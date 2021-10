Discours d'ouverture de François Legault - Réaction du président de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

MONTRÉAL, le 20 oct. 2021 /CNW Telbec/ - À la suite du discours d'ouverture du premier ministre François Legault prononcé hier, le président de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, M. Pierre-Paul Malenfant, T.S., invite le premier ministre à faire une plus grande place aux services sociaux dans les grands changements qu'il projette :

« Les intentions du premier ministre sont claires. Il souhaite décentraliser le réseau de la santé et des services sociaux en laissant plus d'autonomie aux régions, ce que l'Ordre accueille favorablement en principe, si cela permet le déploiement de services de proximité répondant aux besoins des populations locales. Toutefois, je m'étonne que le premier ministre n'ait pas fait plus de place aux services sociaux dans ses priorités alors que la crise sanitaire a exacerbé de nombreuses problématiques (santé mentale, violence conjugale, pauvreté, pénurie de professionnels dans certains secteurs et services clés, etc.) et mis en lumière les failles de notre système. Je l'invite à réajuster le tir et à s'asseoir avec l'Ordre et les acteurs sociaux afin de trouver des solutions pérennes pour réparer le filet social une bonne fois pour toutes », a indiqué Pierre-Paul Malenfant, T.S.

L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec regroupe plus de 15 000 membres. Son mandat est d'assurer la protection du public. Les travailleurs sociaux œuvrent majoritairement dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais également en milieu communautaire, en pratique autonome ainsi que dans les milieux de l'enseignement et de la recherche. Les thérapeutes conjugaux et familiaux exercent en majorité dans le secteur privé, en pratique autonome.

