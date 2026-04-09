Crayden Dillon a remporté le prix le plus prestigieux, le titre de champion de la catégorie Pro, après une victoire serrée et durement disputée vendredi soir, suivie d'une solide performance lors des qualifications et d'une deuxième place samedi, lui permettant de décrocher le titre. Dillon, champion Pro-Lite de l'année dernière, était sous pression constante lors des dernières manches, mais a su faire la différence dans les moments clés pour remporter le titre ultime dès sa première saison chez les professionnels.

Samedi soir, Jordan Lebel a dominé la course, remportant la dernière victoire de la saison en catégorie Pro et s'assurant ainsi la deuxième place au classement général du championnat, terminant l'année avec confiance et assurance.

C'est Victoria Dillon qui a dominé la compétition Pro AM féminine, couronnant une saison exceptionnelle par deux victoires consécutives à Duluth et une deuxième place au classement général du championnat. Sa performance du week-end a mis en lumière une saison marquée par la constance, la vitesse et une exécution digne du calibre d'un championnat.

Les coureurs Ski-Doo se sont distingués dans toutes les catégories. En Pro-Lite, Drew Freeland a terminé troisième au classement général du championnat, manquant de peu la victoire vendredi soir, tandis que Kellen Chapuran a décroché une place sur le podium samedi soir. Dans la catégorie Sport, les coureurs Ski-Doo ont dominé, Jimmy Stanisich, Kamden Duffy et Justin Blazevic se partageant les premières places du classement du championnat. Le week-end a été marqué par d'autres podiums complets, notamment les victoires de Stanisich vendredi soir et celle de Tavin Knudson samedi soir.

Alors que la saison 2025-2026 touche à sa fin, Ski-Doo quitte Duluth avec des titres de champion, un élan solide et des intentions claires pour l'hiver prochain.

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