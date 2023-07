MONTRÉAL, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX : DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir obtenu l'approbation de la Bourse de Toronto (la « TSX ») pour renouveler son offre publique de rachat dans le cours normal des activités afin de racheter, aux fins d'annulation, au plus 13 695 242 de ses actions ordinaires, soit environ 4,8 % des 283 376 026 actions ordinaires émises et en circulation en date du 30 juin 2023, au cours de la période de 12 mois qui débutera le 7 juillet 2023 et qui se terminera au plus tard le 6 juillet 2024.

Les rachats seront effectués par l'intermédiaire de la TSX et de systèmes de négociation parallèles canadiens. Dollarama pourrait également racheter des actions ordinaires aux fins d'annulation aux termes de contrats de gré à gré ou de programmes spécifiques de rachat d'actions autorisés en vertu de dispenses accordées par une autorité en valeurs mobilières. Les rachats effectués sur le marché libre par l'intermédiaire de la TSX et de systèmes de négociation parallèles canadiens seront faits au cours du marché au moment de l'acquisition. Les rachats effectués aux termes d'un contrat de gré à gré en vertu d'une dispense accordée par une autorité en valeurs mobilières seront faits à une décote par rapport au cours du marché au moment de l'acquisition tandis que les rachats effectués aux termes d'un programme spécifique de rachat d'actions seront faits à une décote par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires sur les marchés canadiens à la date du rachat. Toutes les actions rachetées dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités seront annulées.

Il s'est négocié en moyenne, à la TSX, un volume quotidien de 600 689 actions ordinaires, calculé d'après les règles de la TSX, entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Par conséquent, selon les règles de la TSX, Dollarama sera autorisée à racheter quotidiennement, par l'intermédiaire de la TSX, un maximum de 150 172 actions ordinaires, soit 25 % du volume quotidien moyen des opérations. En outre, Dollarama pourra effectuer, une fois par semaine, un « achat de bloc » (tel que ce terme est défini dans le Guide à l'intention des sociétés de la TSX) d'actions ordinaires qui n'appartiennent pas directement ou indirectement à des initiés de Dollarama, conformément aux règles de la TSX.

Aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui expire le 6 juillet 2023, Dollarama avait reçu l'approbation de la TSX pour racheter, aux fins d'annulation, jusqu'à 18 713 765 actions ordinaires. Au 30 juin 2023, Dollarama avait racheté un total de 6 791 075 actions ordinaires aux termes de celle-ci, à un cours moyen pondéré de 82,10 $ l'action ordinaire. Ces rachats ont été effectués par l'intermédiaire de la TSX et de systèmes de négociation parallèles canadiens.

Le conseil d'administration de Dollarama est d'avis que le rachat par Dollarama de ses actions ordinaires constitue toujours une façon appropriée et souhaitable d'utiliser ses fonds disponibles pour accroître la valeur actionnariale.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les plus récentes informations à notre disposition ainsi que sur nos estimations et nos hypothèses, à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et de l'évolution prévue dans l'avenir, ainsi que d'autres facteurs que nous jugeons pertinents et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le volume d'activité, les réalisations ou le rendement réels, ou les événements ou faits futurs, diffèrent de manière significative de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment, sans s'y limiter, les facteurs décrits à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 29 janvier 2023 ainsi que dans les autres documents d'information continue que la Société dépose (disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com ).

Ces éléments ne sont pas censés représenter une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur la Société ; toutefois, ils devraient être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction au sujet de la performance financière de la Société et ils peuvent ne pas être pertinents à d'autres fins. Le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes. En outre, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse visent à décrire les attentes de la direction en date du 5 juillet 2023, et la direction n'a pas l'intention et décline toute obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu de la loi. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde.

À propos de Dollarama

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 507 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits est également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre magasin en ligne, à l'adresse www.dollarama.com. Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 5,00 $.

Dollarama détient également une participation de 50,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix latino-américain en pleine croissance. Dollarcity propose un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes d'au plus 4,00 $ US (ou l'équivalent en monnaie locale) dans ses 448 magasins tous bien situés au Salvador, au Guatemala, en Colombie et au Pérou.

