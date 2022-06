MONTRÉAL, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - Dollarama inc. (TSX : DOL) (« Dollarama ») a annoncé que les candidats nommés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 19 avril 2022 ont été élus administrateurs de Dollarama lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui. Les résultats détaillés du vote sur l'élection des administrateurs sont présentés ci-dessous.

Candidat Votes pour Abstentions # % # % Joshua Bekenstein 222 802 783 91,23 21 411 071 8,77 Gregory David 224 877 360 92,08 19 336 494 7,92 Elisa D. Garcia C. 240 365 185 98,42 3 848 669 1,58 Stephen Gunn 223 658 112 91,58 20 555 742 8,42 Kristin Mugford 240 882 519 98,64 3 331 335 1,36 Nicholas Nomicos 224 559 621 91,95 19 654 233 8,05 Neil Rossy 239 648 857 98,13 4 564 997 1,87 Samira Sakhia 242 997 117 99,50 1 216 662 0,50 Huw Thomas 237 913 987 97,42 6 299 867 2,58

