Diabète de type 1 - Vincent Marissal réclame un accès universel aux pompes à insuline

QUÉBEC, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Le député de Rosemont et responsable de Québec solidaire en matière de Santé, Vincent Marissal, demande au ministre Christian Dubé de s'engager à corriger sans délai l'injustice vécue par des milliers de diabétiques de type 1 et de garantir un remboursement universel et complet des pompes à insuline.

Lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale, le député solidaire a rappelé qu'à l'heure actuelle, les pompes à insuline hybrides sont remboursées par la RAMQ seulement pour les diabétiques de type 1 qui ont été dépistés avant l'âge de 18 ans. Les personnes diabétiques diagnostiquées après leur majorité doivent donc assumer les coûts pour ces pompes, qui peuvent atteindre plusieurs milliers de dollars chaque année.

« Il est temps que la CAQ mette fin à la discrimination que vivent des milliers de diabétiques lorsque vient le temps de se faire rembourser la pompe à insuline. Vous avez 17 ans et 364 jours? Bingo, vous serez remboursé. Vous avez 18 ans et un jour? Meilleure chance la prochaine fois. C'est un non-sens que ces gens doivent payer autour de 7000$ pour la pompe et des centaines par mois pour les accessoires alors qu'on sait que les pompes à insuline sauvent et prolongent la vie des diabétiques. La vie coûte déjà assez cher comme ça au Québec, Christian Dubé doit s'engager à corriger cette injustice », déclare M. Marissal.

« Le ministre de la Santé doit écouter les patients et les professionnels de la santé : la pompe à insuline hybride est un outil essentiel pour améliorer la santé des diabétiques de type 1. Actuellement, le gouvernement du Québec fait preuve d'une discrimination flagrante en ne remboursant la pompe à insuline qu'aux personnes de 17 ans et moins. Cette situation reflète un manque d'équité, elle doit être corrigée sans délai », déclare Pascal Lemieux, porte-parole de l'Association québécoise des diabétiques de Type 1 (AQDT1).

« L'absence de couverture des pompes à insuline à la clientèle adulte diabétique de type 1 nous préoccupe au plus haut point. Nous espérons que l'inéquité que subissent les adultes diabétiques de type 1 cesse et qu'ils puissent enfin bénéficier du même programme d'accès gratuit à la pompe à insuline que la clientèle des moins de 18 ans, comme c'est le cas dans la majorité des autres provinces canadiennes », déclare Gaétan Samson, administrateur de DiaVie, un organisme qui offre depuis 1986 des services de proximité aux personnes vivant avec le diabète dans la Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches.

Faits saillants

Il y a plus de 61 135 diabétiques de type 1 au Québec, dont 50% reçoivent un diagnostic à l'âge adulte.

C'est donc plus de 30 000 personnes qui sont privées de remboursement des pompes à insuline.

L'INESSS a recommandé au gouvernement de couvrir le remboursement des pompes à insuline l'an dernier.

