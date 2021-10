Discours d'ouverture - L'AGESSS salue l'intention du gouvernement du Québec de mettre en place une organisation du travail plus humaine dans le réseau de la santé et des services sociaux

LONGUEUIL, QC, le 19 oct. 2021 /CNW Telbec/ - À la suite du discours d'ouverture du premier ministre François Legault pour la 42e législature, l'Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux (AGESSS) salue l'intention du gouvernement du Québec de vouloir mettre en place une organisation du travail plus humaine dans le réseau de la santé et des services sociaux. L'AGESSS et ses membres doivent être considérés comme des partenaires dans cette volonté de vouloir saisir les opportunités qui se présentent et ainsi continuer à rendre des services de qualités à la population.

L'Association prend acte de cette volonté du gouvernement. Pour y parvenir, l'AGESSS rappelle que les gestionnaires contribuent quotidiennement à assurer le bon fonctionnement du réseau et ont toujours été présents pour mettre en place les éléments d'une nouvelle organisation du travail.

Depuis plusieurs années, les gestionnaires ont perdu tout pouvoir décisionnel. « Un gestionnaire de proximité, par exemple, peut attendre des semaines avant d'avoir l'autorisation de changer un élément dans son service. C'est une perte d'efficacité et ç'a un impact sur les soins donnés » souligne Chantal Marchand, PDG de l'AGESSS.

Ainsi, les gestionnaires de proximité que nous représentons doivent être mis à contribution afin d'assurer le succès de toute réorganision du travail. Pour cela, le gouvernement doit s'assurer que ces derniers détiennent tous les outils nécessaires, que leurs conditions de travail soient améliorées et que le gouvernement reconnaisse la contribution essentielle des gestionnaires.

La présidente-directrice générale, Chantal Marchand, rappelle au gouvernement l'importance de consulter les gestionnaires. « Au cours des dernières années, nous avons plus d'une fois souligné le manque de consultation de la part du gouvernement auprès des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux. Pour nous, c'est un gage de réussite de considérer que les gestionnaires sont des collaborateurs incontournables! ».

À propos de l'AGESSS

L'AGESSS représente, fait la promotion et défend les intérêts et les droits des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux. Avec près de 7 000 membres actifs et plus de 1 000 membres retraités, l'AGESSS est l'association de gestionnaires la plus importante au Québec. Créée en 1970, elle contribue au développement ainsi qu'au déploiement des meilleures pratiques en gestion.

