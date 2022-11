OTTAWA, ON, le 25 nov. 2022 /CNW/ - Commonwealth Sport Canada (CSC) est fier d'annoncer les lauréats des Prix du sport du Commonwealth du Canada pour 2022. Justina Di Stasio a reçu le prix d'excellence sportive pour athlètes et Ryan Mallette a reçu celui du prix d'excellence sportive pour entraîneurs. Ces deux prix sont remis en reconnaissance des contributions exceptionnelles à l'équipe canadienne aux Jeux du Commonwealth de 2022 qui ont eu lieu l'été dernier à Birmingham, en Angleterre.

Le Prix d'excellence sportive pour athlètes célèbre des performances athlétiques exceptionnelles d'athlètes individuels, d'une équipe entière ou d'un•e athlète au sein d'un sport d'équipe dont les contributions sont exemplaires et méritent une reconnaissance spéciale. La lauréate du Prix d'excellence sportive pour athlètes est la lutteuse Justina Di Stasio. Di Stasio a remporté la médaille d'or des Jeux du Commonwealth de 2022 chez les femmes 67 kg. Di Stasio avait également remporté la médaille d'or des Jeux et championnats panaméricains de 2016, 2018, 2019 et 2020. Di Stasio concentre maintenant ses efforts sur une qualification en vue des Jeux olympiques de Paris 2024.

« Justina mène par l'exemple tant sur le tatami qu'à l'extérieur de celui-ci », partage Darren Matte, gestionnaire du marketing et des communications de Wrestling Canada Lutte. « Elle est très respectée de ses coéquipiers et de ses entraîneurs et est toujours prête à les aider à l'entraînement. Elle a récemment obtenu son diplôme en enseignement et travaille comme enseignante suppléante dans la circonscription scolaire de Coquitlam. De plus, elle est entraîneure-adjointe de l'équipe de lutte interuniversitaire de l'Université Simon Fraser. »

Di Stasio est fière de son héritage autochtone et recevra deux prix cette année : le Prix Tom Longboat qui souligne les contributions remarquables des athlètes autochtones au sport canadien, ainsi que le Premier's Award for Indigenous Youth Excellence in Sport qui célèbre les réalisations remarquables de jeunes athlètes autochtones à travers la province de la Colombie-Britannique. Justina est une leader tant sur le tatami qu'à l'extérieur et un modèle de rôle du Mouvement du sport du Commonwealth.

Le Prix d'excellence sportive pour les entraîneurs honore une performance exceptionnelle d'un entraîneur individuel ou d'un groupe d'entraîneurs. Ce Prix d'excellence sportive pour entraîneurs est décerné à Ryan Mallette, présentement entraîneur-chef de Natation Canada à son centre de haute performance. Mallette a travaillé avec l'équipe canadienne dans le cadre de ses préparatifs pour les Jeux du Commonwealth et était membre du personnel d'entraîneurs du Canada aux Jeux olympiques de Tokyo. Mallette est un véritable mentor qui représente les valeurs du Mouvement du sport du Commonwealth.

« Ryan fait preuve de leadership et d'excellence à l'entraînement et se dévoue au développement de nageurs et nageuses de haut niveau au Canada », déclare Ahmed El-Awadi, chef de la direction de Natation Canada. « Les nageurs sous sa tutelle aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 ont performé de façon exceptionnelle, remportant un nombre record de médailles et fracassant deux records mondiaux junior et trois records des Jeux du Commonwealth. »

« Nous sommes fiers de reconnaître les contributions exceptionnelles de ces gagnants grâce au Prix d'excellence sportive pour athlètes et entraîneurs », a déclaré Richard Powers, président de CSC. « Ils démontrent un leadership exemplaire, en plus d'être des mentors et des modèles de rôle au sein de leur sport et leur collectivité. »

