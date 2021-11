Discours du Trône - La CSN étonnée de l'absence de mesures-clés

MONTRÉAL, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Après le premier discours du Trône du gouvernement, la CSN reçoit positivement certains engagements liés à l'environnement et la culture, et reste sur son appétit quant à ses demandes-clés concernant l'assurance-emploi et le secteur privé.

Assurance-emploi

La CSN s'étonne de l'absence totale de ce dossier dans le discours du Trône. « Le gouvernement doit régler, une fois pour toutes, le problème du "trou noir", cette période où une personne avec un emploi saisonnier épuise ses prestations d'assurance-emploi sans avoir été en mesure de retrouver un emploi. La réforme devra également garantir l'admissibilité des personnes travaillant à temps partiel, tout comme l'accès des travailleuses et des travailleurs autonomes, notamment celles et ceux travaillant dans l'industrie culturelle, grandement affectée par la crise », ajoute Caroline Senneville, présidente de la CSN.

En plus de n'être accessible qu'à moins de la moitié des travailleuses et des travailleurs avant la COVID, le programme d'assurance-emploi a montré qu'il était totalement inadéquat en situation de crise économique majeure. « Que la réforme règle ces problèmes et qu'elle les règle vite. C'est un engagement des Libéraux qui doit être honoré », insiste la présidente.

Culture

Par ailleurs, la CSN se réjouit de constater que le gouvernement entend déposer de nouveau un projet de réforme de la Loi sur la radiodiffusion qui doit assurer le plein épanouissement de la culture québécoise en protégeant mieux le contenu francophone et les acteurs du milieu. La centrale syndicale demande également un projet de loi obligeant les plateformes numériques comme Google et Facebook à rémunérer à sa juste valeur l'industrie des médias traditionnels pour le contenu d'information qui y circule. Ce projet de loi pourrait être déposé dans les 100 jours.

Rappelant que de nombreuses personnes œuvrant dans le secteur culturel sont sans revenus depuis la fin de la PCRE le mois dernier, Mme Senneville exhorte le gouvernement à mettre en place sans délai les mesures transitoires de supplément de revenus à l'attention des artistes, que les libéraux avaient promises lors de la campagne électorale.

Urgence climatique

« Le gouvernement semble accorder une grande importance à l'environnement. Bonne nouvelle, parce qu'il n'y a pas d'emplois sur une planète morte. Les solutions, on les connaît : accélérer les investissements en transport collectif, développer et adopter des énergies propres, instaurer une stratégie de rajustement des prix carbone à la frontière, éliminer les différentes formes de subventions à l'industrie pétrolière et assurer une transition énergétique qui soit juste pour les travailleuses et les travailleurs ainsi que les communautés. On attend avec impatience les mesures concrètes », soutient Madame Senneville.

Secteur privé

La CSN a des préoccupations majeures quant au peu d'espace accordé à la question des intérêts économiques du Québec face à la montée du protectionnisme américain pour protéger les intérêts de secteurs stratégiques de l'économie québécoise (acier, aluminium, bois d'œuvre). Les industries québécoises ne doivent pas en subir les répercussions négatives. La centrale syndicale demande également aux partis de s'engager sans délai à intégrer la Davie, le plus grand chantier naval au Canada, au sein de sa Stratégie nationale de construction navale.

