRS 16, le 4 février 2019, et présentées également conformément à IAS 17 à titre d'illustration seulement.







(en pourcentage des ventes, sauf le nombre net de nouveaux magasins, qui est en unités, et les dépenses d'investissement, qui sont en millions de dollars) Fourchettes prévisionnelles pour

l'exercice 2020

présentées le 13 juin 2019 Fourchettes révisées pour

l'exercice 2020





Selon IFRS 16 Selon IFRS 16





Nombre net de nouveaux magasins 60 à 70 inchangé Marge brute 43,25 % à 44,25 % 43,25 % à 43,75 %ii) Frais généraux 14,25 % à 14,75 % inchangé Marge du BAIIA 28,50 % à 30,00 % 28,50 % à 29,50 %iii) Dépenses d'investissementi) 130,0 $ à 140,0 $ inchangé





(en pourcentage des ventes, sauf le nombre net de nouveaux magasins, qui est en unités, et les dépenses d'investissement, qui sont en millions de dollars) Fourchettes prévisionnelles pour

l'exercice 2020

présentées le 13 juin 2019 Fourchettes révisées pour

l'exercice 2020



Selon IAS 17

Aux fins d'illustration seulement Selon IAS 17

Aux fins d'illustration seulement





Nombre net de nouveaux magasins 60 à 70 inchangé Marge brute 38,0 % à 39,0 % 38,0 % à 38,5 %ii) Frais généraux 14,25 % à 14,75 % inchangé Marge du BAIIA 23,25 % à 24,75 % 23,25 % à 24,25 %iii) Dépenses d'investissementi) 130,0 $ à 140,0 $ inchangé





i) Comprend les entrées d'immobilisations corporelles, de matériel informatique et de logiciels. ii) Selon les résultats du premier semestre de l'exercice 2020 et l'horizon de visibilité sur les commandes en cours et sur les marges de produits pour le prochain trimestre, la direction a rétréci la fourchette prévisionnelle communiquée précédemment en ce qui concerne la marge brute en pourcentage des ventes, pour la concentrer sur la moitié inférieure. iii) La marge du BAIIA a été révisée pour l'exercice 2020 en raison du rétrécissement de la fourchette prévisionnelle de la marge brute en pourcentage des ventes.

Les fourchettes prévisionnelles pour l'exercice 2020 se fondent sur plusieurs hypothèses, notamment les suivantes :

une croissance des ventes des magasins comparables dans une fourchette de 3,5 % à 4,5 %, révisée à la hausse comparativement à la fourchette de 3,0 % à 4,0 %, communiquée précédemment le 13 juin 2019, à la lumière de la tendance des ventes des magasins comparables observée depuis le début de l'exercice;

le nombre d'offres de location signées et les ouvertures prévues de nouveaux magasins pour le prochain semestre;

un accueil favorable des clients pour notre sélection d'articles, notre proposition de valeur et notre marchandisage;

la gestion active des marges sur les produits, notamment en renouvelant 25 % à 30 % de l'offre chaque année;

un horizon de visibilité d'environ trois mois sur les commandes en cours et les marges sur les produits;

la conclusion de contrats de change à terme en vue de couvrir la majeure partie des achats de marchandises prévus en dollars américains contre les fluctuations du dollar canadien par rapport au dollar américain;

la mise en œuvre continue de mesures visant la productivité en magasin, notamment l'utilisation efficace des fonctionnalités avancées de planification des horaires et la concrétisation d'économies de coûts et d'avantages visant la maîtrise des dépenses d'exploitation;

le suivi continu des coûts;

le budget de dépenses d'investissement pour l'exercice 2020 pour les ouvertures de nouveaux magasins, les dépenses d'entretien et les dépenses d'investissement évolutives (ces dernières portant surtout sur les projets liés aux technologies de l'information), ainsi que la tranche résiduelle des coûts devant être engagés dans le cadre du projet d'accroissement de la capacité de distribution;

la bonne exécution de notre stratégie commerciale;

l'absence de retournement important de la conjoncture économique ou de changements significatifs dans l'univers concurrentiel du secteur de la vente au détail;

l'absence de conditions climatiques anormalement difficiles, en particulier durant les périodes de grand achalandage à l'approche de fêtes ou de célébrations importantes.

Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le degré d'activité, les réalisations ou le rendement réels, ou les événements ou faits futurs, diffèrent de manière significative de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs suivants : les augmentations futures des charges d'exploitation (notamment en raison des hausses du salaire minimum prescrit par la loi), les augmentations futures du coût des marchandises (notamment en raison de différends sur les tarifs), l'incapacité de maintenir une gamme de produits et de se réapprovisionner en marchandises, l'augmentation des coûts ou l'interruption du flux de marchandises importées, l'incapacité de maintenir l'image de marque et la réputation, des perturbations dans le réseau de distribution, les freintes de stocks, l'incapacité de renouveler les baux des magasins, des entrepôts et du siège social à des conditions favorables, l'incapacité d'obtenir de la capacité supplémentaire pour les entrepôts et le centre de distribution en temps opportun, le caractère saisonnier, l'acceptation par le marché des marques maison, les fluctuations du taux de change, la concurrence dans le secteur de la vente au détail, la conjoncture générale de l'économie, l'incapacité d'attirer et de conserver des employés compétents, l'interruption des systèmes de technologies de l'information, l'impossibilité de réaliser la stratégie de croissance avec succès, les conditions météorologiques défavorables, y compris toute incidence connexe sur les ventes, les réclamations en responsabilité du fait des produits et rappels de produits, les litiges et la conformité sur le plan réglementaire.

Les présentes prévisions, y compris les diverses hypothèses sous-jacentes, sont de nature prospective et doivent être lues conjointement avec la mise en garde sur les énoncés prospectifs.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés dans le présent communiqué de presse portent sur nos intentions, nos attentes et nos projets actuels et futurs, nos résultats, notre degré d'activité, notre rendement, nos objectifs, nos réalisations ou tout autre événement ou fait nouveau à venir et constituent des énoncés prospectifs. Les termes « pouvoir », « s'attendre à », « planifier », « prévoir », « tendances », « indications », « anticiper », « croire », « estimer », « probables », « éventuels » ou « potentiels », ou la forme négative ou d'autres variantes de ces termes ou autres formulations semblables, visent à signaler des énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois s'y limiter, des énoncés sur la performance financière de Dollarcity et sur l'estimation du prix d'acquisition à payer par la Société pour une participation de 50,1 % dans Dollarcity.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les plus récentes informations à la disposition de la direction ainsi que sur des estimations et hypothèses qui concernent, entre autres choses, la conjoncture économique et le cadre concurrentiel du secteur de la vente au détail au Canada et en Amérique latine et que la direction a formulées à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture et de l'évolution prévue dans l'avenir, ainsi que d'autres facteurs qui sont considérés pertinents et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le degré d'activité, les réalisations ou le rendement réels, ou les événements ou faits futurs, diffèrent de manière significative de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs décrits plus en détail à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société et dans sa notice annuelle de l'exercice 2019, qui se trouvent tous deux sur le site de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Ces éléments ne sont pas censés représenter une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur la Société ou sur Dollarcity; toutefois, ils devraient être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction au sujet de la performance financière de la Société et de Dollarcity et ils peuvent ne pas être pertinents à d'autres fins. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes. En outre, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse visent à décrire nos attentes en date du 12 septembre 2019, et nous n'avons pas l'intention et déclinons toute obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si nous y sommes tenus en vertu de la loi.

Les perspectives financières de Dollarcity pour la période de 12 mois se terminant le 30 juin 2020 qui ont été utilisées précisément pour calculer la fourchette du prix d'acquisition estimatif pour l'opération visant Dollarcity constituent un énoncé prospectif. Elles sont fondées sur des projections financières et sont donc assujetties à des risques et à des incertitudes semblables à ceux indiqués précédemment.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde.

