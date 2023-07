MONTRÉAL, le 10 juill. 2023 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX : DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que J. P. Towner, chef de la direction financière, a l'intention de quitter son poste au cours des mois à venir afin de poursuivre une autre opportunité professionnelle. Il continuera d'occuper son rôle actuel afin d'assurer une transition ordonnée, y compris jusqu'à l'annonce et le dépôt des résultats de la Société pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024.

« Au nom du conseil d'administration et de l'équipe de la haute direction, je tiens à remercier J. P. pour sa contribution à Dollarama », a déclaré M. Neil Rossy, président et chef de la direction de Dollarama. « Travailler avec J.P. fut un plaisir et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans le cadre de cette nouvelle étape. »

« Je suis reconnaissant d'avoir eu l'occasion d'exercer les fonctions de chef de la direction financière pour une entreprise exceptionnelle et un fleuron canadien. J'ai sincèrement apprécié travailler avec une équipe aussi talentueuse », a dit M. Towner.

La Société a entamé un processus officiel de recherche d'un nouveau chef de la direction financière.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs, notamment le calendrier de départ et la transition prévus pour le poste de chef de la direction financière. Les énoncés prospectifs sont fondés sur l'information dont nous disposons actuellement ainsi que sur nos estimations et nos hypothèses, à la lumière de la conjoncture et de l'évolution prévue dans l'avenir, ainsi que d'autres facteurs que nous jugeons pertinents et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les événements ou changements futurs diffèrent de manière significative de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment, les facteurs décrits à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 29 janvier 2023, ainsi que dans les autres documents d'information continue de cette dernière, disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À propos de Dollarama

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 507 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits est également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre magasin en ligne, à l'adresse www.dollarama.com . Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 5,00 $.

Dollarama détient également une participation de 50,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix latino-américain en pleine croissance. Dollarcity propose un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes d'au plus 4,00 $ US (ou l'équivalent en monnaie locale) dans ses 448 magasins tous bien situés au Salvador, au Guatemala, en Colombie et au Pérou.

www.dollarama.com

