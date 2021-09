Divulgation des dépenses des député-es - Un grand jour pour la transparence, se réjouit Ruba Ghazal

QUÉBEC, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Grâce au travail acharné de Québec solidaire, l'Assemblée nationale a dévoilé pour la première fois aujourd'hui l'ensemble des dépenses des député-es, se réjouit la whip du caucus de Québec solidaire, Ruba Ghazal, qui parle d'un jour historique pour la transparence de nos institutions.

« Depuis que mon prédécesseur Amir Khadir a divulgué publiquement le détail de ses dépenses pour la première fois, en 2009, Québec solidaire a appelé à de nombreuses reprises les autres partis à lui emboîter le pas. Aujourd'hui, notre travail acharné a enfin porté ses fruits alors que l'Assemblée nationale a dévoilé l'ensemble des dépenses des élu-es pour l'année 2020-2021. Je suis fière que notre parti ait préparé le terrain à ce gain majeur, dans un contexte où la transparence est plus que jamais nécessaire pour rebâtir la confiance de la population envers la classe politique », souligne Mme Ghazal.

En 2018, peu après l'élection, le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a présenté un projet de loi à l'Assemblée nationale pour forcer la divulgation des renseignements relatifs à l'utilisation des sommes octroyées aux député-es dans l'exercice de leurs fonctions, rappelle la députée de Mercier. Mme Ghazal salue l'ouverture des autres partis, qui ont saisi la main tendue de Québec solidaire et ont accepté de se prêter à l'exercice.

« La population québécoise s'attend depuis des années à ce que les élu-es fassent preuve de transparence, et aujourd'hui, c'est toute l'institution qui a répondu présent à cet appel. Il faut continuer dans cette voie et mettre fin à la culture de l'opacité en politique si on veut rétablir la confiance de nos concitoyens et concitoyennes. Pour nous, ce n'est qu'une question de cohérence de prêcher par l'exemple et de rendre des comptes à la population sur l'argent public qui nous est confié », conclut la whip du deuxième groupe d'opposition.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Sandrine Bourque, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (514) 560-0361 ou [email protected]