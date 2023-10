MONTRÉAL, le 20 oct. 2023 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX: DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la nomination de Patrick Bui à titre de chef de la direction financière, à compter du 18 décembre 2023.

« Nous sommes ravis que Patrick rejoigne les rangs de notre équipe de direction. Son expérience passée à des postes de chef de la direction financière et sa grande expertise sur les marchés des capitaux seront des atouts précieux pour Dollarama, en vue d'atteindre nos objectifs de croissance et de poursuivre notre engagement à offrir aux consommateurs la commodité et la meilleure valeur possible », a déclaré Neil Rossy, président et chef de la direction.

Avant de se joindre à l'équipe de Dollarama, M. Bui a occupé le poste de chef de la direction financière de la compagnie aérienne de loisirs canadienne Transat A.T. Inc. (TSX : TRZ), où il a dirigé les finances, les relations avec les investisseurs, la gestion du risque et l'approvisionnement. Auparavant, il a occupé le poste de chef de la direction financière de Kruger Énergie, un producteur d'énergie renouvelable exerçant ses activités à l'échelle des Amériques. Œuvrant dans le milieu financier depuis plus de 20 ans, M. Bui a également travaillé à RBC Marchés des capitaux et à Morgan Stanley à titre de banquier d'affaires et de conseiller en stratégies de croissance et de financement pour des entreprises exerçant des activités dans divers secteurs de l'économie. M. Bui est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'INSEAD et d'un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, en plus d'être détenteur du titre de CFA.

« Je suis emballé de me joindre à l'équipe de Dollarama et enthousiaste à l'idée de contribuer à la poursuite de la stratégie d'affaires de la Société et de créer une valeur durable pour toutes ses parties prenantes », a commenté M. Bui.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs, notamment le calendrier prévu pour le poste de chef de la direction financière. Les énoncés prospectifs sont fondés sur l'information dont la direction dispose actuellement ainsi que sur ses estimations et ses hypothèses, à la lumière de la conjoncture et de l'évolution prévue dans l'avenir, ainsi que d'autres facteurs qu'elle juge pertinents et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les événements ou changements futurs diffèrent de manière significative de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment, les facteurs décrits à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice clos le 29 janvier 2023 et pour le deuxième trimestre clos le 30 juillet 2023, ainsi que dans les autres documents d'information continue de la Société, disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

À propos de Dollarama

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 525 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits est également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre magasin en ligne, à l'adresse www.dollarama.com. Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 5,00 $.

Dollarama détient également une participation de 50,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix latino-américain en pleine croissance. Dollarcity propose un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes d'au plus 4,00 $ US (ou l'équivalent en monnaie locale) dans ses 458 magasins, tous bien situés au Salvador, au Guatemala, en Colombie et au Pérou.

SOURCE Dollarama inc.

