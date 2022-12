Discours d'ouverture du premier ministre du Québec : une impulsion positive pour les PME

MONTRÉAL, le 30 nov. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite du discours d'ouverture de la première session de la 43e législature prononcé cet après-midi par le premier ministre, monsieur François Legault, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), tient à saluer certaines grandes orientations influées à la politique économique québécoise qui amélioreront l'environnement d'affaires des PME.

« Les objectifs présentés aujourd'hui font écho à plusieurs demandes des PME . Mentionnons d'emblée que le premier ministre désire réduire l'écart de richesse avec l'Ontario, ce qui est une excellente orientation. Miser sur des politiques favorables aux PME, le cœur de notre économie, contribuera à cet important objectif.

Nous sommes particulièrement enthousiastes de la voie empruntée qui vise à rendre le gouvernement plus efficace. L'allègement réglementaire est une priorité des dirigeants des PME du Québec.

Enfin, la lutte contre l'inflation est également centrale. Il est essentiel d'aider les citoyens. Il faut en faire autant pour les petites entreprises, car elles aussi sont victimes de l'augmentation des coûts au point de miner leur confiance de façon importante. Le gouvernement peut faire une différence en limitant les hausses de coûts gouvernementaux et les tarifs d'Hydro-Québec à un maximum de 3 % », commente François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI, qui était présent pour l'occasion.

Parmi les grandes lignes présentées aujourd'hui, la FCEI salue également les orientations suivantes :

La mise en emphase sur la formation, l'éducation et la requalification;

Moderniser le secteur de la construction;

Accompagner les entreprises dans l'automatisation et l'innovation;

Rendre les cotisations au RRQ facultatives pour faire revenir les ainés au travail;

Faire venir plus d'étudiants étrangers au sujet de l'immigration;

Développer l'économie verte;

Prioriser l'achat local et augmenter les approvisionnements gouvernementaux auprès d'entreprises locales;

Revitaliser les petites municipalités;

Priorisation du Tourisme.

« La FCEI est déjà au travail pour rencontrer l'équipe ministérielle et faire en sorte d'accompagner les entrepreneurs de tous les secteurs à relever leurs défis pour propulser notre économie. La prochaine mise à jour économique et le prochain budget seront l'occasion de répondre aux PME. Nous réitérons au gouvernement du Québec que la FCEI lui offre sa pleine collaboration dans son travail pour aider nos PME », conclut François Vincent.

