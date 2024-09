Et obtient la troisième position parmi les meilleures vodkas au monde et le prix « Best Buy » décerné par le Beverage Testing Institute de Chicago

MORIN-HEIGHTS, QC , le 17 sept. 2024 /CNW/ - Dirty Devil Vodka®, la vodka québécoise de qualité supérieure audacieuse et à croissance rapide connue pour sa douceur inégalée, son caractère onctueux et son procédé de production innovateur, continue de faire des vagues dans l'industrie des spiritueux par ses réalisations remarquables.

Martin Brodeur et François Tremblay, président et fondateur de Dirty Devil Vodka (Groupe CNW/Dirty Devil Vodka)

Dirty Devil Vodka est fière d'annoncer la signature d'un contrat avec le légendaire gardien de but Martin Brodeur en tant qu'ambassadeur de la marque et actionnaire. Martin Brodeur, un vrai « Devil » , détient le record du gardien de but le plus victorieux de l'histoire de la LNH, avec trois coupes Stanley à son actif et une place bien méritée au Temple de la renommée du hockey.

« Nous sommes ravis d'être associés au plus grand gardien de but de tous les temps, Martin Brodeur », a déclaré François Tremblay, président et fondateur de Dirty Devil Vodka. « Ses exploits sur la glace ne pourront jamais être surpassés, et nous avons hâte de nous associer à Martin pour sensibiliser davantage les consommateurs à la vodka Dirty Devil dans les principaux marchés du hockey. »

« Comme Martin Brodeur, Dirty Devil Vodka est la meilleure au monde sur glace. »

En 2024, Dirty Devil Vodka s'est classée troisième au monde et a obtenu le prestigieux prix « Best Buy » du Beverage Testing Institute, basé aux États-Unis, devançant ainsi des dizaines de concurrents. Ces récompenses prestigieuses soulignent l'engagement de Dirty Devil Vodka à l'égard de la qualité, de l'innovation et de la valeur.

Dirty Devil Vodka a également connu une autre année très réussie en 2024 en tant que vodka officielle, pour une troisième année d'affilée, de l'Association féminine de tennis (WTA) et de l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers de l'Association of Tennis Professionals (ATP), à Toronto et à Montréal. L'événement a fait l'objet d'une très grande popularité, les clients réclamant avec impatience la limonade aux fruits du dragon Dirty Devil. Les ventes de ce cocktail officiel de l'OBN ont connu une hausse de plus de 64 % par rapport à l'année précédente.

L'empreinte de la marque s'étend à l'ensemble de l'Amérique du Nord, puisqu'elle est désormais disponible au Québec, en Ontario, à l'Île-du-Prince-Édouard, dans tout le nord-est des États-Unis, en Caroline du Nord, en Floride et dans plus de 75 hôtels et centres de villégiature au Mexique.

L'un des lancements récents les plus excitants de Dirty Devil Vodka a eu lieu à Las Vegas, Nevada, capitale mondiale du divertissement, où la boisson est rapidement devenue la préférée des buveurs avertis.

Après Céline et le Cirque du Soleil, Dirty Devil Vodka aspire à devenir la nouvelle vedette du Québec à Vegas, communément appelé la « Sin City! »

« Nous sommes enthousiasmés par les possibilités qui s'offrent à nous », a déclaré M. Tremblay. « De nos partenariats avec des organisations sportives et des personnalités de premier plan à notre présence internationale croissante, Dirty Devil Vodka est prête à connaître un succès encore plus grand alors que nous continuons à innover et à repousser les limites de ce qu'une marque de vodka peut accomplir. »

À propos de Dirty Devil Vodka

Dirty Devil Vodka est une marque québécoise de vodka haut de gamme réputée pour son goût velouté, son processus de production innovant riche en oxygène et son image de marque audacieuse. Distillée cinq fois et filtrée trois fois, la vodka Dirty Devil (42 % ABV) est fabriquée à partir de maïs sans OGM, ne contient ni gluten ni additifs, ne contient pas de glucides et n'affiche que 66,6 calories par portion (1 oz liq.). La vodka Dirty Devil est disponible dans les principaux points de vente au détail et sur place en Amérique du Nord et au Mexique. Après seulement quelques années, Dirty Devil Vodka est déjà la vodka québécoise premium la plus vendue au monde. À consommer avec modération.

SOURCE Dirty Devil Vodka

Attachée de presse : Catherine Woron, [email protected], 514-604-4898