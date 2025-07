ELKHART, Ind., 24 juillet 2025 /CNW/ - Dexter, un innovateur de premier plan dans l'industrie des remorques et filiale de DexKo Global Inc, a le plaisir d'annoncer une transition de direction alors qu'Adam Dexter quitte son poste de président après plus de 30 ans de service dévoué. Adam continuera de soutenir l'entreprise en tant que conseiller exécutif en prévision de sa retraite en 2026, assurant ainsi une transition en douceur et réfléchie.

Nous sommes ravis d'accueillir Matt Powell en tant que nouveau président. Matt apporte une vaste expérience de la fabrication, de l'exploitation et de la croissance stratégique. Il occupait récemment le poste de vice-président du groupe chez Modine Manufacturing Company. Son style de leadership et ses valeurs sont en parfaite adéquation avec l'engagement de Dexter en faveur de la qualité, de l'innovation et de la satisfaction des clients.

Comme Adam l'a mentionné : « Dexter a toujours mis l'accent sur les personnes : notre équipe, nos clients et nos partenaires. Je suis convaincu que Matt perpétuera cette tradition avec la même passion et la même intégrité. »

Cette transition marque un nouveau chapitre pour Dexter, et nous demeurons déterminés à offrir les produits et les services exceptionnels auxquels nos clients et partenaires s'attendent.



DexKo Global Inc. est le plus grand fabricant et distributeur spécialisé au monde de solutions hautement sophistiquées essentielles à la sécurité et au rendement des applications de remorquage. DexKo Global a été fondée à la fin de 2015 lors de la fusion de DEXTER et d'AL-KO Vehicle Technology. Son siège social est situé à Novi, au Michigan, et elle emploie environ 7 000 personnes réparties dans 50 installations de production et 70 centres de distribution spécialisés. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.dexko.com .

