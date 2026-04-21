Nomination du Conseil des ministres : une équipe appelée à répondre aux priorités économiques urgentes des PME, souligne la FCEI

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) salue la nomination du nouveau Conseil des ministres du gouvernement du Québec et souligne l'importance d'un leadership économique fort et cohérent pour soutenir les PME, piliers de l'économie québécoise. Elle note positivement l'arrivée de personnes fortes à des postes économiques névralgiques.

La FCEI félicite les ministres nommés à des portefeuilles d'importance pour les PME. Elle salue la reconduction d'Eric Girard aux Finances, ainsi que le maintien de Jean Boulet au Travail et de France-Élaine Duranceau au Conseil du Trésor. La FCEI se réjouie de la nomination de Bernard Drainville à la tête du ministère de l'Économie et de l'Énergie. Ces ministères jouent un rôle déterminant pour les PME, notamment la fiscalité, la compétitivité, le coût de l'énergie, la main-d'œuvre et la productivité.

La FCEI accueille positivement la nomination de Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes entreprises.

« Le nouveau conseil des ministres conjugue l'expérience et le renouveau pour agir pour aider les PME, et les ménages. Dans un contexte où l'incertitude est maintenant la nouvelle certitude pour les entrepreneurs québécois, le gouvernement du Québec peut et doit faire une différence pour construire un environnement d'affaires plus favorable aux PME. C'est la clé pour assurer une croissance durable et la prospérité de l'ensemble du Québec », affirme François Vincent, vice‑président pour le Québec à la FCEI.

La FCEI souligne notamment l'importance :

de s'attaquer à la paperasse et aux coûts de conformité qui pèsent lourdement sur les PME, surtout en faisant tomber certaines règles uniques à notre province;

de maintenir une discipline budgétaire afin d'éviter de nouvelles hausses de taxes ou de tarifs;

de régler l'injustice fiscale et créer un environnement fiscal favorable aux petites entreprises;

de rembourser la taxe carbone pour les agriculteurs et les PME des autres secteurs économiques;

d'adopter un réflexe petites entreprises en amont des décisions pour éviter d'ajouter des embûches à leurs opérations.

La FCEI rappelle que les PME représentent plus de 98 % des entreprises au Québec, génèrent la moitié du PIB et constituent un moteur économique essentiel de toutes les régions.

La FCEI offre sa pleine collaboration à la première ministre et à son nouveau Conseil des ministres. Elle réitère sa volonté de travailler de manière constructive afin que les réalités des petites entreprises soient prises en compte dans les orientations gouvernementales à venir.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions et 22 000 au Québec. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Montreal)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]