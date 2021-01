OTTAWA, ON, le 6 janv. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le Service correctionnel du Canada (SCC) a annoncé qu'il entreprendra la vaccination des détenus âgés et médicalement vulnérables sous responsabilité fédérale contre la COVID-19 dans le cadre de la première phase de vaccination, selon les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI).

Le SCC s'attend à entreprendre la vaccination des détenus les plus à risque dans les établissements correctionnels fédéraux le 8 janvier 2021. À mesure que des doses de vaccin seront disponibles, elles seront éventuellement offertes à tous les détenus sous responsabilité fédérale, conformément à l'orientation du CCNI en matière de priorisation. En ce moment, le SCC prévoit vacciner environ 600 détenus au cours de la première phase.

Le SCC est tenu de fournir des soins de santé essentiels aux détenus sous responsabilité fédérale aux termes de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Par conséquent, les professionnels de la santé du SCC vaccineront les détenus sous responsabilité fédérale. Le SCC travaille en étroite collaboration avec l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et a commencé à recevoir des doses du vaccin de Moderna récemment approuvé par Santé Canada.

Les employés du SCC sont vaccinés dans leur province ou territoire de résidence. Le SCC et l'ASPC travaillent en étroite collaboration avec les gouvernements des provinces et territoires pour faciliter l'accès du personnel au vaccin contre la COVID-19 en fonction des groupes prioritaires cernés par le CCNI. Le SCC compte parmi son personnel des travailleurs de la santé qui prodiguent de près des soins directs aux détenus ayant reçu un diagnostic de COVID-19 et travaillent dans des milieux de vie collectifs. Nous travaillons en étroite collaboration avec les gouvernements des provinces et territoires pour veiller à ce que ces travailleurs puissent être vaccinés en priorité au cours de la première phase.

Dès le début de la pandémie, le SCC a mis en place des mesures rigoureuses de prévention et de contrôle des infections au sein de ses unités opérationnelles. La vaccination est une mesure additionnelle pour limiter la propagation du virus et est essentielle pour protéger tout le monde.

« La santé et la sécurité de nos employés, des détenus et du public sont une priorité absolue pour le Service correctionnel du Canada. Ce sont de très bonnes nouvelles, car nous savons que la vaccination est un moyen essentiel de limiter la propagation de la COVID-19. Nous continuerons de collaborer avec nos partenaires de la santé publique, les syndicats et les intervenants à la mise en place de mesures qui contribueront à tous nous prémunir contre cette pandémie. »

Anne Kelly, commissaire du Service correctionnel du Canada

Le SCC assure la prestation des soins de santé aux détenus par l'entremise de professionnels de la santé, dont des membres du personnel infirmier et des médecins, qui sont en place dans ses établissements et qui surveillent de près la santé des détenus.

Le SCC a collaboré étroitement avec l'Agence de la santé publique du Canada afin de couvrir tous les aspects de la pandémie, y compris la vaccination des détenus.

afin de couvrir tous les aspects de la pandémie, y compris la vaccination des détenus. Le SCC a mis en place une stratégie de vaccination qui cadre avec l'approche adoptée par le gouvernement du Canada , laquelle est fondée sur les recommandations et l'orientation du Comité consultatif national de l'immunisation. L'approche du SCC est conforme à celle adoptée lors de situations de santé publique antérieures, comme celle du H1N1, où un processus semblable a été suivi.

, laquelle est fondée sur les recommandations et l'orientation du Comité consultatif national de l'immunisation. L'approche du SCC est conforme à celle adoptée lors de situations de santé publique antérieures, comme celle du H1N1, où un processus semblable a été suivi. Les fournitures nécessaires pour administrer le vaccin de Moderna, y compris les seringues et les tampons à l'alcool, proviendront de la réserve nationale de l'Agence de la santé publique du Canada .

. Le SCC a mis en place un processus intégré de gestion du risque dans le cadre duquel des décisions opérationnelles sont régulièrement prises en étroite collaboration avec les autorités de santé publique, les syndicats, les Aînés et les intervenants afin de prévenir et de limiter la propagation de la COVID-19.

De l'information sur les tests de dépistage de la COVID-19 administrés aux détenus et les résultats de laboratoire confirmés sont publiés du lundi au vendredi sur notre site Web.

