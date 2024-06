Le projet pilote, actuellement en cours à la cimenterie de Bath (Ontario) de Lafarge, comprend la mise à l'essai de solutions de minéraux carboneutres d'Hyperion pour le béton de pointe comme ECOPact® de Lafarge, la plus vaste gamme de produits de béton à faible émission de carbone au monde, qui permet de réduire le carbone intégré entre 30 et 90 % comparativement au béton standard, et ce, sans compromis de performance.

Cet effort conjoint permettra de développer davantage et de mettre à l'échelle la technologie exclusive de recyclage du carbone Tandem© d'Hyperion, un système de dépôt qui capte et transforme les émissions de carbone résiduelles en minéraux de haute pureté qui stockent le carbone de façon permanente. Le nouveau processus de minéralisation réactive d'Hyperion permet de capter jusqu'à 98 % des émissions de dioxyde de carbone, produisant des composants minéraux novateurs qui améliorent la densité et la solidité du béton, entre autres utilisations industrielles.

« Notre collaboration avec Hyperion marque une étape importante dans notre parcours de décarbonation et l'avancement de nos technologies de construction circulaire, a affirmé David Redfern, Président Directeur Général de Lafarge (Est du Canada). Nous sommes impatients de faire progresser notre stratégie carboneutre en tirant parti de la technologie d'utilisation du carbone comme celle d'Hyperion, ce qui nous permettra de réduire davantage les émissions de CO 2 de nos opérations tout en produisant des solutions de construction innovantes et durables. »

« Travailler de pair avec un partenaire novateur comme Lafarge dans le cadre de ce projet pilote passionnant nous permet d'appliquer notre technologie exclusive de recyclage du carbone à des industries à grande échelle, ainsi que de réaliser une réduction immédiate et mesurable des émissions de carbone. Parallèlement, nous faisons progresser notre vision d'offrir une solution de décarbonation évolutive et abordable à l'industrie, ainsi qu'un incitatif à réaliser des profits axé sur le marché en ce qui concerne le coût de l'élimination du carbone », a déclaré Heather Ward, PDG et cofondatrice d'Hyperion.

Le projet pilote a actuellement la capacité d'éliminer jusqu'à 1 000 t de CO 2 par année des opérations de l'usine, avec le potentiel de multiplier par 10 le système au cours de la prochaine année. Cela représente une augmentation d'échelle de 500 % de la nouvelle technologie d'Hyperion depuis son prototype original dans le cadre du concours mondial Carbon XPRIZE. Le système actuel a été entièrement fabriqué en Ontario, en collaboration avec des fournisseurs et des corps de métier locaux, ainsi qu'avec l'équipe d'ingénieurs industriels qualifiés d'Hyperion.

À propos de Lafarge Canada Inc.

Lafarge est le plus important fournisseur de solutions de construction durables et innovantes au Canada. Celles-ci incluent des granulats, du ciment, du béton prêt à l'emploi et préfabriqué, de l'asphalte, du pavage, ainsi que des solutions pour la construction routière et civile. Nous avons plus de 6 900 employé(e)s et 400 sites à travers le pays. En tant que filiale de Holcim, Lafarge Canada est guidé par la raison d'être du groupe: construire le progrès pour l'humanité et la planète.

Les 63 448 employé(e)s de Holcim ont pour mission de décarboniser la construction tout en améliorant le niveau de vie de toutes et tous. Nous donnons à nos client(e)s les moyens de construire mieux avec moins, grâce à une large gamme de solutions circulaires et à faible émission de carbone, d'ECOPact® à ECOPlanet®. Grâce à ses systèmes innovants, de la toiture Elevate à l'isolation PRB, Holcim rend l'utilisation des bâtiments plus durable pour promouvoir l'efficacité énergétique et la rénovation écologique. Le développement durable étant au cœur de notre stratégie, nous sommes sur la voie de devenir une compagnie nette zéro avec des objectifs de 1,5°C validés par le SBTi. www.lafarge.ca/fr

À propos d'Hyperion Global Energy Corp.

Hyperion est une entreprise de carbotechnologie en phase de démarrage qui développe la technologie brevetée de recyclage du carbone Tandem© permettant de capter et de convertir les émissions de dioxyde de carbone d'industries dont les émissions sont difficiles à réduire. L'entreprise a créé une unité modulaire unique en son genre (dans un conteneur d'expédition) qui capte les émissions des usines industrielles et les transforme en composants minéraux de grande valeur. Hyperion a pour mission de fournir des solutions évolutives et prêtes pour le marché qui sont susceptibles de jouer un rôle clé dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, tout en accélérant la réduction des émissions de GES pour l'industrie.

L'équipe d'Hyperion, dont le siège social est situé à Ottawa, au Canada, a été une demi-finaliste mondiale du concours COSIA Carbon XPRIZE et fait partie du portefeuille Techstars (Equinor & Techstars Energy, Oslo). Elle fabrique sa technologie en Amérique du Nord, avec l'appui initial du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI CNRC) et d'une subvention du Natural Gas Innovation Fund en Alberta. Les premiers investisseurs de l'entreprise comprennent le Capital Angel Network et Thistledown Capital, le fonds privé de Tobi Lutke, fondateur de Shopify, et de Fiona McKean, son épouse. Leurs fonds servent à faire progresser les solutions technologiques de décarbonation. Pour en savoir plus, visitez le www.hyperionenergy.ca.

