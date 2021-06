Distinctions honorifiques - La mairesse de Montréal décerne le titre de citoyen d'honneur à M. Lucien Bouchard

« De tous les instants engagé pour le Québec et sa population, défenseur de l'équité entre les hommes et les femmes et du sort des générations futures, Lucien Bouchard a toujours eu un sens profond du service public. Grand Montréalais et homme de culture, nous lui devons entre autres la Grande bibliothèque, qui fait aujourd'hui la fierté de Montréal. Il assume également la présidence de l'Orchestre symphonique de Montréal. Monsieur Bouchard a su naviguer avec brio, prestance et résilience à travers des épisodes personnels et politiques difficiles, ce qui lui vaut le respect et l'admiration de la population. Je tiens à le remercier pour sa contribution exceptionnelle pour le Québec et pour Montréal et je suis très fière de lui décerner aujourd'hui, au nom de la Ville de Montréal, le titre de citoyen d'honneur », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.