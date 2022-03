Direction du SPVM - Le directeur du Service de police de la Ville de Montréal annonce sa retraite

MONTRÉAL, le 15 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le directeur du SPVM, M. Sylvain Caron, a annoncé sa retraite aujourd'hui, aux côtés de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Fier du travail accompli au SPVM, M. Caron a tenu à remercier la population montréalaise, Mme Plante, ainsi que M. Serge Lamontagne, directeur général de la Ville de Montréal, pour leur confiance tout au long de son mandat.

M. Caron a également tenu à remercier les 6 000 membres policiers et civils du SPVM qui ont travaillé sans relâche à servir la population en s'adaptant au contexte pandémique d'envergure historique ainsi qu'aux enjeux sociaux et opérationnels qui ont nécessité un engagement important et une mobilisation hors du commun.

Il demeurera en poste jusqu'au 22 avril. Le processus officiel sera lancé dans les prochaines semaines pour lui trouver un successeur ou une successeure d'ici l'été. Une nomination intérimaire sera annoncée avant le départ de M. Caron.

« En décembre dernier, j'ai annoncé au directeur général de la Ville de Montréal, M. Serge Lamontagne, mon intention de prendre ma retraite prochainement. Être directeur du SPVM, c'est un honneur, un privilège, mais c'est aussi un mode de vie très exigeant. Après 40 années passées à servir le public en tant que policier au sein de quatre organisations différentes, je sens que le moment est venu de ranger mon uniforme et mon insigne pour penser à moi et passer du temps de qualité avec mes proches. Mes quatre années au SPVM, dont trois à titre de directeur, m'ont permis de découvrir une organisation engagée, forte de son expertise et d'une capacité d'adaptation incroyable », a évoqué Sylvain Caron, directeur du SPVM.

« Je tiens à remercier chaudement Sylvain Caron pour le travail colossal qu'il a accompli au cours des trois dernières années à la tête du Service de police de la Ville de Montréal. Sa nomination a été un moment important de mon premier mandat et il a été un allié exemplaire pour assurer la sécurité de notre métropole. Que ce soit par le soutien aux personnes vulnérables pendant la pandémie, la mise en place d'équipes spécialisées pour lutter contre les violences armées, l'implantation de la première politique d'interpellations policières au Québec, ou, plus récemment, la tenue du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée, M. Caron a grandement contribué au modèle montréalais de sécurité publique qui est développé. Je lui souhaite une retraite à la hauteur de sa carrière et je le remercie au nom des Montréalaises et des Montréalais pour son service à la population », a ajouté Valérie Plante, mairesse de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Pour information: Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), [email protected]