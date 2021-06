Pour consulter le communiqué de presse multimédia, cliquez sur le lien suivant :

L'émission spéciale produite par le CGTN présente les dictons célèbres et les récits historiques puisés dans les anciens classiques chinois et qui sont cités par le président Xi Jinping dans ses discours, ses articles et ses entretiens, témoignant de sa compréhension de la riche culture traditionnelle chinoise et de la sagesse de sa gouvernance inspirée de celle-ci.

Les neuf épisodes de cette première saison portent sur différents sujets comme le développement vert, la conservation écologique, l'innovation, l'ouverture, la lutte contre la COVID-19, la lutte contre la corruption et la réduction de la pauvreté par l'éducation.

Les personnalités suivantes ont été invitées à partager leur point de vue par des dialogues organisés dans le cadre du programme : Laurence Brahm, économiste politique; Stephen McClure, consultant en sciences de l'information de l'Université de Wuhan; Jason Blake Cohen, professeur distingué à l'Université chinoise des mines et de la technologie professeur à l'Université Sun Yat-Sen; Lee Barrett, influenceur des médias sociaux; Alessandro Teixeira, professeur de politique publique à l'Université Tsinghua; Steven White, professeur agrégé à l'Université Tsinghua; Kirk Apesland, influenceur des médias sociaux; et Einar Tangen, commentateur de l'actualité.

