Dix raisons pour lesquelles le ministre Roberge doit démissionner

QUÉBEC, le 19 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La députée de Sherbrooke et porte-parole de Québec solidaire, Christine Labrie s'appuie sur les dix plus grands échecs du ministre Roberge pour demander sa démission.

Gestion chaotique de la pandémie Pénurie catastrophique d'enseignants Pénurie de milliers de professionnels et de personnel de soutien Bris de confiance entre le ministre et les acteurs du réseau Plus de la moitié des écoles du Québec sont en mauvais état Crise de l'eau contaminée au plomb Mauvaise qualité de l'air dans les écoles Des centaines d'enfants autistes et handicapés privés de services et déscolarisés Échec du programme de tutorat Réforme du Protecteur de l'élève: promesse brisée

Le ministre Roberge n'est plus l'homme de la situation. Les élèves et les professionnelles de l'éducation méritent mieux. Les profs, parents et citoyens et citoyennes sont invités à joindre leurs voix à Mme Labrie pour demander sa démission ici : https://appuyez.quebecsolidaire.net/dehors-roberge

Annexe avec les détails de chaque raison: https://drive.google.com/file/d/1ZR8rSBo3Qgsjuj5m98whInLJGjRnr5og/view?usp=sharing

