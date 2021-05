Distinctions honorifiques : La mairesse de Montréal décerne le titre de citoyenne d'honneur à Marjorie Villefranche

MONTRÉAL, le 29 mai 2021 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a décerné aujourd'hui le titre de citoyenne d'honneur à Mme Marjorie Villefranche pour témoigner de sa contribution exceptionnelle à l'inclusion et à la diversité montréalaises. Madame Villefranche a également été invitée à signer le livre d'or de la Ville de Montréal.

« Actrice de premier plan dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Marjorie Villefranche est une femme exceptionnelle qui travaille d'arrache-pied pour le bien-être de notre communauté, pour tisser des liens de solidarité sociale et lutter contre toutes les formes de discrimination. En tant que directrice générale de la Maison d'Haïti, elle s'implique corps et âme pour l'éducation et l'intégration des personnes et des familles immigrantes, ainsi que pour la création et le développement de liens étroits avec la société d'accueil. Afin de la remercier pour son travail exemplaire et son engagement envers l'inclusion et la diversité à Montréal, je suis fière de lui décerner, au nom de la Ville de Montréal, le titre de citoyenne d'honneur », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Depuis le 17 mai, afin de souligner l'anniversaire de Montréal, la mairesse Valérie Plante remet des distinctions honorifiques à des personnalités qui ont contribué, par leurs actions, leur art ou leur engagement, au caractère unique et exceptionnel de notre métropole, ainsi qu'à son rayonnement. Madame Marjorie Villefranche est la troisième de ces grandes personnalités montréalaises à être honorée.

