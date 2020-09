Discours du trône : les partis politiques doivent mettre de l'avant les mesures souhaitées par les travailleuses et les travailleurs

MONTRÉAL, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - À la suite du discours du trône prononcé aujourd'hui, la CSN accueille favorablement l'annonce de plusieurs mesures souhaitées par le milieu syndical pour venir en aide aux travailleuses et aux travailleurs québécois et canadiens. En ce sens, la centrale syndicale invite les partis politiques représentés au Parlement du Canada à tout mettre en œuvre pour que ces mesures voient le jour rapidement.

« Tous les observateurs s'entendent pour dire que certains secteurs économiques seront affectés encore longtemps par la pandémie, souligne le président de la CSN, Jacques Létourneau. Ce sont les travailleuses et les travailleurs qui en sont les premières victimes. »

La centrale syndicale se réjouit particulièrement de la réforme annoncée en matière d'assurance-emploi. « La crise a malheureusement fait la démonstration, une fois de plus, que les modalités actuelles du régime d'assurance-emploi abandonnent un trop grand nombre de travailleuses et de travailleurs, notamment celles et ceux qui occupent des emplois à temps partiel, saisonniers ou atypiques. Il est urgent que l'ensemble des partis politiques collaborent afin que l'assurance-emploi puisse remplir son rôle, et ce, particulièrement en temps de crise », indique Jacques Létourneau.

La CSN accueille favorablement la mise en place d'un régime universel et public d'assurance médicaments. Elle rappelle que le modèle hybride en place au Québec n'est pas une voie à privilégier par le gouvernement fédéral compte tenu des problèmes d'accessibilité et la hausse fulgurante des coûts entraînés par le régime québécois.

Fondée en 1921, la CSN regroupe 300 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

