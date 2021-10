Discours d'ouverture du premier ministre du Québec - L'économie sociale, locomotive de la « nouvelle économie » souhaitée par François Legault

MONTRÉAL, le 20 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Chantier de l'économie sociale (Le Chantier) se projette dans l'avenir d'un Québec post-pandémie et propose le leadership des acteurs de l'économie sociale pour répondre à l'appel du gouvernement pour construire un Québec plus prospère, plus vert et plus fier.

« Le discours d'ouverture du premier ministre a dressé une longue liste de défis pour les prochaines années. Or, monsieur Legault a raison de rappeler que c'est le travail collectif des Québécois qui permettra de les relever. "Quand on se met ensemble, on est capable de grandes choses", c'est le mantra et l'histoire de l'entrepreneuriat collectif au Québec », déclare d'entrée de jeu Laurent Levesque, président du conseil d'administration du Chantier.

Parmi les chantiers identifiés par le gouvernement, les entreprises d'économie sociale s'illustrent comme de vraies locomotives de la « nouvelle économie » imaginée par François Legault. « Les entreprises d'économie sociale sont la preuve que des choix innovants et efficaces s'expriment lorsque qu'ils visent à répondre à des besoins locaux et s'appuient sur les ressources locales. Dans les faits, il n'y a pas plus locale que l'économie sociale. Avec 76% des entreprises collectives qui desservent un marché local ou régional, ce modèle d'affaires peut contribuer à ce que l'achat québécois génère une multitude d'impacts dans les communautés. Le gouvernement doit miser sur les 11 200 entreprises d'économie sociale et les 220 000 salariés de ce secteur afin de permettre un meilleur développement économique et social de nos régions », ajoute Béatrice Alain, directrice générale du Chantier, qui rappelle qu'une bonne façon de favoriser les entreprises québécoises est d'inclure des critères sociaux et environnementaux dans les approvisionnements et contrats gouvernementaux.

Soins aux aînés et valorisation du patrimoine

La pandémie a démontré les limites de notre système de santé. Le Chantier de l'économie sociale rappelle l'expertise et la pertinence des modèles en économie sociale pour contribuer aux solutions. « Des nouvelles solutions doivent être développées pour prendre en charge seuls l'ensemble des besoins d'une population vieillissante. Le défi est collectif et la solution doit l'être également et passer par des services de proximité par et pour la communauté en fonction des besoins locaux. L'économie sociale est la garantie de services accessibles, de qualité et résilients. Nous serons au rendez-vous pour contribuer à la qualité de vie de toutes et tous », explique madame Alain.

Rappelons que parmi les entreprises d'économie sociale en santé on retrouve des résidences pour aînés, la majorité des services ambulanciers, les coopératives de santé et autres cliniques de proximité et le réseau québécois d'entreprises d'aide à domicile.

Cette aptitude à mobiliser les ressources locales pour contribuer aux besoins et aspirations des communautés est également manifeste pour ce qui est de la réhabilitation immobilière. Que ce soit pour en faire des milieux de vie, des espaces culturels, des lieux de travail ou du logement, un Québec plus fier passe aussi par une réappropriation du patrimoine par les communautés.

À propos du Chantier de l'économie sociale

Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat collectif au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs d'entreprises d'économie sociale (coopératives et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de multiples secteurs d'activités (communications, loisir, technologies, habitation, services aux personnes, ressources naturelles, formation, financement, services de proximité, culture, etc.), des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du développement local en milieux urbain et rural.

L'économie sociale au Québec en bref

Le Québec compte plus de 11 200 entreprises d'économie sociale qui représentent globalement un chiffre d'affaires de 47,8 milliards de dollars. Celles-ci procurent un emploi à plus de 220 000 personnes.

