Distinctions honorifiques - La mairesse de Montréal rend hommage à Nakuset

MONTRÉAL, le 21 juin 2021 /CNW Telbec/ - En cette Journée nationale des peuples autochtones, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a rendu hommage à Nakuset pour témoigner de sa contribution exceptionnelle à la résilience et au tissu social montréalais. Nakuset a également été invitée à signer le Livre d'or de la Ville de Montréal.

« Résiliente et visionnaire, Nakuset fait une véritable différence dans la vie des hommes et des femmes autochtones vulnérables et de leurs enfants, à Montréal. En tant que directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal et cofondatrice de Résilience Montréal, pour lesquels elle se dévoue depuis de nombreuses années, Nakuset est engagée pour une plus grande justice sociale et l'inclusion dans la métropole. Dans la dernière année, alors que la pandémie a durement frappé les personnes en situation d'itinérance, les organismes communautaires ont fait un travail essentiel sur le terrain avec force et courage. Nakuset et ses équipes étaient parmi celles et ceux qui ont travaillé sans relâche pour ne laisser personne pour compte. Je tiens à la remercier pour ses contributions exceptionnelles à la communauté et je suis très fière de lui rendre, au nom de la Ville de Montréal, cet important hommage », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Pour télécharger les photos de cette cérémonie, veuillez cliquer ici. Les crédits photos doivent être accordés à « Ville de Montréal - Sylvain Légaré ».

Depuis le 17 mai dernier, afin de souligner l'anniversaire de Montréal, la mairesse Valérie Plante remet des distinctions honorifiques à des personnalités qui ont contribué, par leurs actions, leur art ou leur engagement, au caractère unique et exceptionnel de notre métropole, ainsi qu'à son rayonnement. Nakuset est la sixième de ces grandes personnalités montréalaises à être honorée.