À propos de Dollarama

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 250 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits de consommation courante et de marchandises générales est également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre magasin en ligne, à l'adresse www.dollarama.com. Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 4,00 $.

Dollarama détient également une participation de 50,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix latino-américain en pleine croissance. Dollarcity propose un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes d'au plus 3,00 $ US (ou l'équivalent en monnaie locale) grâce à ses 192 magasins tous bien situés, en Colombie, au Salvador et au Guatemala.

Principales informations financières consolidées















Périodes de 13 semaines closes

Périodes de 26 semaines closes (en milliers de dollars et d'actions, sauf les montants

par action) le 4 août

2019

le 29 juillet

2018

le 4 août

2019

le 29 juillet

2018

$

$

$

$





Chiffres

retraitési)





Chiffres

retraitési) Données sur le résultat













Ventes 946 405

868 453

1 774 441

1 624 522 Coût des produits vendus 533 162

477 950

1 012 307

902 935 Profit brut 413 243

390 503

762 134

721 587 Frais généraux 131 651

118 270

253 774

231 417 Dotation aux amortissements 59 965

56 330

118 164

111 776 Résultat d'exploitation 221 627

215 903

390 196

378 394 Coûts de financement nets 24 618

22 559

50 176

44 999 Résultat avant impôt 197 009

193 344

340 020

333 395 Impôt sur le résultat 53 826

52 994

93 325

91 508 Résultat net 143 183

140 350

246 695

241 887















Résultat net de base par action ordinaire 0,45$

0,43$

0,78$

0,74$ Résultat net dilué par action ordinaire 0,45$

0,42$

0,78$

0,73$















Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation :













De base 314 757

327 314

314 729

327 612 Après dilution 318 533

331 645

318 220

332 024















Autres données













Croissance des ventes d'un exercice à l'autre 9,0%

6,9%

9,2%

7,1% Croissance des ventes des magasins comparables2) 4,7%

2,6%

5,2%

2,6% Marge brute3) 43,7%

45,0%

43,0%

44,4% Frais généraux en pourcentage des ventes3) 13,9%

13,6%

14,3%

14,2% BAIIA1) 281 592

272 233

508 360

490 170 Marge d'exploitation3) 23,4%

24,9%

22,0%

23,3% Dépenses d'investissement 30 362

26 834

61 042

91 108 Nombre de magasins4) 1 250

1 178

1 250

1 178 Superficie moyenne des magasins (en pieds carrés bruts)4) 10 262

10 164

10 262

10 164 Dividendes déclarés par action ordinaire 0,044$

0,040$

0,088$

0,080$

























Aux









4 août

2019

3 février

2019









$

$













Chiffres

retraitési) Données tirées de l'état de la situation financière













Trésorerie







139 052

50 371 Stocks







601 723

581 241 Total des actifs courants







806 660

688 520 Immobilisations corporelles







607 282

586 027 Actifs au titre de droits d'utilisation







1 243 549

1 208 461 Total de l'actif







3 535 832

3 359 669 Total des passifs courants







680 808

443 234 Total des passifs non courants







2 961 037

3 233 819 Total de la dette1)







1 882 291

1 907 383 Dette nette1)







1 743 239

1 857 012 Capitaux propres déficitaires







(106 013)

(317 384)





1) Dans le présent communiqué de presse, le BAIIA, la marge du BAIIA, le total de la dette et la dette nette sont considérés comme des « mesures hors PCGR ». Les mesures hors PCGR ne sont pas des mesures généralement reconnues selon les PCGR et n'ont pas de sens normalisé aux termes des PCGR. Le BAIIA, la marge du BAIIA, le total de la dette et la dette nette font l'objet d'un rapprochement ci‑après. Les mesures hors PCGR que calcule la Société pourraient ne pas être comparables à celles utilisées par d'autres émetteurs et devraient être considérées comme un complément aux mesures comparables calculées selon les PCGR et non pas comme pouvant les remplacer ni comme y étant supérieures.

