Dollarama annonce l'élection des administrateurs

MONTRÉAL, le 13 juin 2019 /CNW Telbec/ - Dollarama inc. (TSX: DOL) (« Dollarama ») a annoncé que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 11 avril 2019 ont été élus administrateurs de Dollarama lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui à Montréal. Les résultats détaillés du vote sur l'élection des administrateurs sont présentés ci-dessous.

Par vote au scrutin, chacun des candidats ci-dessous proposés par la direction a été élu administrateur de Dollarama :

Candidat Votes pour Abstentions # % # % Joshua Bekenstein 214 063 464 89,21 25 896 238 10,79 Gregory David 230 045 105 95,87 9 914 597 4,13 Elisa D. Garcia C. 239 526 019 99,82 433 683 0,18 Stephen Gunn 234 690 636 97,80 5 269 066 2,20 Kristin Mugford 239 852 231 99,96 107 471 0,04 Nicholas Nomicos 222 144 883 92,58 17 814 819 7,42 Neil Rossy 238 501 089 99,39 1 458 613 0,61 Richard Roy 239 527 226 99,82 432 476 0,18 Huw Thomas 239 874 213 99,96 85 489 0,04

À propos de Dollarama

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 236 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits de consommation courante et de marchandises générales est également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre magasin en ligne, à l'adresse www.dollarama.com. Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 4,00 $.

