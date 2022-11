Distinctions de l'OIFQ 2022 - L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec reconnaît trois personnes d'exception

QUÉBEC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec a décerné ses distinctions pour l'année 2022 lors de son Congrès qui s'est tenu au Centre de congrès de Thetford - Hôtel Du Domaine, à Thetford Mines, le 3 novembre 2022. Le président de l'Ordre, M. François Laliberté, ing.f., a procédé à la remise des distinctions devant près de 170 ingénieures forestières et ingénieurs forestiers et dignitaires invités pour l'occasion.

DISTINCTION HENRI-GUSTAVE- JOLY -DE-LOTBINIÈRE

La Distinction Henri-Gustave-Joly-de-Lotbinière est remise à une personne extérieure à la profession dont les actions auront fait progresser la cause forestière et contribué à l'avancement et au rayonnement de la profession.

L'Ordre a choisi de remettre cette distinction, cette année, à Madame Diane Bouchard.

INGÉNIEUR FORESTIER DE L'ANNÉE

Le titre d'« Ingénieur forestier de l'année » est décerné à un membre pour souligner sa contribution exceptionnelle au développement et à la promotion de la profession d'ingénieur forestier.

Cette année, l'Ordre a décidé de décerner le titre d'« Ingénieur forestier de l'année » à Monsieur Alexis Achim, ing.f., Ph. D.

MÉDAILLE DE L'ORDRE

La « Médaille de l'Ordre » est remise annuellement à une ingénieure forestière ou un ingénieur forestier qui, par ses qualités personnelles et ses différentes réalisations, aura marqué de façon significative l'avancement et le rayonnement de la profession, et ce, tout au long de sa carrière.

L'Ordre a choisi de décerner la « Médaille de l'Ordre » 2022, à Madame Johanne Gauthier, ing.f.

Au nom de tous les ingénieurs forestiers et ingénieures forestières du Québec et du Conseil d'administration de l'OIFQ, le président de l'Ordre, monsieur François Laliberté, ing.f., Ph. D., désire féliciter les récipiendaires des Distinctions 2022.

Pour découvrir le parcours de ces trois récipiendaires des distinctions de l'OIFQ 2022, consultez le Fil en Aiguille de l'OIFQ : http://fil-en-aiguille.com/

À propos de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Fondé en 1921, l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec compte 1928 membres œuvrant dans toutes les régions du Québec. Il a pour mission d'assurer la protection du public en matière d'expertise professionnelle dans le secteur forestier québécois.

Facebook: OIFQc Twitter: @OIFQc LinkedIn: Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

SOURCE Ordre des Ingénieurs forestiers du Québec

Renseignements: Mme Marie-Claude Dussault, Directrice des communications et de la formation continue, Cell.: (418) 929-9138, [email protected]