Nous avons inclus des mesures hors PCGR afin de fournir aux investisseurs des mesures complémentaires de notre performance financière et opérationnelle. Nous estimons que les mesures hors PCGR sont des mesures complémentaires importantes de la performance financière et opérationnelle, car elles éliminent les éléments qui ont une incidence moindre sur celles-ci, mettant ainsi en évidence des tendances dans nos activités de base que les mesures conformes aux PCGR, à elles seules, ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. Nous croyons également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures hors PCGR pour évaluer les émetteurs, qui sont nombreux à utiliser ces mesures aux fins de la présentation de leurs résultats. Notre direction fait par ailleurs appel aux mesures hors PCGR pour faciliter la comparaison de la performance financière et opérationnelle d'une période à l'autre, pour établir les budgets annuels et pour évaluer notre capacité à assumer le service de la dette, les dépenses d'investissement et les besoins en fonds de roulement dans l'avenir.











Périodes de 13 semaines closes

Périodes de 26 semaines closes (en milliers de dollars) le 4 août

2019

le 29 juillet

2018

le 4 août

2019

le 29 juillet

2018

$

$

$

$





Chiffres

retraitési)





Chiffres

retraitési)















Le tableau suivant présente un rapprochement

du résultat d'exploitation et du BAIIA :





























Résultat d'exploitation 221 627

215 903

390 196

378 394 Ajouter la dotation aux amortissements 59 965

56 330

118 164

111 776 BAIIA 281 592

272 233

508 360

490 170 Marge du BAIIA1), 3) 29,8%

31,3%

28,6%

30,2%















Le tableau suivant présente un rapprochement de la dette à long terme

et du total de la dette :







Aux









4 août

2019

3 février

2019









$

$













Chiffres

retraitési)















Billets non garantis de premier rang portant intérêt comme suit :













Taux annuel fixe de 3,55 %, payable en versements semestriels égaux, échéant le 6 novembre 2023







500 000

500 000 Taux annuel fixe de 2,203 %, payable en versements semestriels égaux, échéant le 10 novembre 2022







250 000

250 000 Taux annuel fixe de 2,337 %, payable en versements semestriels égaux, échéant le 22 juillet 2021







525 000

525 000 Taux variable équivalant au taux des acceptations bancaires de 3 mois (CDOR) majoré de 27 points de base, payable trimestriellement, échéant le 1er février 2021







300 000

300 000 Taux variable équivalant au taux des acceptations bancaires de 3 mois (CDOR) majoré de 59 points de base, payable trimestriellement, échéant le 16 mars 2020







300 000

300 000 Facilité de crédit renouvelable non garantie échéant le 27 septembre 2024







-

25 000 Intérêt à payer sur les billets non garantis de premier rang







7 291

7 383 Total de la dette







1 882 291

1 907 383















Le tableau suivant présente un rapprochement du total de la dette

et de la dette nette :













Total de la dette







1 882 291

1 907 383 Trésorerie







(139 052)

(50 371) Dette nette







1 743 239

1 857 012





2) La croissance des ventes des magasins comparables constitue une mesure de l'augmentation ou de la diminution, selon le cas, en pourcentage des ventes des magasins ouverts depuis au moins 13 mois d'exercice complets par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, y compris les magasins relocalisés et agrandis. 3) La marge brute correspond au profit brut divisé par les ventes. Les frais généraux en pourcentage des ventes correspondent aux frais généraux divisés par les ventes. La marge d'exploitation correspond au résultat d'exploitation divisé par les ventes. La marge du BAIIA correspond au BAIIA divisé par les ventes. 4) À la clôture de la période.



i) Chiffres retraités pour refléter l'adoption de la norme IFRS 16.

SOURCE Dollarama inc.

Renseignements: Investisseurs : Michael Ross, FCPA, FCA, Chef de la direction financière, 514 737-1006, poste 1237, michael.ross@dollarama.com; Médias : Lyla Radmanovich, Relations Publiques PÉLICAN, 514 845-8763, media@rppelican.ca; www.dollarama.com

Related Links

www.dollarama.com