LONGUEUIL, QC, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Les représentants de l'Union des producteurs agricoles (UPA) ont apprécié la discussion publique (Town Hall Meeting) tenue aujourd'hui avec le premier ministre canadien, Justin Trudeau, à la Maison de l'UPA à Longueuil.

Discussion publique avec le premier ministre Justin Trudeau : un exercice positif (Groupe CNW/Union des producteurs agricoles)

« Des productrices et producteurs de toutes les régions et de tous les secteurs de production ont questionné le premier ministre sur une multitude d'enjeux pressants. Généreux de son temps, M. Trudeau a démontré beaucoup d'ouverture aux propos des participants. L'exercice fut donc satisfaisant et nous le remercions pour son écoute et sa disponibilité », a déclaré le président général de l'UPA, Martin Caron.

Le secteur agricole québécois est confronté à d'énormes défis, en l'occurrence économiques, environnementaux, climatiques et territoriaux. Dans ce cadre, pendant une heure et en présence de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, les participants ont discuté avec le premier ministre, d'enjeux divers comme le commerce (gestion de l'offre et exportations), le soutien gouvernemental (recherche, innovation, rétribution des bonnes pratiques agroenvironnementales et adaptation aux changements climatiques), la main-d'œuvre (locale et étrangère), l'inflation (coûts de production et taux d'intérêt) et la relève (transfert d'entreprises).

« Les agricultrices et les agriculteurs nourrissent quotidiennement les consommateurs d'ici et d'ailleurs. Ils contribuent aussi à la vitalité de nos régions. L'intérêt des parlementaires en général, et du premier ministre en particulier, est à la fois nécessaire et prometteur », a déclaré Martin Caron, tout en soulignant que la décision de rencontrer des productrices et des producteurs de chez nous, dans le cadre de cette tournée, est très appréciée.

