Dimanche 10 septembre, place aux Portes ouvertes Mangeons local

LONGUEUIL, QC, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Le dimanche 10 septembre prochain se tiendra, dans plus de 50 fermes, la 19e édition des Portes ouvertes Mangeons local, une initiative de l'Union des producteurs agricoles (UPA). Ce rendez-vous familial incontournable attendu chaque année par des milliers de gens, propose une foule d'activités qui se dérouleront entre 10 h et 16 h : visites animées, dégustations, découverte d'animaux, ateliers éducatifs, autocueillette et plus encore. Une occasion unique de partir à la rencontre des productrices et producteurs agricoles de partout au Québec et d'en apprendre davantage sur leur quotidien et sur l'agriculture d'ici.

« Les productrices et producteurs, au-delà des conditions météorologiques difficiles des derniers mois, anticipent avec enthousiasme la tenue des Portes ouvertes Mangeons local. Cette précieuse rencontre entre les citoyens et les agriculteurs sera l'occasion de parler de la fierté et de la passion des femmes et des hommes qui nous nourrissent jour après jour. Venez en grand nombre découvrir leur savoir-faire exceptionnel et tous les gestes qu'ils posent pour mettre en place des pratiques d'agriculture durable afin de nous offrir des aliments d'une qualité remarquable » a déclaré Martin Caron, président général de l'UPA.

Pour planifier ses visites, il suffit de consulter l'onglet Portes ouvertes dans l'application Mangeons local ou le site Web. Aucune réservation n'est requise et les activités sont gratuites. Plusieurs de ces fermes ne sont pas ouvertes au public le reste de l'année, c'est donc une occasion à ne pas manquer!

« Chaque année, les Portes ouvertes de l'UPA permettent d'en apprendre davantage sur le monde agricole en plus de créer une proximité avec les consommateurs. J'invite les Québécois et les Québécoises à saisir chacune des occasions pour échanger avec les producteurs et les productrices de leur région, qui nous nourrissent toute l'année. Soyons fiers de ces personnes qui contribuent jour après jour à la vitalité économique de tout le territoire et à l'autonomie alimentaire du Québec. » a souligné André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec.

« L'initiative des Portes ouvertes Mangeons local est une occasion unique pour tous ceux et celles qui souhaitent visiter les fermes de leur région et rencontrer les gens derrière nos assiettes. Vous êtes invités à en apprendre davantage sur le travail exceptionnel des producteurs et productrices agricoles et découvrir comment, ensemble, ils contribuent à la durabilité de notre agriculture canadienne. Merci à tous les participants pour leur implication dans la mise en œuvre de cette journée. » a ajouté l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Concours : Gagnez un séjour Mangeons local grâce à Provigo et Maxi

À la suite de leur visite de fermes lors des Portes ouvertes Mangeons local, les citoyens seront invités à remplir le sondage d'appréciation pour courir la chance de gagner un séjour champêtre de deux nuitées à la ferme gîte Au pied levé située en Estrie, une carte-cadeau d'une valeur de 1 000 $ échangeable chez Provigo ou Maxi et une carte-cadeau d'une valeur de 100 $ échangeable à la boutique en ligne de l'UPA. Pour plus de détails, consultez le règlement du concours.

Merci aux partenaires

Provigo/Maxi, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Desjardins, Sollio Groupe Coopératif, Promutuel assurance, La Financière agricole du Québec et Agriculture et Agroalimentaire Canada.

