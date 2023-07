Dirty Devil Vodka® désignée la vodka officielle de l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers de 2023

Dirty Devil Vodka sera la vodka officielle de l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers à Montréal et à Toronto et ce, jusqu'en 2025

MONTRÉAL, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Spiritueux St-Lucifer, l'un des producteurs de spiritueux à la croissance la plus rapide au Canada, a annoncé aujourd'hui que Tennis Canada a nommé la marque de vodka phare de l'entreprise, Dirty Devil Vodka®, à titre de vodka officielle des éditions féminines et masculines de l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers 2023 qui se tiendront respectivement au Stade IGA de Montréal et au Sobeys Stadium de Toronto, au Canada, en août prochain. Après avoir commandité avec succès le tournoi féminin de 2022 à Toronto, Dirty Devil Vodka est heureuse d'élargir son partenariat avec Tennis Canada en signant une entente de commandite pluriannuelle pour les tournois présentés dans les deux villes et ce, jusqu'en 2025.

Dirty Devil Vodka® désignée la vodka officielle de l’Omnium Banque Nationale présenté par Rogers de 2023 (Groupe CNW/Dirty Devil Vodka)

Des cocktails rafraîchissants préparés à base de vodka Dirty Devil seront proposés aux personnes ayant l'âge légal pour consommer de l'alcool dans toutes les aires du stade, notamment les salons VIP et la terrasse Dirty Devil Vodka.

L'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers est un prestigieux tournoi de tennis professionnel organisé par Tennis Canada qui fait partie des tournois de catégorie Masters 1000 de l'ATP Tour et de catégorie 1000 du Hologic WTA Tour. Depuis 1881, les meilleurs joueurs de tennis du monde se sont illustrés sur les terrains canadiens. Montréal et Toronto se partagent l'honneur d'accueillir les tournois, les deux événements se déroulant en même temps. Ainsi, du 5 au 13 août 2023, les femmes évolueront à Montréal, tandis que les hommes joueront à Toronto.

À propos de Dirty Devil Vodka

Dirty Devil Vodka® (DDV) (www.dirtydevilvodka.com) utilise une technologie brevetée et des méthodes de production à la fine pointe pour créer une vodka ultra premium de qualité supérieure. DDV ne contient aucun gluten, sucre, ni additif. Elle est produite par les Spiritueux St-Lucifer, entreprise fondée par Francois Tremblay et située à Morin-Heights, dans les Laurentides, à base d'eau hyper-oxygénée, ce qui lui confère une vivacité, une fraîcheur et une douceur inégalées. La Dirty Devil Vodka est vendue dans un grand nombre de succursales de la SAQ ainsi que de la LCBO, dans plusieurs bars et restaurants au Québec et en Ontario, ainsi que dans plusieurs détaillants et établissements autorisés aux États-Unis. Suivez-nous sur Instagram à @dirty.devil.vodka. Appréciez de manière responsable.

À propos de Tennis Canada

Tennis Canada, dont les origines remontent à 1890, est une organisation sportive nationale sans but lucratif dont la mission est d'assurer la croissance du tennis au Canada et dont la vision est de devenir un chef de file mondial au tennis. Tennis Canada valorise le travail d'équipe, la passion, l'intégrité, l'innovation et l'excellence. Tennis Canada possède et administre deux prestigieux tournois de l'ATP Tour et de la WTA ; les volets masculin et féminin de l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers, ainsi que plusieurs tournois professionnels de l'ATP et de l'ITF. De plus, elle possède et soutient financièrement quatre autres tournois professionnels au Canada. Tennis Canada administre également des centres nationaux/programmes d'entraînement à Toronto, Montréal, et Vancouver. Tennis Canada est membre de la Fédération internationale de tennis, du Comité olympique canadien et du Comité paralympique canadien. De plus, Tennis Canada administre, commandite et choisit des équipes pour la Coupe Davis, la Billie Jean King Cup, les Jeux olympiques et paralympiques et forme des équipes nationales pour les juniors, les vétérans et les joueurs de tennis en fauteuil roulant. Tennis Canada investit ses excédents budgétaires dans le développement du tennis. Pour obtenir plus amples renseignements sur Tennis Canada, visitez le site web au www.tenniscanada.com et suivez l'organisation sur Facebook et Twitter.

Dirty Devil Vodka®

SOURCE Dirty Devil Vodka

Renseignements: Personnes-ressource pour les médias: Francois Tremblay | Président, Spiritueux St-Lucifer Kevin Keagan | CEO, Spiritueux St-Lucifer Courriel: [email protected] Courriel: [email protected]