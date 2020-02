Diversité en uniforme - Des possibilités de carrières ouvertes à toutes et à tous au Service de sécurité incendie de Montréal

MONTRÉAL, le 15 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) participe aujourd'hui à la deuxième journée carrière « Diversité en uniforme », qui se déroule au centre Lasalliens Saint-Michel, dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs. Cet événement vise à promouvoir les métiers de la communauté des services d'urgence auprès de citoyennes et de citoyens issu.es de la diversité.

« Le SIM assure la sécurité de toute l'île de Montréal et souhaite que sa fonction publique soit à l'image de la communauté qu'il dessert : diversifiée et inclusive. C'est dans cet esprit que le service souhaite notamment maximiser la présence des femmes et des minorités ethniques et des autochtones, qui y sont sous-représentés. La promotion des possibilités de carrières au sein du service est un pilier essentiel à la réalisation de cet objectif », a commenté Rosannie Filato,, responsable de la sécurité publique au comité exécutif.

« La force d'intervention du SIM est au service de la communauté et assure la sécurité des citoyennes et des citoyens, que ce soit pour intervenir lors d'un sinistre, pour faire de la prévention ou en tant que premier répondant. C'est une mission et un travail qui peut être intéressant et passionnant pour tout le monde ! À ce titre, nous voulons déployer tous les efforts nécessaires pour refléter la diversité de la population que nous desservons sur le terrain, ainsi que nous positionner comme une organisation inclusive, respectueuse des différences et bienveillante à l'égard de ses employés », a expliqué Bruno Lachance, directeur du Service de sécurité incendie de Montréal.

En plus du Service de sécurité incendie de Montréal, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), les Forces armées canadiennes, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et la Sûreté du Québec (SQ) seront également présents. Chaque organisation aura son kiosque d'information lors de l'événement.

