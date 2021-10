LONGUEUIL, QC, le 28 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Les Producteurs en serre dénoncent l'inaction du Gouvernement fédéral dans le dossier des retards à l'émission des Étude d'impact sur le marché du travail (EIMT). Rappelons que de nombreux emplois au Québec dépendent de la disponibilité de la main d'œuvre étrangère. Parmi les 900 demandes d'EIMT qui correspondent à 4000 emplois en attente une très large majorité a été déposé par les producteurs en serre pour l'arrivée de la main d'œuvre étrangère dès janvier 2022.

Dans les faits les producteurs en serre sont les premiers sur la ligne de front en demande de travailleurs étrangers, les retards actuels au traitement des dossiers mets en péril la production en serre de fruits de légumes mais aussi de plantes, de plants pour les potagers et de fleurs.

En effet la production en serre démarre souvent tôt en saison bien avant la saison de cultures en champs. La préparation des cultures se fait dès janvier, que ce soit pour la multiplication sous forme de boutures ou de plants.

Selon M Mousseau, président des Producteurs en serre, « l'arrivée des travailleurs étrangers ne peut être reporté plus tard en saison ». Dès janvier, dans les serres on doit préparer les cultures pour les rendre disponibles au printemps pour les consommateurs. On doit récolter les fruits et les légumes dans nos serres pour les rendre à maturité sur le marché.

Il est minuit mois une pour que le gouvernement Trudeau change la situation et investisse les ressources nécessaires.

Les EIMT en période de manque de main d'œuvre endémique, c'est devenu caduque. Il est temps que le Gouvernement fédéral s'ajuste à cette réalité.

Comme nous nous sommes engagés à contribuer à l'autonomie alimentaire et y avons consenti plus de 500 M$ au cours des dernières années, il est impossible de répondre à cet appel de produits locaux sans la contribution des travailleurs étrangers.

SOURCE Union des producteurs agricoles

Renseignements: Source : Claude Laniel, Les Producteurs en serre du Québec, Tél. : 450-679-0540, poste 8366; Contact : André Mousseau, président 450-795-3383

