Discours inaugural du premier ministre Legault: Le manufacturier doit faire partie des priorités

MONTRÉAL, le 18 oct. 2021 /CNW/ - En vue du discours que prononcera demain le premier ministre du Québec, M. François Legault, permettant d'inaugurer une nouvelle session parlementaire et de mettre à jour les priorités gouvernementales, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) demande au gouvernement de mettre en place des mesures qui auront un impact direct pour pallier la pénurie de main-d'œuvre qui affecte durement le secteur manufacturier.

« Le secteur manufacturier doit faire partie des priorités du gouvernement. Les PME manufacturières ont besoin que ce dernier joue pleinement son rôle pour les aider à pallier la pénurie de main-d'œuvre à laquelle elles sont durement confrontées. Il faut maintenant miser sur des mesures qui ont un impact clair sur l'essor du secteur, car le Québec ne peut plus continuer de laisser de l'argent sur la table faute de travailleurs », mentionne Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Rappelons que MEQ a récemment chiffré que le Québec a laissé sur la table dans les deux dernières années 18 milliards de dollars, seulement dans le manufacturier, en raison de la pénurie de main-d'œuvre, alors que la majorité des entreprises ont dû refuser des contrats, payer des pénalités de retard ou même réduire leurs activités à cause du manque criant de travailleurs.

Un objectif clair pour le gouvernement : une diminution nette des postes vacants

Le nombre d'emplois vacants dans la fabrication au Québec était de 25 330 au deuxième trimestre de 2021, ce qui représente 38,4% des postes vacants à pourvoir dans le total des postes vacants dans ce secteur au Canada. Le Québec a le plus grand nombre de postes vacants en valeur absolue.

MEQ demande au gouvernement du Québec de mettre en place les mesures nécessaires pour revenir au même nombre de postes vacants dans le secteur manufacturier qu'avant la pandémie. Il faut ainsi passer de 25 330 postes vacants (2ème trimestre de 2021) à 16 425 (4ème trimestre de 2019) et donc de diminuer d'au moins 8 905 le nombre de postes vacants dans le manufacturier québécois, d'ici un an.

Pour ce faire, l'Association a proposé 13 mesures concrètes adaptées au secteur manufacturier dans un plan d'action le « Grand Blitz pour le manufacturier ».

« Le secteur manufacturier représente 86,5% de nos exportations et est un acteur central du développement économique régional. Si nous souhaitons fabriquer plus de produits au Québec et augmenter notre empreinte manufacturière, il faut donner aux entreprises manufacturières les travailleurs dont elles ont besoin pour demeurer compétitives », conclut Véronique Proulx.

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 473 000 personnes et représente 13,5 % du PIB ainsi que 86,5 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 153 milliards de dollars en 2020.

