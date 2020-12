Diminuer les formalités administratives : MEQ salue les cibles et les mesures proposées par le gouvernement

MONTRÉAL, le 17 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) salue le dépôt du Plan d'action gouvernemental en matière d'allègement réglementaire et administratif 2020-2025 présenté aujourd'hui par le gouvernement du Québec. L'Association tient également à souligner les cibles ambitieuses de ce Plan notamment en ce qui concerne la diminution du nombre, du volume et du coût des formalités administratives.

« Dans le contexte actuel, alors que le Québec est en pleine relance économique, il faut s'assurer de réduire les obstacles qui compliquent la vie de nos entreprises manufacturières. Diminuer le fardeau réglementaire et administratif des entreprises permet aux dirigeants de se concentrer sur des activités plus productives. Il faut maintenant que tous les ministères et organismes embarquent dans le train, s'approprient le plan et sortent de leur zone de confort », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Soulignons que lors d'une tournée régionale effectuée par MEQ cet été auprès d'une soixantaine d'entreprises, certaines entreprises manufacturières ont mentionné que la lourdeur administrative des multiples programmes les décourage et entraine d'importants coûts. MEQ voit donc d'un bon œil les 44 mesures proposées aujourd'hui.

MEQ se réjouit, par ailleurs, que le Plan d'action puisse être bonifié durant sa mise en œuvre. Cela est d'autant plus pertinent dans le contexte d'incertitude actuel liée à la COVID-19. De plus, MEQ fait partie du comité-conseil sur l'allègement réglementaire et administratif et participera donc au suivi de la mise en œuvre de ce plan.

« Je tiens à souligner le leadership du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, du député de Saint-Jérôme, Youri Chassin, et du vice-président Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, François Vincent, dans ce comité », conclut Mme Proulx.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie près de 450 000 de personnes et représente 14 % du PIB ainsi que 89 % des exportations. En forte croissance, il a généré des ventes globales de près de 170 milliards de dollars en 2019.

