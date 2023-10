Les réseaux de recherche se pencheront sur les facteurs de risques, le diagnostic et le traitement des maladies cardiaques et cérébrales chez les femmes

TORONTO, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Cœur + AVC et l'Institut de la santé des femmes et des hommes des Instituts de recherche en santé du Canada (ISFH des IRSC) sont heureux d'annoncer le lancement d'une nouvelle occasion de financement, les Réseaux d'excellence en recherche sur la santé cardiaque et cérébrale des femmes. Deux nouveaux réseaux de recherche seront créés au pays et chacun recevra un financement de 5 millions de dollars sur cinq ans afin de mieux comprendre les facteurs de risque de maladies cardiaques et cérébrales des femmes et d'améliorer le diagnostic et le traitement des maladies plus courantes chez les femmes ou moins bien étudiées.

Les maladies du cœur et l'AVC constituent la première cause de décès prématuré chez les femmes au pays. Toutefois, les lacunes en matière de recherche, de diagnostic et de soins menacent encore leur santé cardiaque et cérébrale. Il existe des lacunes persistantes dans la sensibilisation et la compréhension en lien avec la santé des femmes. En effet, les deux tiers de toutes les études cliniques sur les maladies du cœur et l'AVC étaient axés sur les hommes. Ces recherches n'ont pas pris en considération le fait que les femmes peuvent présenter des facteurs de risque de maladies du cœur et d'AVC distincts et à différents moments de leur vie.

« Notre vision est celle d'un monde où toutes les femmes reçoivent les soins dont elles ont besoin en matière de santé cardiaque et cérébrale. Cela commence en faisant des investissements importants dans la recherche afin de favoriser la transformation des systèmes de santé et d'avoir un impact tangible pour les femmes », déclare Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. « Cœur + AVC est ravie de collaborer avec l'ISFH des IRSC et des spécialistes de la recherche sur le cœur et le cerveau au pays afin de transformer le système de santé pour les femmes. Nous sommes d'avis que les soins relatifs à la santé cardiaque et cérébrale des femmes doivent être adaptés au sexe et au genre, équitables, culturellement pertinents et sûrs », ajoute-t-il.

« Nous avons tous déjà vu la scène de film classique où un homme empoigne sa poitrine et s'effondre sur le sol. Il s'agit des signes évidents d'une crise cardiaque. Cependant, les symptômes d'une crise cardiaque chez les femmes ne sont pas souvent aussi dramatiques; ils peuvent être très différents de ceux des hommes. C'est un exemple de la façon dont les découvertes scientifiques liées au sexe et au genre ont permis d'améliorer le diagnostic », dit Angela Kaida, directrice scientifique de l'ISFH des IRSC. « Toutefois, il nous reste beaucoup de choses à apprendre pour comprendre pourquoi les femmes présentent des facteurs de risque distincts ou obtiennent des résultats en matière de santé moins favorables pour certaines maladies. Les réseaux de recherche nous aideront à explorer ces questions fondamentales, et à améliorer la santé cardiaque et cérébrale des femmes et les personnes de diverses identités de genre », ajoute-t-elle.

La santé des femmes est comprise de différentes façons. Aux fins des Réseaux d'excellence en recherche sur la santé cardiaque et cérébrale des femmes et conformément à l'Initiative nationale de recherche sur la santé des femmes, le terme « santé des femmes » va au-delà de la conception binaire du sexe et du genre. Il comprend les femmes cisgenres et transgenres, ainsi que les personnes de diverses identités de genre qui ont des expériences communes en matière de santé, mais qui ne s'identifient pas forcément comme des femmes, comme les personnes bispirituelles, trans, non binaires, de genre fluide, agenres et d'identité de genre sous-représentée.

Un des réseaux se concentrera sur les facteurs de risque de maladies cardiaques et cérébrales propres aux femmes aux différents moments de leur vie. De son côté, l'autre réseau se penchera sur le diagnostic et le traitement des maladies cardiaques et cérébrales qui sont plus courantes chez les femmes et qui n'ont pas fait l'objet de suffisamment d'études. Les deux réseaux de recherche adopteront une approche intersectionnelle et intégreront des objectifs et des projets qui traiteront les inégalités en santé au sein des communautés de femmes et des communautés autochtones.

Les inscriptions pour cette occasion de financement sont acceptées dès aujourd'hui, le 4 octobre 2023. Les lignes directrices sont publiées sur le site Web de Cœur + AVC. La date limite pour s'inscrire est le 30 novembre 2023.

Le financement des Réseaux d'excellence en recherche sur la santé cardiaque et cérébrale des femmes est rendu possible grâce à Cœur + AVC, chef de file des organismes de bienfaisance en santé au pays qui se concentre sur les maladies du cœur et l'AVC, et à l'Institut de la santé des femmes et des hommes des Instituts de recherche en santé du Canada, l'organisme de financement fédéral au pays en matière de recherche en santé.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC depuis plus de 70 ans. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. coeuretavc.ca @coeuretavc

À propos de l'Institut de la santé des femmes et des hommes

Les IRSC sont l'organisme du gouvernement du Canada chargé d'investir dans la recherche en santé. Composés de 13 instituts, ils collaborent avec des partenaires et des chercheurs pour appuyer les découvertes et les innovations qui améliorent la santé de la population et le système de soins du Canada. L'Institut de la santé des femmes et des hommes des IRSC a pour mission d'encourager l'excellence dans la recherche sur l'influence du genre et du sexe biologique sur la santé et appliquer les résultats de cette recherche pour cerner et relever les défis urgents en matière de santé auxquels font face les hommes, les femmes, les filles, les garçons et les personnes de diverses identités de genre.

